ABD’de silah fabrikası kuruyor, kardeş ülkelerle ortaklık yapacak

Türk savunma sanayisinin en köklü şirketi ve 143 yıllık geçmişi olan Sarsılmaz, ABD’de satılan tabancaların önemli kısmını üstlenmiş durumda. Kendi çelik ve döküm tesisiyle üretiminin yüzde 96’sını yerli ürünlerden, yerli mühendislerle gerçekleşiyor. Bu oran, küresel savunma sanayisinde hızla güçlenen Türk savunma sektörünün ortalaması olan yüzde 60-70’lerin oldukça üzerinde. Sarsılmaz’ın Düzce’de bulunan fabrikası savunma sanayisinin en önemli organizasyonu olan İDEF Fuarı öncesinde kapılarını basın mensuplarına açtı. Toplantıda görüştüğümüz Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, hem sektörü değerlendirdi hem de şirketin yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

“Afrika ve Asya yükselen pazarlar”

Sarsılmaz’ın 85 ülkeye ihracat yaptığını dile getiren Aliş, “Şu an Asya’ya, Afrika bizim için yükselen pazarlar. Bunlar devletler bazında önemli. Yakın dönemde Latin Amerika pazarına gireceğiz. Sivil pazarda en önemli ülke ise ABD. Nüfusunun üzerinde silah sahipliği bulunuyor. Asya ülkelerinin ordularına ağır tüfek, Afrika’da piyade tüfeği satıyoruz. Şimdi sadece ihracatla değil, üretim ve birikim ihracatı ile öne çıkacağız” dedi. Birçok ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Aliş, “Bunlardan birkaç tanesi IDEF Fuarı’nda finalize edeceğiz gibi görünüyor. Ar-Ge ve mühendislik başarılarımızla artık “know how” satma durumuna geldik. Artık dışarıda üretim yapacağız, deneyim ihraç edeceğiz” dedi. Aliş’in verdiği bilgiye göre Sarsılmaz’ın İtalya’da üretimi bulunuyor. Bunlara ek olarak ABD’nin Florida eyaletinde bir üretim tesisi hazır durumda. Aliş, “Florida’da tabanca hattını kurduk. Üretim yakın zamanda başlayacak. Bir de kardeş ülkelerle ortak çalışma projemiz olacak. Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler’le ortak üretim söz konusu. Bu ülkeler ordu envanterindeki Sovyet silahlarından kurtulmak istiyor. NATO’ya dönük modernize etme niyetindeler. Türk savunma sanayisinin kaliteli ve ucuz olmasının da etkisi var. Bu da Türk şirketlerine fırsat oluşturuyor” diye konuştu.

“Bir ordunun bütün ihtiyacını üretebilecek durumdayız”

Avrupa’nın en büyük silah fabrikası olan Sarsılmaz’ın Düzce’deki tesisindeki üretilen yeni ürünler İDEF 2023 öncesinde medyaya tanıtıldı. Güvenlik güçlerinin hizmetine sunulmak üzere hazırlanan “SAR 556 Hafif Makineli Tüfek” ve “25 mm Kara Topu” öne çıkan yeni ürünlerden bazıları oldu. SAR 556 Hafif Makineli Tüfek modeli, piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlandı. NATO standartlarında 5,56 mm mühimmat kullanan hafif makineli tüfek, kullanıcı dostu tasarımı ve kendine özel kabiliyetleri ile rakiplerinden ayrışıyor. 25 mm Kara Topu ise Sarsılmaz ve TUSAŞ ortaklığında kurulmuş TR Mekatronik bünyesinde üretildi. Uzaktan komutalı, kara ve deniz platformlarındaki silah kulelerinde kullanılabilen kara topu, silahlı kuvvetlerimizin bu kalibrede mevcut olan dışa bağımlılığını en aza indirmek için yüzde yüz yerli olarak tasarlandı. Sarsılmaz tarafından kurulan ‘LA2 Dynamics’ firması tarafından üretilen otonom silah sistemi SARBOT, IDEF 23’te sahneye çıkacak. Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan SARBOT, öncelikli olarak silahlı kuvvetler personelinin ‘can güvenliği’nin artırılmasının hedeflendiği bir proje. Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “Sarsılmaz olarak bir ordunun tüm ihtiyaçlarını üretebilecek kabiliyete sahibiz, son yıllarda devletimizin desteği ile savunma sanayiindeki gelişmeleri yönlendiren baş aktörlerden biri olduk” dedi