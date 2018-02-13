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YPG/PKK evlerin arasından Türkiye'ye saldırıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi.
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