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15 milyar dolarlık anlaşma devam ediyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

2021 yılında bir Türk şirketinin yurtdışında ilgilendiği en büyük ihaleyi sizlerle paylaşmıştık.  Enerji gemisi filosuyla dünyanın en büyüğü olan Karadeniz Holding, ciddi enerji krizi yaşayan Güney Afrika’da önemli bir ihaleye katılmıştı.

Latin Amerika’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada çalışan Karadeniz Holding, Güney Afrika devletinin açtığı 15 milyar dolarlık ihalede kısa listeye kalmış, masaya oturmuş, ihaleyi kazanmıştı.

Güney Afrika’nın en büyük enerji anlaşması olan görüşmede Karadeniz Holding’e ait yüzer santraller, 20 yıl boyunca ülkenin enerji açığını kapatmak için çalışacaktı.

Devreye girecek anlaşma ile Türk şirkete ait Karpowership filosundaki gemiler yani yüzer santraller 1.200 MW’lık kurulu güce sahip olacaktı. Güney Afrika yönetiminde anlaşmanın 10 yıla indirilmesi gündeme gelirken, yerel sivil topum kuruluşları çevre konusunu gündeme alıp süreci yargıya taşımıştı.

Bakan açıkladı, mahkeme duyurdu

Bu yılın ocak ayında da Güney Afrika Orman, Balıkçılık ve Çevre Dairesi, projenin devam edilmesi veya edilmemesi konusunda son noktayı koymuştu. İşte o sürecin önündeki en önemli engel kalkmak üzere. Güney Afrika Çevre Bakanı Barbara Creecy, Türk şirketin ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki Richards Körfezi limanına 450 megavatlık bir gaz yakıtlı tesis kurmak için onay başvurusunda bulunmasını engellemeye çalışan beş çevre grubunun itirazını reddetti. Yerel mahkeme ise ayrı bir kararla, Karpowership'in batı kıyısındaki Saldanha'da çevresel onay almasına izin vererek, 320 megavatlık bir operasyon iznini reddetme kararını bozdu.

2.000 megavat planlanıyor

Alınan kararlarla Türk firmasının projelerinin bir mahkeme davası ve çevre sorunları nedeniyle defalarca ertelenme sürecinin de sonu olarak kabul ediliyor. Yerel medyada da yer bulan haberlerde alınan kararların ekonomik büyümeyi engelleyen, sürekli elektrik kesintilerinin ortasında kalan hükümetin elektrik üretimini artırma çabalarına da bir ivme kazandıracak . Karpowership, krizi hafifletmek için Mart 2021'de 2.000 megavat'lık acil durum elektriği için bir devlet ihalesinin yaklaşık yüzde 60'ını kazandığından beri üç proje üzerinde çalışıyor.

 

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