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  4. Uçak durmadan ayağı kalkan yolculara ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı  

Uçak durmadan ayağı kalkan yolculara ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı  

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine ulaşmadan bazı yolcular ayağı kalktı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayarak taşkınlık çıkaran yolcular hakkında ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı.

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Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak park yerine ilerleyişi sırasında uçakta bulunan bazı yolcular ayağa kalktı.

Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

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