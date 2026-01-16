2025 yılı bütçe açığı 1,8 trilyon TL
Merkezi yönetim, 2025 yılının tümünde 1,8 trilyon lira ile yüksek tutarda bütçe açığı verdi, ancak açık önceki yıla göre önemli oranda küçüldü.
Geçen yıl verilen bütçe açığı, Orta Vadeli Programdaki (OVP) başlangıç hedefi ve son OVP’deki gerçekleşme tahmininin de altında kaldı. Geçen yıl faiz ödemeleri hızlı artışını sürdürürken, faiz dışı harcamalar hız kesti. Başta vergi olmak üzere bütçe gelirlerinin harcamalara göre çok daha hızlı artması, açığı aşağı çekti.
Gelirler giderlerden hızlı arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, aralıkta aylık bazda 1 trilyon 263,9 milyar liralık toplam bütçe gelirine karşılık 1 trilyon 792 milyar liralık bütçe harcaması gerçekleşti. Böylece, aylık bazda 528,1 milyar lira ile 2025’in en yüksek açığı verildi. Ancak açık 2024’ün aynı ayındaki 830,8 milyar lira olan düzeyine göre yüzde 36,4 daha düşük geldi.
Aralıkta, önceki yılın aynı ayına göre gelirlerdeki artış yüzde 43,7’ye ulaşırken, toplam giderler sadece yüzde 4,8’le çok daha düşük bir artış gösterdi. Bu kapsamda personel gideri, cari transferler, mal ve hizmet alımı, sermaye giderleri gibi kalemlerden oluşan toplam faiz dışı harcamalar 2024’ün aynı ayına göre sadece yüzde 2,5 artarak 1 trilyon 675,4 milyar lira olurken, Aralık 2024’te 75,3 milyar lira olan faiz ödemelerinin yüzde 55 artışla 116,7 milyar lira oldu. Aylık bazda faiz dışı bütçe açığı da yüzde 45,5 küçülerek 411,5 milyar TL oldu. Gelirler cephesinde ise ana kalemi oluşturan vergi tahsilatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 artarak 1 trilyon 47,5 milyar TL, diğer gelirler yüzde 26,3 artışla 216,3 milyar TL oldu.
Yıllık açıkta 309 milyar TL küçülme
Ocak-aralık dönemi toplamında bütçe harcamaları 2024’e göre yüzde 35,7 artışla 14 trilyon 634,6 milyar TL’ye ulaşırken, toplam gelirler yüzde 48’le daha yüksek bir artış kaydederek 12 trilyon 835,5 milyar TL oldu. 2024 yılının tümünde 2 trilyon 107,8 milyar lira olan bütçe açığı, geçen yıl yüzde 14,6 küçülerek 1 trilyon 799,1 milyar liraya geriledi. 2025’te bütçe açığı, önceki yıla göre 308,7 milyar lira küçüldü.
Yıllık bütçe giderlerinin 12 trilyon 580,2 milyar liralık bölümünü, önceki yıla göre yüzde 32,3 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu. Bu kapsamda; Hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri vb. çok sayıda alanı kapsayan en büyük harcama kalemi cari transferler yüzde 40 artışla 5 trilyon 408,4 milyar, ikinci büyük kalem olan personel giderleri yüzde 36,3 artışla 3 trilyon 663,9 milyar lira oldu. Kamu çalışanları adına sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi olarak da 454,4 milyar lira ödendi.
Aynı dönemde kamu kuruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üretimi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alanları kapsayan “sermaye giderleri” yüzde 42,3 artışla 1 trilyon 343,6 milyar, devletin mal ve hizmet alımları yüzde 43,2 artışla 1 trilyon 69,8 milyar lira olurken, kamu kurum ve işletmelerine yapılan “sermaye transferleri” ise yüzde 43,8 azalarak 360,1 milyar liraya düştü. Genel bütçeye dahil kuruluşlar ile yurt dışına “borç verme” kalemi de yüzde 2,1 azalarak 310 milyar lira oldu.
Yıllık 255 milyar TL’lik faiz dışı fazla
2025 yılındaki toplam bütçe giderinin 2 trilyon 54,4 milyar lirasını ise faiz ödemeleri oluşturdu. Faiz dışı harcamalardaki görece düşük artışa karşılık faiz ödemelerindeki yıllık artış yüzde 61,7 ile yüksek düzeyde gerçekleşti. Faizin toplam bütçe giderleri içinde 2024’te yüzde 11,8 olan payı, geçen yıl yüzde 14’e ulaştı. Faizin toplam bütçe gelirlerine oranı yüzde 14,6’dan yüzde 16’ya, vergi gelirlerine oranı da yüzde 17,4’ten yüzde 18,6’ya yükseldi.
2024 yılında 837,3 milyar lira ile yüksek tutarda faiz dışı bütçe açığı verilirken, 2025 yılında 255,3 milyar lira ile önemli tutarda faiz dışı fazla elde edildi. Başka deyişle faiz yükümlülüğü olmasa bütçe geçen yıl bu tutarda fazla verecekti.
Hedefler lehte saptı
2024 sonlarında hazırlanan 2025-2027 dönemine ait OVP’de 2025 için 1 trilyon 930,7 milyar liralık bükçe açığı hedeflenirken, geçen yıl eylül ayında yayımlanan 2026-2028 dönemine ait yeni OVP’de açığın 2 trilyon 208,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Buna göre 2025 yılında gerçekleşen bütçe açığı hem başlangıç hedefinin hem de son çeyreğe girilirken yapılan gerçekleşme tahmininin altında kaldı. 2025 yılı, başlangıç hedefine göre 131,6 milyar, son gerçekleşme tahminine göre 409,2 milyar lira daha az bütçe açığı ile kapatıldı.
Vergide tahsilat 11 trilyonu aştı
2025 yılında 11 trilyon 49,5 milyar liralık vergi tahsilatı gerçekleşti. Vergi gelirlerinde önceki yıla göre artış yüzde 51,3’le toplam bütçe gider ve gelirlerindekinin üzerinde gerçekleşti. Vergi gelirinde kümülatif bazda yüksek artışa, ücret ve maaşlardan kaynağından yapılan gelir vergisi tevkifatının yüzde 84,4 artışla 2 trilyon 630,2 milyar liraya ulaşması önemli katkı sağladı.
Bunun etkisiyle toplam gelir vergisi tahsilatı yüzde 84,2 artışla 2 trilyon 813,2 milyar liraya ulaştı. Kurumlar vergisinde yıllık tahsilat ise yüzde 37,5 artışla 1 trilyon 223,9 milyar lira oldu. Doğrudan vergi niteliğindeki veraset ve intikal, motorlu taşıt, değerli konut gibi mülkiyet vergilerinde de yüzde 48,3 artışla 117,2 milyar liralık tahsilat yapıldı.
Geçen yılki vergi gelirlerinin 6 trilyon 895,1 milyar lira ile asıl büyük bölümü ise tüketilen mal ve hizmetlerin fiyatı içinde yer alan KDV, ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerden elde edildi. Önceki yıla göre yüzde 43,4 artan dolaylı vergiler, toplam tahsilatın yüzde 62,4’ünü oluşturdu.
Vergi gelirlerinin toplam bütçe geliri içinde 2024’te yüzde 86,5 olan payı 2025’te yüzde 88,4’e; toplam bütçe giderlerini karşılama oranı da yüzde 67,8’den yüzde 75,5’e çıktı.
|Borsa
|12.456,69
|0,70 %
|Dolar
|43,1882
|0,01 %
|Euro
|50,2661
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|0,03 %
|Altın (GR)
|6.407,47
|0,20 %
|Altın (ONS)
|4.615,13
|0,21 %
|Brent
|63,3900
|0,43 %