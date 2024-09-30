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Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular tahliye edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu taşıyan İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü motor kısmından arıza yapınca alev alev yandı. Yolcuların tahliye edildiği olayda polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Merkezi
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Olay saat 09.30 sıralarında İnegöl'den İstanbul'a yolcu taşıyan sürücü Erkan S. Yönetimindeki 16 PC 787 plakalı İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü Kestel'in Ümitalan mevkiinde motor kısmından yanmaya başladı.

Sürücü aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. O sırada otobüs cayır cayır yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Araç yangınıyla ilgili tahkikat başlatılırken, yolcular diğer otobüsle taşındı. Otobüsün alev topuna döndüğü anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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