2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve konut politikalarına ilişkin öngörüler

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” geçtiğimiz aylarda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

İlgili program dahilinde özellikle konut sektörüne ilişkin önemli tespitler yer alıyor. Gözden kaçmaması anlamında, yılın bu son yazısında kalkınma planı hedefleri doğrultusunda program özelindeki politika ve tedbirler ile yürütülecek proje ve faaliyetleri derlemek istedim:

Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecektir:

-Politika/tedbir: Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacaktır.

-Yürütülecek proje ve faaliyetler: Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacaktır. Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecektir.

-Politika/tedbir: Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecektir.

-Yürütülecek proje ve faaliyetler: İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacaktır.

-Politika/tedbir: Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecektir.

-Yürütülecek proje ve faaliyetler: Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacaktır.

Enflasyon dinamiklerinin daha detaylı analiz edilebilmesi için istatistik altyapısı geliştirilecektir:

- Politika/tedbir: Konut ve işyeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır.

-Yürütülecek proje ve faaliyetler: Dijital kayıt sistemleri kurularak konut, işyeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemlerin dijital ortamda kaydedilmesi sağlanacaktır. Veri toplama ve analiz süreçlerinin standardizasyonu ile verilerin karşılaştırılabilir ve tutarlı olması sağlanarak doğru ve etkili politika kararlarının alınmasına katkıda bulunulacaktır.

Rekabetçi ve hızla değişen talebi karşılayabilen bir turizm sektörü için hizmet kalitesi iyileştirilecektir:

- Politika/tedbir: Hizmet kalitesinin ve turist memnuniyetinin artırılması amacıyla turizm tesislerinde fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak ve denetim faaliyetleri artırılacaktır.

-Yürütülecek proje ve faaliyetler: Turizm amaçlı konut kiralamalarına ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanarak konutların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmesi sağlanacaktır. Arz ve talep dengesi gözetilerek herkesin güvenli, dirençli, ekonomik olarak karşılanabilir konutlara erişimi artırılacaktır.

- Politika/tedbir: Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir.

-Yürütülecek proje ve faaliyetler: Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacaktır.

Sonuç: 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında konut üretiminde yaşlıların, gençlerin, engellilerin ve kadınların konuta erişiminin artırılması dar gelirliler için ekonomik olarak karşılanabilir konut üretilmesi, konut piyasasında beşeri ve teknik kapasitenin artırılması, uygulamada etkinlik, afetlere karşı risk azaltma ve dirençlilik, eskisinden daha sağlam inşa prensipleri doğrultusunda konutun çevresiyle bir bütün olarak ele alınması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda arz ve talep yönlü ihtiyaç duyulan veri kaynakları geliştirilerek, konut arz ve talebinin niteliğini veriye dayalı analizlerle belirlemeye yönelik araştırma ve projeler öncelikli görülmektedir. Burada belirtilen hedeflerin uzun soluklu olarak değerlendirilmeleri gerekir. Bizler de bunların takipçileri olacağız. Bu vesile ile 2024 yılının tüm okuyucularımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimizle…