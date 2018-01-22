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Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy oluşturuldu.
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