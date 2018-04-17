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"Anayasa değişikliğimiz 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek"

Erdoğan, "Cumhuriyet döneminde yaşadığımız krizlerin en önemli sebeplerinden olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz, 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" dedi
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