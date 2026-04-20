2.5 milyar dolarlık yeni yatırımla dünya çelik liginde ilk 20’ye girecek

Tosyalı Holding, 2.5 milyar dolarlık yeni yatırım paketiyle küresel çelik liginde ilk 20’ye girmeye kilitlendi. Cezayir’de kapasiteyi günlük 100 bin tona çıkaracak 3 milyon tonluk ek tesis ve 700 bin tonluk otomotiv çeliği hamlesini başlatan Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 0.80 mm ile mühendislikte ulaştıkları ‘nirvana’ noktasını, Avrupa’da her 5 araçtan birine çelik veren üretim gücüyle birleştirdiklerini açıkladı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, küresel çelik arenasında oyunun kurallarını değiştirecek 2.5 milyar dolarlık dev bir yatırım paketini devreye aldıklarını açıkladı. Dünya çelik üreticileri sıralamasında 2020 yılında 84. sıradayken 2024 yılında 46. sıraya yükselen holding, yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte dünya liginde ilk 20 üretici arasına girmeyi hedefliyor. Fuat Tosyalı, mühendislikte 0.80 mm sac kalınlığına inerek ulaştıkları teknolojik eşiği, Cezayir’de kapasiteyi ikiye katlayacak olan 3 milyon tonluk ek yatırımla destekleyeceklerini belirtti.

Sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktası olan Tube & Wire Fuarı’nda bir araya geldiğimiz Tosyalı, son 5 yılda 6 milyar dolarlık yatırım yapan holdingin Türkiye, Cezayir, Libya, İspanya ve Angola’daki yatırımlarını anlattı.

“Çelikte ‘baklava yufkası’ inceliğine ulaştık”

Tosyalı, sıcak sac üretiminde 0.80 mm kalınlığa inmeyi başardıklarını belirterek, şunları söyledi: “Ben bu sektörde 55. yılımı geride bırakıyorum. Eğer tüm hayatınız boyunca sadece işinize odaklanırsanız, o işin nirvanasını görmeye başlıyorsunuz. 300 tonluk dev potalarda, 1.700 derecede kaynayan o devasa çelik kütlesini, sonunda neredeyse bir baklava yufkası inceliğine getiriyoruz. Bu, dünyada kimsenin kolay kolay yapamadığı bir incelik ve mühendislik. Eskiden sanayici 2 mm sıcak sacı alıp ek işlemlerle inceltiyordu, şimdi biz bu ara işlemleri ortadan kaldırdık. Bu ürünle baz fiyatın üzerine 100 dolar gibi ek katma değer yaratıyoruz. Dünyada bunu yapan birkaç şirketten biriyiz.”

Cezayir’de 3 milyon tonluk kapasite yatırımı

Fuat Tosyalı’nın en önemli gündem maddelerinden biri de Cezayir merkezli büyüme stratejisi. Tosyalı Algerie’nin toplamda 17 mega fabrika ve tam entegre limanı olduğunu kaydeden Tosyalı, “5 milyon metrekareye yayılmış alanda yıllık 6 milyon tonun üzerinde sıvı çelik kapasitesiyle Akdeniz Havzası’nın en büyük entegre demir- çelik tesisi konumundayız” dedi. Devam eden 2.5 milyar dolarlık kompleks yatırımın detaylarını paylaşan Tosyalı, özellikle otomotiv çeliği ve kapasite artışına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Cezayir’deki tesisimizin 1.6 milyon tonluk kapasitesinin 700 bin tonunu otomotiv çeliğine ayırıyoruz. Yılın 3. çeyreğinden itibaren otomotiv çeliği vermeye başlayacağız. Tüm dünyadaki markalarla çalışacağız. Orada beklenti çok yüksek; yüzey kalitesi preslenip doğrudan boyaya gidecek kadar kusursuz olmak zorunda. Bu tesisimizde üretimde yoğun biçimde yapay zeka kullanacağız. Ayrıca uç ürün kapasitemizi desteklemek için Cezayir'de 3 milyon tonluk ek bir kapasite yatırımı yapıyoruz. Mevcut günlük 50 bin ton olan çelik üretimimizi 100 bin tona çıkarma hedefimiz var. Bu yatırımlar 30 ay içinde tamamlandığında hem petrol-gaz boruları için hammadde ihtiyacımızı karşılayacağız hem de dünyadaki sıralamamızı hızla yukarı taşıyacağız. Tamamlandığında Tosyalı Algérie, yıllık 9.5 milyon ton kapasiteli, tek komplekste çeliğin her segmentinde üretim yapan tam bağımsız bir dünya merkezi olacak.”

Libya’da DRI tesisi, Angola’da maden yatırımı

Libya ve Angola yatırımlarıyla Afrika kıtasındaki stratejik derinliğini artıran Fuat Tosyalı, kıtayı dünyanın yeşil çelik üssü yapma hedefini şu sözlerle özetliyor:

"Libya’da yıllık 8.1 milyon ton kapasiteyle dünyanın en büyük DRI tesisini kurmak üzere yola çıktık. Bu tesis yeşil çelik üretiminde dünyanın sayılı üretim üslerinden biri olacak. Angola’da ise 2 milyar tonluk devasa rezervi işleterek yıllık 10 milyon tonluk demir cevheri kapasitesine ulaşacağız. Cezayir’deki tecrübemizi Libya ve Angola’ya taşıyarak, madenden nihai ürüne kadar tam entegre bir Afrika ekosistemi kuruyoruz."

Türkiye'de 8 ilde eş zamanlı yatırım

Türkiye’de hurda kullanarak yaptıkları üretimde enerjiyi yeşil hale getirmek için devasa güneş enerjisi yatırımları yaptıklarını açıklayan Tosyalı, "Şu an 8 ayrı ilde yatırımlarımız sürüyor. Önümüzdeki iki yılın sonuna kadar hepsini bitirmeyi hedefliyoruz; projeler şu an arka arkaya ilerliyor. Toplam 2,5 GW tüketim hacmimiz var. Bu, Türkiye'deki birkaç ilin toplam tüketimine denk" dedi.

“30 yıl önce dış halkadaydık, şimdi merkezdeyiz"

Düsseldorf Tube & Wire Fuarı’nın 30 yılı aşkın süredir müdavimi olduğunu belirten Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding’in küresel yolculuğunu fuar stantlarının konumuyla özetledi: "Bu fuara ilk kez 32 yıl önce adım atmıştım. O zamanlar en dış halkadan, en mütevazı stantlardan başladık; büyüdükçe merkeze geldik. Bugün artık fuarın tam kalbindeyiz. 30 yıl önce buralarda teknoloji ararken, bugün rakiplerimize teknolojide liderlik ediyoruz."

T6X modeli 2027’de, ticari araç 2028’de yollarda

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobildeki yol haritasını da anlattı: “TOGG’un 100 bininci aracı bu hafta trafiğe çıkıyor. T10X (SUV) ve T10F’den (Fastback) sonra gelecek olan T6X modelini önümüzdeki yılın Haziran-Temmuz aylarında yollarda göreceğiz. Haziran’da siparişleri almaya başlarız, Temmuz ayında da teslimatlara geçeriz. Bu modelle beraber yollardaki üçüncü modelimiz olacak. Şu anki üretim bandı kapasitemiz yıllık 150 bin aracı rahatlıkla kaldırabiliyor. T6X modeli, T10X'e göre daha standart, biraz daha kompakt boyutlarda bir model olacak. Fiyat meselesine gelince; malum, bugünden bir rakam söylememiz mümkün değil. Bu arada bir müjdemiz daha var; KOBİ kesimine nefes aldıracak, şehir içi kullanıma uygun elektrikli bir ticari araç projemiz de yolda. 2028 başı gibi yollara çıkmasını hedefliyoruz.”

Tosyalı, Altay tankının üretim periyodunun planlandığı şekilde işlediğini belirterek, “Seri üretim kapasitemizi peyderpey artırarak yıllık 96 adet tank üretim seviyesine çıkacağız. Şu an projenin takviminde hiçbir aksama yok; hatta planlanan takvimin de önünde gidiyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’da göz göze bakıştığımız şirketler var”

İspanya’da satın aldıkları STS tesisinde üretimi 13 kat artırdıklarını hatırlatan Fuat Tosyalı, yeni satın alma sinyalleri vererek stratejisini şöyle özetledi: “Avrupa'daki yeni regülasyonlarla birlikte yeni fırsatlar doğmasını bekliyoruz. Buna açığız. Avrupa’da ya yeni bir yer satın alacağız ya da yatırım yapacağız; yıl sonuna doğru sürpriz gelişmeler olabilir. Şu an bazı yerlerle tabiri caizse göz göze bakışıyoruz. Biz sadece üretmiyoruz, madenden nihai ürüne uzanan bir ekosistem kuruyoruz. Bu yapıyla geçen yıl 9 milyar dolar olan ciromuz bu yıl 10 milyar doları rahat geçer. İhracatta ise 3 milyar dolar bandına oturacağız. Türkiye’nin toplam çelik ihracatındaki %12’lik payımızı daha da yukarı taşıyacağız. Bugün itibarıyla Türkiye’den ihracatımız miktar olarak %40 büyüyerek 2.1 milyon tonu aştı. Artık Ay’a bir kez gidip gelecek uzunlukta boru ve profil üretiyoruz.”

Uzak Doğu’dan gelen dampingli ürünlerin baskısı altındayız

Küresel pazardaki risklere ve savaşın etkilerine de değinen Tosyalı, tedarik zincirindeki kırılmanın sadece navlun, petrol fiyatı olmadığını vurguladı. Savaş ve jeopolitik risklerin sistemin kimyasını bozduğunu belirten Tosyalı, şu uyarıları yaptı: “Matematiksel olarak savaşın ve tarifelerin bizi etkilemesi beklenir ancak kriz dönemleri kaliteli olanı ayrıştırır. Bunu fırsatçılık anlamında söylemiyorum; ama piyasada daralma varsa, kaliteli ve farklı olan daha net görünür. Piyasa daralırken biz farkımızı ortaya koyuyoruz. Bugün dünyada çelik üretimi %70 kömür bazlı ve karbon salımı 2.000 kg seviyelerindeyken, biz 650 kg ile açık ara öndeyiz, hedefimiz 500 kg’ın altı. Çin’in devlet destekli dampingli ürün baskısına karşı en büyük kalkanımız bu yeşil çelik üretimimizdir. Türkiye, Uzak Doğu’dan gelen dampingli ürünlerin baskısı altında. Bunu ne yeterince anlatabiliyoruz ne de önleyebiliyoruz. Böyle bir ortamda yeni yatırım düşünmek bugün için kolay değil. İthalat kontrolsüz yapıldığında sanayi için zehirdir; Avrupa ve Amerika ne yapıyorsa biz de onu yapmalıyız. Korumacılığa geçmek lazım. Çelik endüstrisi olmayan bir ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Biz fosil yakıt kullanmıyoruz, çalışan fabrikamızın bacasında sadece su buharı görebilirsiniz.”

"Türkiye'de yeni kapasiteye ihtiyaç yok, olursa biz yaparız"

Fuat Tosyalı, Türkiye’deki çelik sektörüne yeni yatırımlar ve dış oyuncuların girişi konusunda net uyarılarda bulunuyor: "Bugün itibarıyla Türkiye’de yeni bir çelik üretim kapasitesine ihtiyaç yok. Eğer bir yatırım hamlesi gerekiyorsa, bunun için dışarıdan birilerine, örneğin Çinli üreticilere ihtiyacımız yok. Türkiye’de bu işi yapabilecek çok köklü, birikimli sanayicilerimiz ve her türlü imkânımız var. İhtiyaç duyulan her şeyi biz kendimiz yaparız; dışarıdan bir güce gerek yok.”

Türkiye'nin 'ithalata dayalı ihracat' yapısından kurtulması şarttır. İthalat, kontrolsüz yapıldığında yerli sanayi için zehirleyicidir" diyen Tosyalı, “Çelik yatırımı sadece para yatırmak değildir; 40 ay süren, lojistiği ve altyapısı ağır, çok zor bir iştir” diye konuştu.

“Farklı alanlardan teklif var ama biz bildiğimiz işi yaparız”

Fuat Tosyalı, neden veri merkezi gibi popüler alanlar yerine sadece kendi işine odaklandığını sanayicilik felsefesiyle açıklıyor: “Bize farklı alanlardan sürekli teklif geliyor ama biz bildiğimiz işi yaparız. Çelik sektörü ucu bucağı olmayan bir derya deniz. Maden sahasına girdiğinizde her prosesin apayrı bir derinliği var. Biz ne kazandıysak bu işten kazandık, işimize hor bakamayız. Yaptığım işin her detayını biliyorsam o işten keyif alırım. Biz sanayiciyiz. Cezayir’de Türkiye Büyükelçiliği’ni de biz yapıyoruz, bölgenin en büyük otizm merkezini de biz açıyoruz. Kazandığımızı yine bu ülkenin insanına dönecek yatırımlara dönüştürüyoruz."