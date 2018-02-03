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Kılıçdaroğlu: "Hükümete açık ve net çağrı yapıyorum"

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Açık ve net bir çağrıyı hükümete yapıyoruz. Eğer Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa, akan kan duracaksa, Suriye devletiyle, hükümetiyle derhal temasa geçiniz." ifadelerini kullandı.
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