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“Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün Kerkük için en az 5 bin bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını diyorum. Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır." dedi.
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