Batarya çağı

Gelecekte ulaşım­da kullanacağı­mız araçların akıllı, otonom ve elektrikli olacağını artık söyle­meye gerek yok. An­cak bu yeni gerçekli­ğe ulaşmak ve kabul ettirebilmek zaman aldı ve süreç devam ediyor. Çok uzun süre­dir tüketicilerin “ba­taryalı elektrikli araçlar geliyor, önemli, menzil sorunları sebebiy­le buna inanmıyoruz’ dediği bir dönem yaşıyoruz.

Dünya’da otomotiv pazarı çok hızlı değişiyor

Elektrikli bir aracın maliyeti­nin yüzde 40’ını oluşturan batar­yalarda da Çin teknolojisi hakimi­yeti devam ettirirken, Çin batarya hammaddesi olan lityumun işlen­mesine yönelik küresel kapasite­nin üçte ikisini kontrol ediyor. Lo­jistik maliyetlerine rağmen, üre­tim maliyetlerindeki avantajlar Çinli elektrikli araçları Avrupa’da güçlendiriyor.

Batarya teknolojileri geleceği şekillendirecek mi?

Yeni batarya teknolojileri ve ye­ni enerji depolama imkânlarının geliştirilmesi, Avrupa’nın Çin’e bağımlılığı en aza indirebilmek için önemli bir hedef haline geldi. Bu hedeflere ulaşmak için üretici­lerin fiyatlarda dalgalanmaya yol açan lityum, kobalt veya nikel gibi kritik metalleri içermeyen çözüm­leri geliştirmesi gerekiyor. Sod­yum iyon bataryalar, bu açıdan ba­kıldığında teknolojik gelişmelerle bu ihtiyaca cevap verebilecek gibi gözüküyor.

Enerji depolamaya yönelik bu adımlar elektrikli araçlara yöne­lik bataryalara yönelik talebin önümüzdeki 10 yılda çok yüksek olacağını gösteriyor. Özellikle ba­tarya pazarını elinde tutan Çin’e karşı, Avrupa’nın rekabet etme ko­nusundaki en büyük umudu, sod­yum iyon batarya olarak görünü­yor.

Küresel elektrikli araç batar­ya pazarının 2035 yılında hızlı bir büyüme kaydederek 616 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bataryada yeni adım: Sodyum iyon bataryalar

90’lı yıllardan itibaren yoğun kullanılan lityum iyon batarya­lar kişisel müzik çalarlar, kamera ve fotoğraf makineleriyle birlikte talepte önemli bir artışa yol açar­ken, lityum arz kıtlığı, buna bağlı fiyat artışları ve arz eksikliğinden kaynaklanan gecikmeler ön plana çıktı.

Sodyum iyon bataryalar, hem çok yüksek hem de düşük sıcak­lıklarda daha iyi çalıştıkları için enerji depolamada yaygın olarak kullanılan lityum bazlı pillere gö­re daha ucuz ve daha güvenli bir alternatif olarak görülüyor. Ancak boyutlarına göre üretebilecekle­ri enerji miktarı uzun süredir lit­yum pillerin gerisinde kalıyor, bu da sodyum pillerini alanın kısıtlı olduğu çoğu elektrikli araç için şu anda kullanışsız hale getiriyor.

Diğer yandan genellikle ener­ji depolamada ve elektrikli oto­mobillerde kullanılanlardan daha ucuz olan lityum bataryalar daha kolay bulunuyor ve maliyeti düşük sodyum içermeleri sebebiyle da­ha ucuz olması bekleniyor. Ancak sodyum iyon bataryalar, lityum iyon cinslerine göre yaklaşık ya­rısı kadar enerji yoğunluğuna sa­hiptir, bu da düşük menzil anlamı­na geliyor. Lityum iyon bataryalar ısı farklarından çok etkilenirken, sodyum iyon piller daha az etkile­niyor.

Elektrikli araç bataryası üre­timine olan talebin, 2035 yılında küresel olarak 5,3 terawatt saa­te (TWh) ulaşması bekleniyor. Bu yoğun talep sodyum iyon batarya çalışmalarını hızlandırıyor.

Sürdürülebilir adımlar bataryalarla daha da hızlanacak

Yeni nesil bataryaların gelişti­rilmesi, iklim krizinin zorlukları karşısında karbondan arındırma ve enerji dönüşümü açısından kilit önem taşıyan enerji depolamanın geleceğinde belirleyici bir faktör­dür. Yenilenebilir enerjinin depo­lanması, yenilenebilir enerji üreti­mini daha esnek hale getirir ve sis­teme entegrasyonunu sağlar. Son yıllarda batarya üreticileri ve oto­motiv endüstrisi, enerji depolama sistemlerinin üretimi için lityuma alternatif hammaddeler araştırı­yor. En uygun seçeneklerden biri de sodyum iyon batarya gözüküyor ve onu yenilenebilir enerji depo­lamada bir sonraki devrim olarak konumlandırıyor.

Bataryalar temiz enerji ekono­misine geçiş için önemli bir etken olurken, enerji maliyetlerini dü­şürüyor ve zararlı sera gazı emis­yonlarını azaltıyor. Enerji depo­lama ulaşım sektörünün elektri­fikasyonu açısından kritik öneme sahip iken, elektrikli araçlara ve sabit depolamaya olan talebin tek başına lityum pil pazarının boyu­tunu on yılın sonuna kadar beş ila on kat artıracağı öngörülüyor.

Bataryalar, elektrikli otomobil­lerde ve yeni ortaya çıkan elekt­rik depolama endüstrisinde ter­cih edilen aynı zamanda karbon­suz bir ekonomiye küresel geçişte hayati öneme sahip bir değer ola­rak öne çıkıyor. Elektrikli araç ba­taryaları, üretilen tüm lityum iyon pillerin yaklaşık %80’ini oluştu­rurken, 2030’a kadar lityum iyon bataryaların küresel üretiminin beş kat artarak 5.500 GWh’ye çık­ması bekleniyor. Elektrikli araç üretici ve tedarikçileri, lityum, ko­balt, nikel ve manganez gibi kritik hammaddelerden oluşan batarya­ların maliyetlerini optimize etme­ye yönelik önemli adımlar atıyor.

Çin, elektrikli araç bataryala­rı lityum iyon batarya temel ham­maddelerinde, dünyadaki grafi­tin üçte ikisinden fazlasını, kobalt madenlerinin neredeyse yarısını ve lityumun dörtte birini, manga­nezin %95’ini ve nikelin %60’ın­dan fazlasını kontrol ediyor. Sek­tör aynı zamanda gelişmekte olan endüstrilerde Çin’e olan bağımlılı­ğı sınırlamaya ve yerel tedarik zin­cirleri kurmaya çalışan Avrupa ve ABD’deki teknolojik gelişmeler ve politikalar ekseninde de şekille­necek.