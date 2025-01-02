Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un son görüntüleri
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 9 defa Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı.
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 9 defa Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı.