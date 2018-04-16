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"Yunan bakanın şımarıklığı ilişkileri bozmamalı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı ile ilgili olarak, "Popülizmi seviyor, aşırı sağ partiden. Şımarıklığı iki ülke ilişkilerini bozacak düzeye gelmemeli." dedi.
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