2026’da otomotiv çip üretiminde genel tablo
Dünya otomotiv sektöründe 2026’da tablo net bir durum ortaya koyuyor. Yapay zekâ çiplerine talep patlama yaparken fiyatlar %20 0–300 artıyor, klasik otomotiv çiplerinde ise arz fazlası nedeniyle %10–20 düşüş yaşanıyor. Bu dengesizlik üretim maliyetlerini yükseltip küresel otomotiv fiyatlarını baskı altına alıyor.
Küresel üretim ve çip tablosu
Global otomotiv çip pazarı, 2026’da 78 milyar $ büyüklüğe ulaşırken, %22 yıllık artış yaşandı. 2031’e kadar 100,8 milyar USD’ye ulaşması bekleniyor. Çip üretiminde normalleşen segmentler açısından bazı ürünler artık bol bulunurken, fiyatlar %15 düşmüş durumda ancak devam eden kıtlık elektrikli araç invertörleri ve hızlı şarj sistemleri için kritik; teslim süreleri 32–52 hafta seviyelerinde yer alıyor.
AI (yapay zekâ) çipleri ortalama fiyat 150 $ - 600 $ (2024– 2026), otonom sürüş kontrol çipleri 1.200 $+ seviyesinde iken MCU çipleri ise ortalama fiyat 2,80 $ - 2,38 $, %15 düşüş yaşamış gözüküyor.
Bellek çipleri ise AI veri merkezleri talebiyle kapasitenin %30’una kadarını tüketiyor, otomotiv için arz daralıyor. Yapay zekâ etkisi ile AI veri merkezleri yoğun çip tüketerek tüketerek otomotiv için arzı daraltıyor. Üretici stratejisi açısından devler otomotiv ve AI odaklı çiplere kapasite kaydırıyor, düşük marjlı tüketici çiplerini azaltıyor. Sonuç olarak ,otomotiv üreticileri çip maliyetlerinde %40–85 arası artışla karşı karşıya kalıyor.
Üretim ve dağılım
Araç başına çip kullanımını incelediğimizde içten yanmalı motorlu araç, 500–600 çip; elektrikli araç ise 2.000+ çip bulunuyor. Elektrikli araç üretiminde, çip talebini katlayarak artırıyor, özellikle ADAS ve akıllı kokpit sistemleri için yüksek performanslı işlemcilere ihtiyaç var. Küresel üretim riski açısından Çip arzındaki daralma nedeniyle otomotiv üretiminde pandemi dönemine benzer bir kriz ihtimali gündemde yer alıyor.
Yapay zekâ ile otomotivde gelecek adımlar
-Otonom sürüş: Daha güçlü AI çipleriyle gelişmiş ADAS ve tam otonom sistemler.
-Akıllı kokpit: Sesli asistanlar, kişiselleştirilmiş sürücü deneyimi.
-Üretim optimizasyonu: Fabrikalarda AI destekli planlama ile kapasite artırımı.
-Tedarik zinciri yönetimi: Çip ve batarya arz-talep dengesini daha iyi yönetmek.
-Maliyet tahmini: Çip fiyat dalgalanmalarını öngörerek üretim planlaması.
Korumacılık çip sektörünü çevreliyor
Bu zorlukların üstesinden gelmek için ülkeler, yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendirmeye yönelik çeşitli stratejik adımlar atıyor. Yerelleştirme çabaları, endüstrinin dayanıklılığını artırmayı ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. ABD’nin Yarı İletken Üretimini Destekleme (CHIPS) Yasası ve Avrupa Çip Yasası gibi girişimler, yerel yarı iletken üretimini ve inovasyonu teşvik etmek için devreye alınmış durumda. Dünya genelinde birçok ülke, tedarik zincirlerini güvence altına almak ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yarı iletken sektörüne büyük yatırımlar yapıyor.
Yarı iletken endüstrisinin büyümesiyle birlikte, mühendislik yeteneklerinin geliştirilmesi, son uygulama endüstrilerinin teşvik edilmesi ve jeopolitik karmaşıklıkların aşılması için çeşitli adımlar atılıyor. Ülkeler, bu alanda önlemler alarak yetenekli insan kaynağını çekmeye ve yarı iletken teknolojisine dayalı endüstrileri desteklemek için hızlı kararlar almaya odaklanıyor. Aynı zamanda, coğrafi olarak yakın ülkeler arasındaki iş birliği güçlendirilirken, gelişmekte olan ve öncü yarı iletken teknolojilerine yapılan stratejik yatırımlar, sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak için öncelikli hale geliyor.
Yatırım ve talep eğilimleri
ABD, CHIPS and Science Act ile yerli üretim kapasitesine milyarlarca dolar yatırım desteği verirken, Avrupa European Chips Act kapsamında Almanya ve Fransa’da yeni fabrikalar açılıyor.
Asya’da ise Çin ve Tayvan elektrikli araç odaklı çip üretiminde kapasite artırıyor.
Avrupa'nın teknolojik egemenliğini ve yarı iletken ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Avrupa Çip Yasası, Eylül 2023'te resmen kabul edildi. Bu yasa, dış pazarlara bağımlılığı azaltmayı hedeflerken, sektörde üretimi, araştırmayı ve yetenek gelişimini teşvik ederek 5 stratejik hedefe odaklanıyor.
Bunlar; yarı iletken araştırmalarında küresel liderliği güçlendirmek, üretim ve paketleme kapasitesini artırmak, 2030'a kadar üretimi büyütmek, endüstrideki beceri eksikliklerini gidermek ve dayanıklı bir yarı iletken tedarik zinciri oluşturmak. Bu girişimin, yapay zekâ, güvenli iletişim, savunma ve sağlık hizmetleri gibi kritik alanlarda önemli ilerlemeler sağlaması bekleniyor. AB Komisyonu, Avrupa'nın küresel çip üretimindeki payını 2030 yılına kadar iki katına çıkararak %10'dan %20'ye yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, Avrupa Çip Yasası çerçevesinde endüstriye 43 milyar euro tutarında kamu fonlarıyla destek sağlayacak bir paket açıkladı.
Güney Kore, çip endüstrisine 450 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflerken, Japon hükümeti de iki özel şirketin yeni fabrika yatırımlarına destek sağlayacağını duyurdu. Ülkeler, artan teknoloji ihtiyacı doğrultusunda, savunma ve havacılık endüstrisi için yüksek teknoloji bileşenlerinin üretimini kendi ülkelerine çekme yönündeki çabalarını giderek artırıyor ve bu süreci önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla sürdürecek gibi görünüyorlar.
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