2026’da otomotiv çip üretiminde genel tablo

Dünya otomo­tiv sektöründe 2026’da tablo net bir durum ortaya koyu­yor. Yapay zekâ çiple­rine talep patlama ya­parken fiyatlar %20 0–300 artıyor, klasik otomotiv çiplerinde ise arz fazlası nede­niyle %10–20 düşüş yaşanıyor. Bu denge­sizlik üretim maliyetlerini yük­seltip küresel otomotiv fiyatla­rını baskı altına alıyor.

Küresel üretim ve çip tablosu

Global otomotiv çip pazarı, 2026’da 78 milyar $ büyüklüğe ulaşırken, %22 yıllık artış ya­şandı. 2031’e kadar 100,8 mil­yar USD’ye ulaşması bekleni­yor. Çip üretiminde normalle­şen segmentler açısından bazı ürünler artık bol bulunurken, fi­yatlar %15 düşmüş durumda an­cak devam eden kıtlık elektrik­li araç invertörleri ve hızlı şarj sistemleri için kritik; teslim sü­releri 32–52 hafta seviyelerinde yer alıyor.

AI (yapay zekâ) çipleri orta­lama fiyat 150 $ - 600 $ (2024– 2026), otonom sürüş kontrol çipleri 1.200 $+ seviyesinde iken MCU çipleri ise ortalama fiyat 2,80 $ - 2,38 $, %15 düşüş yaşa­mış gözüküyor.

Bellek çipleri ise AI veri mer­kezleri talebiyle kapasitenin %30’una kadarını tüketiyor, oto­motiv için arz daralıyor. Yapay zekâ etkisi ile AI veri merkez­leri yoğun çip tüketerek tükete­rek otomotiv için arzı daraltıyor. Üretici stratejisi açısından dev­ler otomotiv ve AI odaklı çiplere kapasite kaydırıyor, düşük marj­lı tüketici çiplerini azaltıyor. So­nuç olarak ,otomotiv üreticileri çip maliyetlerinde %40–85 arası artışla karşı karşıya kalıyor.

Üretim ve dağılım

Araç başına çip kullanımını incelediğimizde içten yanma­lı motorlu araç, 500–600 çip; elektrikli araç ise 2.000+ çip bu­lunuyor. Elektrikli araç üreti­minde, çip talebini katlayarak artırıyor, özellikle ADAS ve akıl­lı kokpit sistemleri için yüksek performanslı işlemcilere ihtiyaç var. Küresel üretim riski açısın­dan Çip arzındaki daralma nede­niyle otomotiv üretiminde pan­demi dönemine benzer bir kriz ihtimali gündemde yer alıyor.

Yapay zekâ ile otomotivde gelecek adımlar

-Otonom sürüş: Daha güçlü AI çipleriyle gelişmiş ADAS ve tam otonom sistemler.

-Akıllı kokpit: Sesli asistan­lar, kişiselleştirilmiş sürücü de­neyimi.

-Üretim optimizasyonu: Fabrikalarda AI destekli planla­ma ile kapasite artırımı.

-Tedarik zinciri yönetimi: Çip ve batarya arz-talep denge­sini daha iyi yönetmek.

-Maliyet tahmini: Çip fi­yat dalgalanmalarını öngörerek üretim planlaması.

Korumacılık çip sektörünü çevreliyor

Bu zorlukların üstesinden gel­mek için ülkeler, yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendir­meye yönelik çeşitli stratejik adımlar atıyor. Yerelleştirme ça­baları, endüstrinin dayanıklılı­ğını artırmayı ve yabancı teda­rikçilere olan bağımlılığı azalt­mayı amaçlıyor. ABD’nin Yarı İletken Üretimini Destekleme (CHIPS) Yasası ve Avrupa Çip Yasası gibi girişimler, yerel yarı iletken üretimini ve inovasyonu teşvik etmek için devreye alın­mış durumda. Dünya genelinde birçok ülke, tedarik zincirleri­ni güvence altına almak ve eko­nomik büyümeyi desteklemek amacıyla yarı iletken sektörüne büyük yatırımlar yapıyor.

Yarı iletken endüstrisinin bü­yümesiyle birlikte, mühendis­lik yeteneklerinin geliştirilme­si, son uygulama endüstrileri­nin teşvik edilmesi ve jeopolitik karmaşıklıkların aşılması için çeşitli adımlar atılıyor. Ülkeler, bu alanda önlemler alarak ye­tenekli insan kaynağını çekme­ye ve yarı iletken teknolojisine dayalı endüstrileri desteklemek için hızlı kararlar almaya odak­lanıyor. Aynı zamanda, coğrafi olarak yakın ülkeler arasındaki iş birliği güçlendirilirken, geliş­mekte olan ve öncü yarı iletken teknolojilerine yapılan stratejik yatırımlar, sektörün sürdürüle­bilir büyümesini sağlamak için öncelikli hale geliyor.

Yatırım ve talep eğilimleri

ABD, CHIPS and Science Act ile yerli üretim kapasitesine milyarlarca dolar yatırım des­teği verirken, Avrupa European Chips Act kapsamında Almanya ve Fransa’da yeni fabrikalar açı­lıyor.

Asya’da ise Çin ve Tayvan elektrikli araç odaklı çip üreti­minde kapasite artırıyor.

Avrupa'nın teknolojik ege­menliğini ve yarı iletken eko­sistemini güçlendirmeyi hedef­leyen Avrupa Çip Yasası, Eylül 2023'te resmen kabul edildi. Bu yasa, dış pazarlara bağımlılığı azaltmayı hedeflerken, sektörde üretimi, araştırmayı ve yetenek gelişimini teşvik ederek 5 stra­tejik hedefe odaklanıyor.

Bunlar; yarı iletken araştırmalarında küresel liderliği güçlendirmek, üretim ve paketleme kapasitesi­ni artırmak, 2030'a kadar üreti­mi büyütmek, endüstrideki be­ceri eksikliklerini gidermek ve dayanıklı bir yarı iletken teda­rik zinciri oluşturmak. Bu giri­şimin, yapay zekâ, güvenli ileti­şim, savunma ve sağlık hizmet­leri gibi kritik alanlarda önemli ilerlemeler sağlaması bekleni­yor. AB Komisyonu, Avrupa'nın küresel çip üretimindeki payını 2030 yılına kadar iki katına çı­kararak %10'dan %20'ye yüksel­meyi hedefliyor. Bu doğrultuda, Avrupa Çip Yasası çerçevesin­de endüstriye 43 milyar euro tu­tarında kamu fonlarıyla destek sağlayacak bir paket açıkladı.

Güney Kore, çip endüstrisi­ne 450 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflerken, Japon hü­kümeti de iki özel şirketin ye­ni fabrika yatırımlarına destek sağlayacağını duyurdu. Ülkeler, artan teknoloji ihtiyacı doğrul­tusunda, savunma ve havacılık endüstrisi için yüksek teknolo­ji bileşenlerinin üretimini kendi ülkelerine çekme yönündeki ça­balarını giderek artırıyor ve bu süreci önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla sürdürecek gibi gö­rünüyorlar.