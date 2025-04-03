ABD, İran gerilimi savaşa dönebilir mi?

Donald Trump, ikinci başkanlık döne­mi başlangıcından itibaren ülke için­de çözemediği sorunların faturasını diğer ülkelerden çıkarmaya çalışıyor. Önce kom­şu ülkeleri Kanada ve Meksika ile gümrük vergisi artırımıyla arasını açtı. Çin ile olan ticari rekabetinde öne geçemedi hatta ak­sine ülkeyi bu konuda geri adım attıracak hamlelerine devam ediyor.

Son olarak İran’a ve Rusya’ya yeni yap­tırım tehdidiyle dünya gündemine otur­du. Trump, İran'ın nükleer konusunda bir anlaşmaya varıp varmamasına bağlı ola­rak ilave yaptırımların devreye alınacağını söyledi. Ancak bu durumun dünya kamu­oyunda çok ciddiye alınmaması gerektiği­ni düşünüyorum. Aynı Trump, geçtiğimiz haftalarda Zelenski’nin kulağını çekip eze­li rakibi Putin’e ılımlı mesajlar vermişti.

Trump bu inişli çıkışlı halleri ve yere sağlam basmayan tutarsız halleriyle Avru­pa ülkeleri dahil birçok ülkeden resmi ol­mayan veto yiyecek gibi...

Bir pazarlık var mı? Göreceğiz

İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygu­lanmayacağı ile ilgili Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta için­de bunları uygulamaya koyacağız. Şu an­da uygulamaya koymuyoruz" diyor. Arada hangi konularda bir pazarlık mı var ilerle­yen günlerde hep birlikte göreceğimizi dü­şünüyorum.

Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaş­mazsa İran'a, ateşkes sağlama girişimle­rini engellerse de Rusya'ya ek tarife geti­recekleri uyarısında da bulunuyor. "Eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş ya­pamayacağınız anlamına gelir" şeklindeki açıklamasıyla da pek stratejik olmayan bir açıklama yapıyor.

Resesyona girme tehlikesinde

Zaten ABD’nin üretimi düşüyor, ekono­misi resesyona girme tehlikesinde ve kendi komşu ülkeleriyle dahi arasında soğuk rüz­garlar esiyor... Kendi eliyle bu ticari savaşın galibiyetini Çin’e veriyor. ABD, teknolojik altyapı, üretim ve ticaret alanlarında Çin’in bir hayli gerisinde kalmaya çoktan başladı.

Öte yandan desteğini aldığı Elon Musk’ı da bu girdaba soktu. Her koyun kendi baca­ğından asılır pek tabii ancak Tesla boykotu­nun çıkış nedeni Trump-Musk ilişkisi. Elon Musk’ın son zamanlarda bürünmüş olduğu siyasi figüründen yavaş yavaş sıyrılmaya ça­lışacağını ve desteğini insanların gözüne sok­madan gerçekleştireceğini düşünenlerdenim.

Trump’ın İran’a karşı savaş açacağı yö­nündeki açıklamalara tekrar dönecek olur­sam; ne dünya ne de ABD ekonomisi daha fazla bir savaşı kaldıracak durumda değil.