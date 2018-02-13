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"Yanlış hesap yapanların senaryolarını bozarız"

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, "Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl bozuyorsak, onların hesabını da bozarız." dedi
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