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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un son görüntüleri

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 9 defa Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 9 defa Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı.

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