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Yüz nakliyle 6 yıldır yüzü gülüyor

Henüz bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Uğur Acar, "6 yılda değişen hayatımı anlatacak kelime bulamıyorum." dedi.
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