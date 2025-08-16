1 Ocak 2026 itibarıyla para transferlerinde yeni dönem: 200 bin lira ve üzeri işlemlere açıklama şartı geliyor
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla 1 Ocak 2026 da yürürlüğe girmek üzere MASAK genel tebliği taslağı hazırlandı. Buna göre yeni yılla birlikte 200 bin lira ve üzeri işlemlere açıklama şartı gelecek.
Ülkemizin Financial Action Task Force (FATF) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar da dikkate alınarak bir Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
Taslak düzenlemeyle finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörülmektedir.
Bu suretle; bir yandan genel ekonomik faaliyetlere etkisi en az olacak şekilde vatandaşlarımızın günlük nakit işlemlerinin aksamadan sürdürülmesi, diğer yandan finansal sistemde güven ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi ve suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı gibi küresel risklerle daha iyi şekilde mücadele edilmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri 18 Ağustos 2025 tarihine kadar MASAK’ın internet sitesindeki ilgili linkten iletebilirsiniz.
MASAK nedir?
MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı mali suçları araştırma kurumudur. Amacı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele etmek. Faaliyetleri etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyor. MASAK, 19/11/1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş ve 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamış Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruluştur.
Günümüz dünyasında birçok ülkede faaliyet gösteren mali istihbarat birimlerinin (Financial Intelligence Unit – FIU) fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması ile mücadele etmektir. Zaman içinde, gerek uluslararası boyutta aklama ile mücadele yöntemlerinin gelişmesi, gerekse uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması, ülkemizde de aklama ile mücadelede yeni bir kanuni düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu. Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan MASAK Başkanlığı’nca yürütülüyor.
Amaç kayıt dışı ile mücadele
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) taslak olarak 1/8/2025 tarihinde MASAK’ın internet sayfasında yayımlanmış olup, 18/8/2025 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur. Bu Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ülkemizin FATF standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar da dikkate alınarak bir Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/ bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur.
En az 20 karakter işlem açıklaması gerekecek
Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette ‘diğer’ veya ‘bireysel ödeme’ gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
a) Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı, 200 bin TL ile 2 milyon TL (bu tutarlar dahil) arasındaki nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Bunlar arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
b) Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 2 milyon 1 TL ile 20 milyon TL (bu tutarlar dahil) arası nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan Nakit İşlem Beyan Formunun doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür. Nakit İşlem Beyan Formu’nda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette ‘diğer’ veya ‘bireysel ödeme’ gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
c) Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu’nun, detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür.
Nakit beyan formunun doldurulması
Nakit İşlem Beyan Formu’nun doldurulmasını gerektiren işlemlere dair müşteri veya müşteri adına işlemi yapanın onayı, Nakit İşlem Beyan Formu’nda yer alan tüm bilgilere yer verilmek kaydıyla işlem dekontu üzerine alınacak imza veya internet/mobil bankacılık, SMS OTP, dijital link, telefon bankacılığı yoluyla temin edilebilir. Ancak niteliği gereği işlemin mahiyetine dair belge temininin mümkün olmadığı durumlarda Nakit İşlem Beyan Formu’nun müşteri veya müşteri adına işlemi yapan tarafından doldurulması ve işlemin mahiyeti hakkında en az 50 karakter uzunluğunda açıklamanın yapılması zorunludur.
Nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçenekler asgari olarak Nakit İşlem Beyan Formu’ndaki başlıkları içerir. Mahiyeti bilinen (fatura ödeme, kredi kartı borcu ödeme, terminal üzerinden geçen işlemlerin hak ediş ödemesi, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi üzerinden yapılan işlemler vb.) elektronik transfer ve havaleler ile nakit işlemlerde müşteriden beyan almak yerine otomatik kayıt oluşturulabilir.
Müşterinin kendisinden talep edilen hususları karşılamaması durumunda yükümlüler kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmez. Bu tebliğle öngörülen tedbirler finansal kuruluşların, elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerle ilgili olarak başkaca tedbirler almalarına veya şüpheli işlem bildirimini gerektirecek durumlarda parasal tutara bakılmaksızın işlemin mahiyeti hakkında bilgi, açıklama ve belge talep etmelerine engel teşkil etmez.
Aşağıdaki işlemler tebliğ kapsamında değil: Aşağıda sayılan işlemler, bu tebliğ ile belirtilen yükümlülüklere tabi değildir;
a) Bir müşterinin aynı finansal kuruluş içerisindeki hesapları arasında gerçekleştirilen işlemler,
b) Müşterinin kamu kurum ve kuruluşu olması,
c) Bankaların kendi aralarında gerçekleştirdikleri ve müşterinin banka olduğu işlemler,
d) Muhabir bankacılık kapsamında gerçekleştirilen işlemler,
e) ATM’lerden yapılan ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı Tedbirler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarı aşmayan elektronik transferler ve havale işlemleri,
f) ATM’lerden yapılan ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 200 bin TL’yi aşmayan nakit işlemler.
Diğer hususlar:
a) Döviz cinsinden yapılacak işlemlerde parasal tutar; Tedbirler Yönetmeliği’nin 48 inci maddesi uyarınca, yabancı para ve yabancı para cinsinden ödemeyi sağlayan belge tutarlarının Türk Lirası karşılıklarının tespitinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili gün için ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru veya alım satıma konu olmayan bilgi amaçlı döviz kuru esas alınır.
b) Bu Tebliğ ile getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde Kanunda öngörülen ve yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Değerlendirme ve öneriler
Değerlendirme;
1Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için MASAK tarafından yapılan bu önemli ve gerekli çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18 Ağustos 2025 tarihine kadar, MASAK’ın internet sitesindeki ilgili linkten iletilmesinde fayda var. Akabinde, tebliğ taslağı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olacak.
2Kayıt dışılığı önlemek için birçok Avrupa ülkesinde, bin 500 euroyu aşan banka üzeri nakit para çekilmesi veya transfer işlemlerinde beyan tutanağı talep edilmektedir. Ülkemizde de bu ve benzeri düzenlemeleri uygulamak doğru ve olumlu düzenlemelerdir. Ancak bizdeki sıkıntı; henüz ‘nereden buldun’ yasal düzenlemesi yokken, bu tür transfer işlemlerini sorgulamak veya kişilerin banka hesaplarındaki yüksek miktarlı para hareketlerinden dolayı maliye tarafından ‘izaha davet’ ederek inceleme yapmak ne kadar sağlıklı bir sonuç doğuracağı konusunda tereddütler de bulunmakta.
Öneriler ve sorular;
1 Suç gelirlerinin tespiti ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla getirilen düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Ancak, ilk etapta 200 bin TL sınırının 10 bin dolar veya 10 bin euro karşılığı 500 bin TL olarak uygulanmasının sağlanması.
2 Tebliğin yayımlanmasından sonra kamuoyunu bilgilendirmek için bir ‘kullanım kılavuzu’ yayımlanmasının sağlanması. Gerekirse yeni düzenlemenin kulanım kılavuzunda; yurt içi ve yurt dışı para transferlerinde olası vergisel risklerinin de yer almasının sağlanması.
3 Her bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının netleşmenin sağlanması. Örneğin; bahsi geçen tutarlar her bir işlem için mi, bir günlük işlemlerin toplam tutarı mı? Kişi, 500 bin TL’lik bir işlemi 5 güne bölerek 100’er bin TL olarak transfer ederse bu uygulamada muaf olacak mı?
4 Bu tebliğ hükümlerinden muaf olanlar arasında sayılan; “Bir müşterinin aynı finansal kuruluş içindeki hesapları arasında gerçekleştirilen işlemler” cümlesi çok net değil, daha net anlaşılmasının sağlanması gerekir. Örneğin; aynı şirketin çeşitli bankalarda hesabı bulunmakta ve bu hesaplar arasında sıklıkla transferler yapılmakta. “Aynı finansal kuruluştan” kasıt değişik (tüm) bankaları da kapsıyor mu?