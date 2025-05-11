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  4. Vale teslim aldığı lüks aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı! O anlar kameraya yansıdı

Vale teslim aldığı lüks aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da bir restoranda vale tarafından teslim alınan klasik otomobil, geri manevra sırasında kontrolünü kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Kazada lüks araçta hasar meydana gelirken, vale şirketi zararın karşılanacağını duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul’da bir restoranda vale olarak çalışan bir kişi, teslim aldığı klasik otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Kazada lüks araçta hasar oluştu.

Olay, 7 Mayıs akşamı saat 19.00 sıralarında yaşandı. Restorana gelen araç sahibi, yemek yemek için servet değerindeki klasik otomobilini valeye teslim etti. Ancak valenin geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolü kayboldu ve araç park halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle klasik araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi duruma tepki gösterdi. Kazanın ardından vale şirketi, araçta oluşan zararın karşılanacağını açıkladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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