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Ukrayna’dan Rus hava üslerine saldırı: 40'tan fazla Rus uçağı vuruldu

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Rusya’nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerindeki "40’tan fazla" Rus bombardıman uçağına saldırı düzenledi.

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Ukrayna’dan Rusya hava üslerine saldırı geldi. Ukrayna basınına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerindeki "40’tan fazla" Rus bombardıman uçağını vurduğu açıkladı.

SBU’ya bağlı bir kaynak, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Düşmanın stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU’nun özel bir operasyonunun sonucudur. Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu’nun iç hatlarında düşman bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor" dedi.

SBU’ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna şehirlerini bombalayan uçaklar üzerinde pratik yaptığını aktaran kaynak, "Şu anda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyündeki bir askeri birliğe İHA saldırısı düzenlendiğini doğrularken, saldırıya yönelik ayrıntı vermedi.

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