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"Türkiye'de 133 milyon ton atık işlendi!

Dünya Gazetesi Sürdürülebilirlik Editörü Başak Nur Gökçam'ın hazırlayıp sunduğu Yeşil Dünya programının bu bölümünde ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer konuğumuz oldu. Türkiye'de geri dönüşüm ve atık yönetimi konusundaki son gelişmeler, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgiler sunduk.

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Kısa ama bilgilendirici bu videomuzda, sürdürülebilirliğin ekonomiye ve günlük yaşama olan etkilerini öğrenmek için bizi izlemeyi unutmayın!

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