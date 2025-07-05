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Ümraniye'de güpegündüz kuyumcuya soygun girişimi! Silahlı soyguncular kaçtı, polis alarmda

İstanbul Ümraniye’de bir kuyumcuya silahlı 5 kişi tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Şüphelilerle iş yeri sahibi arasında arbede yaşanırken, olay yerinde silah sesleri duyuldu. Zanlılar geldikleri araçla kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

Silahlı 5 kişi, bir otomobille kuyumcunun önüne gelerek iş yerine girdi. Soygun girişimi sırasında kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Bu sırada olay yerinden silah sesleri duyulduğu öğrenildi.

Ümraniye'de güpegündüz kuyumcuya soygun girişimi! Silahlı soyguncular kaçtı, polis alarmda - Resim : 1

Şüpheliler, girişimin başarısız olması üzerine geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kuyumcu ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Polis zanlıların peşinde

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi için soruşturma sürdürülüyor.

Polis yetkilileri, olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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