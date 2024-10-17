Vural Çelik'in 2 gün önceki son görüntüleri
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Vural Çelik 2 gün önce yaptığı son paylaşımında, ''Şu hastanelere geldiğim kadarıyla dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu'' demişti.
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Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Vural Çelik 2 gün önce yaptığı son paylaşımında, ''Şu hastanelere geldiğim kadarıyla dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu'' demişti.