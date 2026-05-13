2026 yılı ikinci yarısında piyasalarda beklenti ve işletmeler ne yapmalı?

13 Mayıs 2026 itiba­rıyla şirketler açısın­dan temel tablo şudur: 2026’nın ikinci yarı­sı “büyüme yılı” değil, finansal dayanıklılık, nakit koruma, marj sa­vunması ve tedarik gü­venliği yılıdır. Dünya ekonomisinde ana risk, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yeniden yukarı taşı­masıdır. IMF, küresel büyümenin 2026’da %3,1’e, 2027’de %3,2’ye yavaşlamasını bekliyor; temel var­sayım savaşın sınırlı kalması, an­cak aşağı yönlü risklerin baskın ol­duğu açıkça belirtiliyor.

OECD tarafında da enerji şoku­nun küresel enflasyonu yeniden yukarı ittiği görülüyor. OECD’de yıllık enflasyon Mart 2026’da %4,0’a yükseldi; Euro Bölgesi’nde Nisan öncü enflasyonu %3,0’a çık­tı ve bunun ana nedeni enerji fiyat­larındaki sert artış oldu.

Türkiye tarafında tablo daha kı­rılgan: Nisan 2026’da TÜFE aylık %4,18, yıllık %32,37; Yİ-ÜFE yıllık %28,59 oldu. Bu, şirketler için ma­liyet artışı, fiyatlama baskısı, işlet­me sermayesi ihtiyacı ve talep da­ralması riskinin aynı anda yaşan­dığı anlamına geliyor.

TCMB, 22 Nisan 2026’da poli­tika faizini %37’de sabit tuttu; ge­celik borç verme faizini %40, borç­lanma faizini %35,5 seviyesinde korudu. Karar metninde enerji fi­yatları, jeopolitik belirsizlik ve enflasyon görünümünde bozulma olursa sıkılaşma ihtimali açıkça vurgulandı.

Bu nedenle Yönetim Kuru­lu’na önerilecek ana mesaj şudur: 2026’nın ikinci yarısında şirke­tin hedefi sadece satış büyüt­mek değil; satışın nakde dönüş­me hızı, brüt marjın korunması, kur ve faiz riskinin sınırlandı­rılması, kritik tedarik güvenliği ve borç servis kapasitesinin ga­ranti altına alınması olmalıdır. (TABLO 1)

2026 ikinci yarısı için ana senaryolar

Baz senaryo: Kontrollü yavaş­lama, yüksek faiz, kademeli de­zenflasyon

Bu senaryoda Orta Doğu savaşı yayılmaz ama enerji fiyatları yük­sek kalır. TCMB faizleri hızlı in­dirmez; kredi maliyeti yüksek ka­lır. İç talep zayıflar, ancak tam re­sesyon oluşmaz. Şirketler için ana strateji: nakit akışını korumak, marjı savunmak, stokları di­sipline etmek, riskli müşteriye açık hesap satışları sınırlamak.

Kötümser senaryo: Enerji şo­ku, kur baskısı, talep daralması

Bu senaryoda Brent petrol 120 dolar ve üzerine çıkar, tedarik sü­releri uzar, ithal girdiler pahala­nır, kur beklentileri bozulur, kre­di faizleri daha da yukarı gider. OECD’nin enerji fiyatlarının daha fazla yükseldiği senaryoda küresel büyümenin baskılanacağını ve tü­ketici fiyatlarının daha yüksek ka­lacağını belirtmesi, bu riskin ger­çekçi olduğunu gösteriyor.

Bu durumda şirket için öncelik büyüme değil, hayatta kalma li­kiditesi olur: nakit tamponu, borç vade uzatma, kritik stok, maliyet geçiş mekanizması ve zarar eden ürün/müşteri temizliği.

İyimser senaryo: Ateşkes, enerji rahatlaması, finansal ko­şullarda kısmi gevşeme

Bu senaryoda petrol geriler, te­darik süreleri normalleşir, Türki­ye’de dezenflasyon yeniden güçle­nir ve TCMB 2026 sonuna doğru sınırlı faiz indirimi alanı bulabi­lir. Bu durumda şirketler kontrollü yatırım, ihracat pazarı çeşitlendir­me ve verimlilik yatırımlarını hız­landırabilir. Ancak iyimser senar­yoda bile eski düşük faizli büyü­me dönemine dönüş varsayımı yapılmamalıdır.

Şirketler için 2026 ikinci yarısı ve sonraki yıllara yönelik finansal yol haritası

A. Nakit ve likidite yönetimi

Bir CFO açısından 2026’nın ikinci yarısında ilk yönetim gös­tergesi kâr değil, nakit dönüşüm hızıdır. Şirket 13 haftalık nakit akış tahminini her hafta güncelle­melidir. Aylık bütçe yeterli değil­dir; çünkü kur, faiz, enerji ve tah­silat riski haftalık değişmektedir. (TABLO 2)

Öneri: Şirketin her pazartesi sa­bahı “nakit savaş odası” toplantısı yapması gerekir. Bu toplantıda sa­tış değil; tahsilat, ödeme planı, kri­tik tedarikçi, kredi limitleri, açık döviz pozisyonu ve gelecek 30 gü­nün nakit açığı konuşulmalıdır.

B. Kur ve faiz riski yönetimi

USD/TL’nin 11 Mayıs sabahı yaklaşık 45,38; EUR/TL’nin yak­laşık 53,42 seviyesinde olması, it­hal girdi kullanan şirketlerde büt­çe varsayımlarının hızla eskidiğini gösteriyor.

Yapılması gerekenler:

1 Açık döviz pozisyonu günlük izlenmeli. Döviz borcu, döviz alacağı, ithalat taahhüdü, ihracat geliri ve döviz bazlı kira/sözleşmeler tek tabloda toplanmalı.

2 Dövizle borçlanma yalnızca döviz geliri varsa yapılmalı. TL gelirli şirketin döviz kredisi kullanması 2026 ikinci yarısında yüksek risk taşır.

3 Müşteri sözleşmelerine kur ve maliyet güncelleme mad­desi konulmalı. Özellikle enerji, lojistik, amba­laj, ithal hammadde ve finansman maliyeti için fiyat revizyon formü­lü yazılı olmalıdır.

4 Faiz riski yeniden fiyatlan­malı. %37 politika faizi ortamında ya­tırım projelerinin iskonto oranı gerçekçi hesaplanmalı; düşük faiz varsayımıyla fizibilite yapılma­malıdır.

c. Fiyatlama ve marj yöne­timi

2026’nın ikinci yarısında sa­bit fiyat listesiyle çalışmak teh­likelidir. Enflasyon, kur ve enerji maliyeti bu kadar oynakken şir­ketin fiyatlama sistemi şu man­tıkla kurulmalıdır: (TABLO 3)

Şirketin her ürün grubu için brüt kâr marjı alt sınırı be­lirlenmelidir. Örneğin Yönetim Kurulu “hiçbir ürün grubunda %18 brüt marj altına kalıcı ola­rak inilmez” gibi bir kural koy­malıdır. Bu sınırın altındaki sa­tışlar özel onaya bağlanmalıdır.

Yönetim kurulu için 10 maddelik aksiyon planı

1 Her hafta 13 haftalık na­kit akış raporu Yönetim Kurulu’na sunulmalı.

2 Tüm ürünlerde brüt marj alt sınırı belirlenmeli; bu sınırın altındaki satış özel onaya bağlanmalı.

3 Döviz açık pozisyonu gün­lük izlenmeli; döviz borcu döviz geliriyle dengelenmeli.

4 Satış prim sistemi cirodan çıkarılıp brüt kâr + tahsi­lat + vade disiplinine bağlan­malı.

5 Riskli müşterilere açık he­sap satış limiti düşürülme­li; teminat, DBS, kredi kartı, peşin ödeme ve sigortalı ala­cak kullanımı artırılmalı.

6 Kritik hammadde ve ithal girdiler için alternatif te­darikçi listesi hazırlanmalı.

7 Enerji, lojistik, ambalaj ve ithal girdi maliyetleri için fiyat revizyon mekanizması kurulmalı.

8 Yeni yatırım kararlarında geri dönüş süresi, nakit et­kisi ve kur-faiz stres testi zo­runlu hale getirilmeli.

9 Stoklar ABC analizine göre ayrılmalı; kritik stok koru­nurken yavaş dönen stok ag­resif şekilde eritilmeli.

10 2026 ikinci yarısı için üç ayrı bütçe hazırlan­malı: baz senaryo, enerji şoku senaryosu ve hızlı normalleş­me senaryosu.

Son sözler: “Nezaket insana para kazandırmaz ama her şeyi satın alır” Montaigne

“Sürekli başkalarının konu­şulduğu masalarda oturmayın, çünkü kalktığınızda yeni konu siz olursunuz” Morgan Freeman