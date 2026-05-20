2026’nın ikinci yarısına girerken risk haritası: Enflasyon, enerji ve faiz kıskacında Türkiye ekonomisi

20 Mayıs 2026 itiba­rıyla Türkiye ekono­misi, klasik bir “enflas­yonla mücadele” döne­minden daha karmaşık bir tabloya geçmiş du­rumda. Artık mesele yal­nızca fiyat artışlarını dü­şürmek değil; enerji şo­ku, yüksek faiz, bütçe açığı, cari açık ve zayıf­layan sanayi üretimini aynı anda yönetebilmek. Bu ne­denle 2026’nın ikinci yarısı, eko­nomi yönetimi açısından bir “nor­malleşme dönemi” değil, daha çok çoklu risklerin eş zamanlı yö­netileceği bir stres testi olarak okunmalı.

1 Genel görünüm: Risk haritası (TABLO-1)

Nisan 2026’da TÜFE’nin aylık %4,18, yıllık %32,37 artması, enf­lasyonun yalnızca baz etkisiyle gerilemesinin yeterli olmadığını gösteriyor. On iki aylık ortalama enflasyonun %32,43 olması, fi­yatlama davranışının hâlâ yüksek enflasyon rejimine göre çalıştığı­nı ortaya koyuyor. Özellikle gıda, ulaştırma, enerji ve hizmet fiyat­larındaki katılık, Merkez Banka­sı’nın faiz indirim alanını sınırlı­yor.

2 Ana tespit: Enflasyon düşüyor gibi görünüyor ama direnci yüksek

Türkiye’de enflasyonun ana so­runu artık sadece “fiyatların art­ması” değildir; sorun, fiyatlama davranışının bozulmuş olmasıdır. Şirketler kur, enerji, ücret ve fi­nansman maliyeti artmadan ön­ce fiyat artırma eğilimindedir. Tü­ketici ise gelecekte daha pahalı olacağı beklentisiyle talebini öne çekmektedir. Bu davranış biçimi, dezenflasyonu yavaşlatır.

Mart 2026’da sanayi üretiminin yıllık %1,1 gerilemesine karşılık perakende satış hacminin yıllık %21,2 artması da bu çelişkiyi gös­teriyor. Üretim tarafı yavaşlarken tüketim tarafının güçlü kalması, ekonomide sağlıklı bir dengelen­meden çok, maliyet baskısı ve talep direncinin aynı anda ya­şandığı karmaşık bir görünüm yaratıyor.

Buradan çıkan ilk sonuç şudur: Türkiye’de enflasyonla mü­cadele yalnızca faizle kazanı­lamaz. Faiz talebi soğutur ama enerji, gıda, lojistik, kira ve verim­lilik sorunlarını tek başına çöze­mez. Bu nedenle para politikası, maliye politikası, arz yönlü ve ya­pısal reformlar birlikte çalışmak zorundadır.

3 Enerji şoku: Cari açık ve enflasyonun yeni taşıyıcısı

Enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye’ye etkisi üç kanaldan ge­lir. Birinci kanal, doğrudan itha­lat faturasıdır. Mart 2026’da cari işlemler hesabı 9,672 milyar do­lar açık vermiştir. Altın ve ener­ji hariç cari açık 3,886 milyar do­lar seviyesindedir. Bu fark, ener­ji ve altının dış denge üzerindeki etkisinin ne kadar kritik olduğunu gösterir.

İkinci kanal, maliyet enflasyo­nudur. Petrol fiyatı yükseldiğinde akaryakıt, lojistik, gübre, plastik, ambalaj, elektrik üretim maliye­ti ve tarımsal üretim maliyeti ar­tar. Bu maliyetler gıda, peraken­de ve sanayi ürünleri üzerinden tüketici fiyatlarına yayılır. Dünya Bankası da Nisan 2026 raporunda Orta Doğu savaşının emtia piya­salarında ciddi bir enerji şoku ya­rattığını, Brent petrolün 2026 or­talamasını 86 dolar olarak öngör­düğünü ve bu tahminin Hürmüz geçişlerinin yıl içinde kademeli normalleşeceği varsayımına da­yandığını belirtmektedir.

Üçüncü kanal, beklentilerdir. Petrol fiyatı kalıcı biçimde yüksek kalırsa şirketler yalnızca mevcut maliyetlerini değil, gelecek mali­yet riskini de fiyatlara yansıtır. Bu da enflasyonun düşüş hızını azal­tır.

4 Faiz kıskacı: Enflasyonla mücadele mi, büyümenin korunması mı?

TCMB, 22 Nisan 2026’da poli­tika faizini %37’de sabit tutmuş; gecelik borç verme faizini %40, gecelik borçlanma faizini %35,5 seviyesinde bırakmıştır. Karar metninde enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve jeopolitik belir­sizliklerin enflasyon görünümüne etkisinin yakından izlendiği belir­tilmiştir. Bu, faiz indirimleri için erken bir gevşeme alanı olmadığı­nı gösteriyor.

Buradaki temel ikilem şudur: Faiz yüksek kaldıkça kredi mali­yetleri, işletme sermayesi ihtiyacı ve kamu borçlanma maliyeti artar. Faiz erken indirilirse enflasyon beklentileri bozulabilir, kur baskı­sı oluşabilir ve enerji şokunun fi­yatlara geçişi hızlanabilir. Bu ne­denle TCMB’nin 2026’nın ikin­ci yarısında en büyük sınavı, faiz indirim beklentilerini yönetir­ken enflasyon beklentilerini bozmamak olacaktır.

TCMB’nin 2026-II Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflas­yon tahminini %26, 2027 tahmi­nini %15 ve 2028 tahminini %9 olarak açıklaması da bu ihtiyatlı duruşu teyit ediyor. Raporda pet­rol fiyatı varsayımının 2026 için 60,9 dolardan 89,4 dolara çıkarıl­ması, enerji şokunun artık ana se­naryoya dahil edildiğini gösteri­yor.

5 Bütçe riski: Maliye politikası dezenflasyonu desteklemeli

Türkiye’nin enflasyonla müca­delede yalnızca para politikasına yaslanması yeterli değildir. Ni­san 2026’da merkezi yönetim büt­çe giderleri 1 trilyon 524,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 186,2 milyar TL, bütçe açığı ise 338,7 milyar TL oldu. Aynı ay faiz dı­şı açık 81,1 milyar TL gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ise bütçe açığı 758,8 milyar TL’ye ulaştı.

Bu tablo, maliye politikasında manevra alanının daraldığını gös­teriyor. Enerji fiyatları yükselirse kamu, akaryakıt ve enerji fiyatla­rını sınırlamak için vergi ayarla­maları veya destek mekanizmala­rı kullanmak isteyebilir. Fakat bu adımlar bütçe açığını artırabilir. Tersine, vergi artırımı yoluna gi­dilirse bu kez maliyet enflasyonu güçlenebilir. Bu nedenle çözüm, geniş tabanlı vergi artışlarından çok harcama önceliklendirmesi, verimsiz teşviklerin azaltılması ve kayıt dışılıkla mücadele olma­lıdır.

Temel tespitler

1.Enflasyon hâlâ yüksek ve dirençli.

2.Enerji fiyatları enflasyon ve cari açık için ana dış risk ha­line geldi. 3.Yüksek faiz, şirketlerin na­kit akışını zorluyor. 4. Sanayi üretimi yavaşlar­ken tüketim dirençli kalıyor. 5. Bütçe açığı dezenflasyon sürecinin zayıf halkasıdır.

Çözümsel yaklaşım ve aksiyon önerileri

Ekonomi yönetimi için

1.Faiz indiriminde acele edil­memeli. 2. Enerji şokuna karşı özel ca­ri açık programı hazırlanmalı. Petrol 90, 100, 110 ve 120 dolar senaryoları için cari açık, kur, enf­lasyon ve bütçe etkisi ayrı ayrı he­saplanmalı.

3.Bütçede seçi­ci tasarruf uygulanmalı. Genel vergi artışı yerine kamu harcamalarında önceliklendirme yapılmalı. Verimsiz teşvikler, dü­şük çarpanlı harcamalar ve itha­latı artıran destekler gözden geçi­rilmeli.

4.Enerji tedarik çe­şitliliği artırılmalı. 5. Gıda enflasyonuna özel arz programı kurulmalı. Gübre, mazot, sulama, lojistik ve soğuk zincir maliyetlerini düşü­recek hedefli destekler verilmeli. Gıda enflasyonunu yalnızca dene­timle düşürmek mümkün değildir.

1-Şirketler için aksiyon planı

Brent petrol senar­yo tablosu hazırlanmalı. Her şirket 90, 100, 110 ve 120 do­lar petrol senaryosunda brüt kâr marjı, lojistik maliyeti, enerji gi­deri ve EBITDA etkisini hesapla­malı.

2.Fiyatlama aylık de­ğil, dinamik yapılmalı. Enerji, kur ve hammadde maliye­ti hızla değişirken sabit fiyat liste­siyle çalışmak kârlılığı eritir. Kri­tik ürünlerde haftalık fiyat gözden geçirme mekanizması kurulmalı.

3.Nakit dönüşüm döngüsü kı­saltılmalı. Stokta kalma süresi, alacak tahsil süresi ve borç ödeme süresi gün­lük takip edilmeli. Kârlı görünen ama nakit üretmeyen satışlardan kaçınılmalı.

4.Stok politika­sı yeniden tasarlanmalı. Enerji ve ithal girdi fiyatı artar­ken aşırı stok nakdi kilitler; dü­şük stok ise üretimi aksatır. Kritik hammaddelerde güvenli stok, ya­vaş dönen ürünlerde agresif stok azaltımı uygulanmalı.

Finansman maliyeti ürün kârlılığına dahil edilmeli. Yüksek faiz ortamında yalnızca brüt kâr marjına bakmak yanıltı­cıdır. Her ürün ve müşteri için va­de farkı, tahsilat riski ve finans­man maliyeti ayrı hesaplanmalı. Döviz ve enerji riski do­ğal hedge ile yönetilmeli. İthal girdi kullanan şirketler ihra­cat gelirleri, döviz bazlı kontratlar veya vadeli fiyatlama mekanizma­larıyla açık pozisyonlarını sınırla­malı. Yatırımlar ertelenmeme­li ama seçici hale getirilmeli. Enerji verimliliği, otomasyon, fi­re azaltımı, kapasite verimliliği ve dijital stok yönetimi yatırımları önceliklendirilmeli. Sadece kapa­site büyüten ama nakit üretmeyen yatırımlar ötelenmeli. Hane halkı ve iç talep açısından

Tüketici kredileri seçici yö­netilmeli. Üretken olmayan tüketimi aşı­rı destekleyen kredi genişlemesi enflasyonu besler. Ancak eğitim, enerji verimliliği ve konut iyileş­tirme gibi alanlarda hedefli fi­nansman düşünülebilir. Gelir destekleri genel değil, hedefli olmalı. Düşük gelir grubuna doğrudan ve sınırlı destek verilmeli; geniş ta­banlı sübvansiyonlar bütçe açığı­nı büyütebilir.

3.Enerji tasarrufu hane poli­tikasına dönüştürülmeli. Konutlarda yalıtım, verimli cihaz kullanımı ve elektrik tüketiminde kademeli bilinçlendirme, enerji ithalatı kadar aile bütçesini de ra­hatlatır.

Sonuç

2026’nın ikinci yarısında Türki­ye ekonomisinin ana denklemi net­tir: Enflasyon yüksek, enerji pa­halı, faiz sıkı, bütçe alanı dar ve şirketlerin nakit akışı kırılgan. Bu nedenle ekonomi yönetiminin önceliği büyümeyi kısa vadede zor­lamak değil, finansal istikrarı ko­ruyarak dezenflasyonu kalıcı hale getirmek olmalıdır. Şirketler için de dönem “ciro büyütme” döne­mi değil, nakit üretme, marj ko­ruma ve riskleri erken fiyatla­ma dönemidir.

Türkiye ekonomi­si 2026’nın ikinci yarısına klasik bir büyüme-enflasyon ikilemiyle değil, enflasyon-enerji-faiz üç­geninde sıkışmış bir risk harita­sıyla girmektedir. Bu dönemde ba­şarı, hızlı büyüme hedefinden çok finansal dayanıklılık kurmakla öl­çülecektir. Devlet için öncelik fiyat istikrarı ve mali disiplin; şirketler için öncelik nakit akışı, maliyet kontrolü ve esnek fiyatlama; hane halkı için ise gelir kaybını sınır­layan daha öngörülebilir bir eko­nomik ortam olmalıdır. 2026’nın ikinci yarısında ekonominin ana kuralı nettir: Enerjiyi yöneteme­yen enflasyonu, enflasyonu yö­netemeyen faizi, faizi yönete­meyen de büyümeyi yönetemez

Son Sözler: “Kötülerin kay­betmediği bir ülke, çocuklarına ahlakı öğretemez” Slavoj Zizek

“ Sadece kitap okumak yetmez insana. Bazen meydan okumalı kendine, hayata, dünyaya.” Lev Tolstoy