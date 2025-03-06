2024 yılında ücret ve faiz geliri elde edenler ne yapmalı?
3 gün sürecek yazımızın ilk bölümünü dün, ‘kira geliri’ beyan edilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazmıştık. Bugün ise ücret geliri, faiz geliri ile diğer ve kazanç elde edenleri ele alacağız.
Buna göre, tek işverenden yılda 3 milyon lira ve üzeri ücret alanlar yıllık beyanname verecek. Ayrıca, iş değiştirip de ikinci işverenden aldığı ücret 2024 yılında 230 bin lirayı geçiyorsa yıllık beyanname vermesi gerekiyor.
2024 yılına ilişkin gelir vergisi beyan dönemi başladı. Gerçek kişilerin, 2024 takvim yılında ücret ve faiz geliri olmak üzere 7 (yedi) gelir unsurunu 2025 yılı Mart ayının sonuna kadar beyan etmeleri, çıkacak verginin ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 (iki) eşit taksit halinde ödemeleri gerekiyor. İlgili gelirler beyan edilirken, verginin hatalı eksik ya da fazla ödenmemesi için yapılması gerekenler ile indirim ve istisna hakları konusuna dikkat çekeceğiz.
Ücret geliri elde edenler
Gelir vergisi açısından bir ödemenin ücret ya da başka bir gelir unsuru olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği aşağıda sayılan üç unsura göre tespit edilecektir. Bu üç unsur birlikte varsa elde edilen gelir ücret olarak vergilendirilecek, aksi takdirde ücretten söz etmek mümkün olmayacaktır. Ücret gelirini meydana getiren üç temel unsur şöyledir;
-Bir işverene tabi olma,
-Belli bir iş yerine bağlı olma,
-Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması
-Bir işverene bağlı olmadan elde edilen ve vergiye tab, diğer ücretler ise aşağıdaki gibidir.
-TBMM, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,
-Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,
-Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,
-Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler,
-Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.
2024 takvim yılında tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2024 takvim yılı için 3.000.000 TL, 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir. Ücret gelirleri, vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2024 takvim yılı için 3.000.000 TL, 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşmazsa yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
-Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücreti 3.000.000 TL’yi (2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşan ücretliler,
-Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 230.000 TL’yi (2025 takvim yılı için 330.000 TL) aşan ücretliler,
-Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 3.000.000 TL’yi (2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşan ücretliler,
-Tevkifata tabi olan ücret geliri toplamı, vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2024 takvim yılı için 3.000.000 TL, 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşan sporcular,
-Tevkifata tabi ücret gelirleri vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2024 takvim yılı için 3.000.000 TL, 2025 takvim yılı için 4.300.000 TL) aşan veya birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 230.000 TL’yi (2025 takvim yılı için 330.000 TL) aşan profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemleri
1/1/2022 tarihinden itibaren, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi matrahının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması halinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir. Söz konusu, gelirlerin asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşması halinde ise bu gelirlerin tamamı beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin yıllık matrahı üzerinden hesaplanan vergi indirim konusu yapılacaktır.
Menkul sermaye iradı (faiz geliri) elde edenler
-Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır; Her türlü hisse senetlerinin kâr payları (temettü gelirleri),
-İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
-Kurumların idare meclisi Başkan ve üyelerine verilen kâr payları,
-Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dâhil olmak üzere),
-Her türlü alacak faizleri,
-Mevduat faizleri,
-Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
-İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
-Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
-Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve katılım bankalarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
-Yatırım fonlarının katılma paylarına ödenen kâr payları,
-Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo gelirleri),
-Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
-Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
-Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kâr payı, faiz, kira vb. gelirler. Yukarıda yazılı iratlar, bunları elde eden sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır.
Gerçek kişilerce 2024 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı beyan edilecek gelir toplamının 230.000 TL’yi (2025 takvim yılı için 330.000 TL) aşması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 13.000 TL’yi (2025 takvim yılı için 18.000 TL) aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Menkul sermaye iratlarının yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez ve diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dâhil edilmez; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan (Ticari kazançla ilişkisi olmaması şartıyla);
-Mevduat faizleri,
-Katılım Bankalarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
-Repo gelirleri,
-Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler.
Diğer kazanç ve iratları elde edenler
Gelir Vergisi Kanunu’na göre; kişilerin bazı mal varlıklarında kendiliğinden meydana gelen kazanç ve iratlardır. Diğer kazanç ve iratlar; değer artışı kazançları ve Arızi kazançlar, olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesine göre aşağıda sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançları olarak vergilendirilir
1- İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
2- 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
4- Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
5- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci madde de yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dâhil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)
Gayrimenkulün 5 yıl içinde elden çıkarılmasında doğan kazanç vergiye tabi
Elden çıkarma; yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir. Örnek: Mükellef (A), 3/10/2022 tarihinde 1.500.000 TL’ye satın almış olduğu gayrimenkulü 10/12/2024 tarihinde 4.000.000 TL’ye satmıştır.
Buna göre Mükellef (A), söz konusu gayrimenkulü alış tarihinden itibaren beş tam yıl geçmeden satmış olduğundan, elde ettiği kazancın istisna tutarını (87.000 TL) aşan kısmı değer artışı kazancı olarak vergiye tabi olacaktır. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç olmak üzere bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının 2024 takvim yılı için 87.000 TL’si (2025 yılı için istisna tutarı 120.000 TL), gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Geçek kişilerin cezalı duruma düşmemeleri için, içinde bulunduğumuz 2025 yılı Mart ayı sonuna kadar, 2024 yılına ilişkin beyanı gerektiren gelirlerinin zamanında beyan edilmesi gerekiyor. Kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfasında yer alan detaylı “Gelir Vergisi Beyan Rehberi”ni incelemelerinde fayda vardır. Ayrıca, GİB’in internet sayfasında yer alan “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden beyanlarını kolaylıkla verebilecekleri bilinmelidir.