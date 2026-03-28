Ekonomist - Bankacı UĞUR GÜNDÜZ

Ahlak enflasyonu, "cezasızlık algısı" ve "belirsizlikten" beslenir. İnsanlar dürüst kaldıklarında kaybedeceklerine inanıyorlarsa, ahlaklı davranmalarını bekleyemeyiz. Çözüm dürüstlüğü kârlı, fırsatçılığı ise teknik olarak imkansız kılan şeffaf bir sistem kurmaktır.

İktisat literatüründe bazen "beklenti enflasyonu" bazen de "fırsatçılık marjı" olarak ad­landırılsa da, toplumsal düzlemde tam karşılığı: Ahlak enflasyonu.

Ekonomik belirsizlik, bireyi "ya­rın bu fiyata alamam" korkusuyla savunmacı bir açgözlülüğe itiyor. Bu da maliyet artmasa bile "nasıl­sa artacak" diyerek fiyat yükseltme refleksini doğuruyor.

Bu sarmalı kırmak kolay değil. Devletin tutarlı olması ve denetim noktalarını iyi tespit etmesi, fiyat­lama gücünü elinde bulunduranla­rın sosyal sorumluluk hissetmesi gerekiyor.

1 Beklenti yönetimi ve devletin rolü

Enflasyon sadece rakamlarla de­ğil, algıyla yönetilir. Eğer bir devlet, kendi sunduğu mal ve hizmetlere sürekli ve düzensiz zam yaparsa, vatandaşına şu mesajı verir: "Ben bile yarını göremiyorum, sen başı­nın çaresine bak."

Öngörülebilirlik: Devletin fi­yat ayarlamalarını (mümkünse) belirli periyotlara bağlaması ve "otomatik zam" mekanizmalarını şeffaflaştırması gerekir.

Psikolojik çapa: Merkez ban­kasının sadece rakamsal değil, top­lumu ikna edici bir "çapa" oluştur­ması şarttır. Toplum, fiyatların du­racağına inanmadığı sürece etik davranma motivasyonu hissetmez.

2 Şeffaflık ve dijital denetim

Ahlaki aşınmayı sadece "vicdan" ile çözemeyiz; sistemin buna izin vermemesi gerekir.

Tedarik zinciri takibi: Üreti­ciden rafa kadar olan kar marjla­rının dijital olarak izlenmesi. Bir ürünün tarladaki fiyatı ile raftaki fiyatı arasındaki uçurum, lojistik maliyetlerle açıklanamıyorsa "teş­hir ve yaptırım" mekanizması ça­lışmalı.

Fiyat karşılaştırma kültürü: Tüketicinin bilgiye erişimi artı­rılmalı. "Fahiş fiyat" tespiti sade­ce devletin değil, örgütlü tüketici derneklerinin de ana işi haline gel­meli.

3 Caydırıcılık ve hukuki altyapı

Serbest piyasa, "başıboş piyasa" demek değildir. Rekabet hukuku­nun en sert şekilde uygulanması gerekir.

Kartelleşme ile mücadele: Sektörlerin kendi aralarında "fi­yat anlaşıp" toplu zam yapmaları ağır suç sayılmalı ve cezalar kârın büyük bir kısmını süpürecek kadar yüksek olmalıdır.

Geçici değil, kalıcı denetim: Market baskınları gibi geçici çö­zümler yerine, kâr marjlarını ve stok durumlarını kontrol eden sis­tematik bir yazılımsal denetim alt­yapısı kurulmalı.

4 Toplumsal sözleş­menin yenilenmesi (sosyal sermaye)

Enflasyon, insanlar arasındaki güveni (sosyal sermaye) yok eder. Herkes birbirini "kazıklamaya ça­lışan" biri olarak gördüğünde ah­lak çöker.

Örgütlü tüketici: Türkiye'de eksik olan en büyük güç budur. Fi­yatı haksız artan ürünü toplu halde boykot edebilen bir toplum, en bü­yük denetçidir.

Esnaf ve ticaret odalarının rolü: Meslek örgütleri, kendi içindeki "çürük elmaları" (etik dı­şı fiyatlama yapanları) dışlamalı ve kendi otokontrol mekanizma­larını kurmalıdır.

Ne yapmalı? nasıl yapmalı?

Ahlak enflasyonunu durdurmak için "Güven > Denetim > Yaptırım" zinciri kurulmalıdır.

Güven: Devlet önce kendi fiyat­lama davranışını düzelterek örnek olmalı.

Denetim: Maliyet analizleri şeffaf ve dijital verilerle halka açık hale getirilmeli.

Yaptırım: Fırsatçılıktan elde edilen kazancın, ödenecek ceza­dan düşük kaldığı bir sistem inşa edilmeli.

Gıda sektörü, "ahlak enflasyo­nu"nun en çok hissedildiği ve top­lumsal sinir uçlarına en doğrudan dokunan alan. Çünkü otomobil al­mayı erteleyebilirsiniz ancak bes­lenmeyi erteleyemezsiniz. Bu "zo­runluluk", fırsatçılık için en elve­rişli zemini hazırlar.

Gıda sektörü özelinde bu dön­güyü nasıl kırabileceğimizi üç ana başlıkta inceleyelim:

1"Tarladan rafa" şeffaflık endeksi

Şu anki en büyük sorun, aracıla­rın maliyetlerini "akaryakıt ve işçi­lik artışı" gibi genel ifadelerin arka­sına saklamasıdır.

Dijital ürün künyesi: Her ürü­nün üzerinde, üreticiden çıkış fi­yatı ve lojistik maliyetinin görü­lebildiği bir QR kod sistemi (bazı adımlar atılsa da tam uygulanmı­yor) zorunlu olmalı.

Maliyet-fiyat makası: Mazot yüzde 10 arttığında, nakliye mali­yeti toplam maliyetin sadece kü­çük bir kısmıyken etikete yüzde 20 zam yapılması "matematiksel bir ahlaksızlık"tır. Kamuoyu, bu oran­sızlığı verilerle görmeli.

2 Market zincirleri­nin "oyun teorisi"

Büyük perakendeciler arasında oluşan "zımni mutabakat" (birinin zam yapacağını duyup diğerlerinin de eş zamanlı etiket değiştirmesi) serbest piyasayı felç eder.

Algoritmik denetim: Market­lerin fiyat değiştirme yazılımları, Rekabet Kurumu tarafından izlene­bilir. Eğer bir ürünün fiyatı maliyet artışı olmadan tüm zincirlerde aynı gün artıyorsa, bu "algoritmik kartel­leşme" olarak cezalandırılmalıdır.

Yerel üretici kooperatifleri: Market zincirlerinin hegemonya­sını kırmanın tek yolu, belediye­ler veya kooperatifler aracılığıyla "üreticiden tüketiciye" doğrudan satış kanallarını (tanzim satışın modernize edilmiş ve sürdürülebi­lir hali) birer piyasa dengeleyicisi olarak sahada tutmaktır.

3 Stokçuluk ve ‘yarın daha pahalı olacak’ psikolojisi

Gıdada ahlak enflasyonunun en büyük tetikleyicisi stokçuluktur. Hem satıcının ürünü piyasadan çekmesi hem de tüketicinin "istif­çilik" yapması fiyatları yukarı iter.

● Lisanslı depoculuk dene­timi: Ürünlerin nerede, ne kadar süre bekletildiği anlık izlenmeli­dir. Arz güvenliğini tehlikeye atan stoklama faaliyetlerine "ticari sır" kapsamı dışında bakılmalıdır.

● Psikolojik eşikler: Devletin temel gıda ürünlerinde (un, yağ, şeker) "tavan fiyat" yerine, "mali­yet bazlı referans fiyat" açıklaması yapması, tüketicinin ne kadar ka­zıklandığını anlamasını sağlar.

Bir örnek: "Psikolojik zam" senaryosu

Diyelim ki asgari ücret açıklan­dı veya akaryakıta küçük bir zam geldi. Henüz bu zamlar üretim ma­liyetine yansımadan, raftaki eski stoklu ürünün fiyatı aynı gece artı­rılıyor. İşte bu "maliyetten bağım­sız fiyatlama" ahlakın bittiği yerdir.

Aynı şey akaryakıt zamlarında da yapılmakta, sanki stokta hiç yakıt yokmuş gibi davranılarak, belki hiç kullanılmayacak bir fiyat üzerin­den hemen fiyatlar artırılmaktadır.

Çözüm: Zam kararı ile zammın rafa yansıma süresi arasında "stok eritme zorunluluğu" getiren yasal düzenlemeler (en azından temel gıda ve yakıt) tartışılmalıdır.

Gıda sektöründeki bu "ahlak enf­lasyonu" sarmalını derinleştirdi­ğimizde, karşımıza sadece bir "kar hırsı" değil, yapısal bir çürüme çı­kıyor.

Bu meseleyi, gıda ekosistemin­deki üç ana aktörün (aracılar, zin­cir marketler ve devlet) birbiriyle olan ilişkisi üzerinden inceleyelim.

1 Aracılık sistemi: ‘Gri alanın’ efendileri

Kabzımal/aracı meselesi, aslın­da gıdadaki ahlak enflasyonunun kuluçka merkezidir.

● Kayıt dışı kazanç kapısı: Tarlada 5 TL olan domatesin raf­ta 50TL olması sadece nakliye ile açıklanamaz. Burada "fiyat belir­leme gücü" tekelleşmiştir. Aracı, hem üreticiyi "elinde kalır" diye baskılar hem de tüketiciyi "arz az" diye manipüle eder.

Fiyatın buharlaşması: Ürün el değiştirdikçe maliyet değil, "algı" eklenir. Her el değiştirmede ekle­nen yüzde 20-30’luk marjlar, hiç­bir katma değer üretmeden fiyatı şişirir. Bu, sistemin içindeki en bü­yük ahlaki deliktir.

2 Zincir marketler: "Hizaya getirme" gücü

Zincir marketler artık sadece "satıcı" değil, piyasanın "kural ko­yucusu" haline geldiler.

● Raf bedeli ve insaf: Bir üreti­cinin ürünü rafa koymak için öde­diği "raf bedelleri", "listeleme üc­retleri" ve "vade farkları", aslın­da dolaylı bir enflasyon nedenidir. Üretici bu maliyeti mecburen eti­kete yansıtır.

● Fiyat önderliği: Beş-altı bü­yük oyuncunun piyasayı domine ettiği bir yapıda, "rekabet" fiyatı dü­şürmek yerine fiyatı yukarıda sa­bitlemek için kullanılır. Biri zam yaptığında diğeri "pazar payı kay­betmemek" için değil, "kâr marjı­nı korumak" için hemen peşinden gider.

3 Denetim paradoksu: Sopayla mı, sistem­le mi?

Devletin "market baskınları" yapması, ahlak enflasyonunu en­gellemez; sadece gizler.

● Etki-tepki enflasyonu: Dev­let sert polisiye tedbirler aldığında, tüccar malını depoya çeker (stok­çuluk). Bu sefer arz düştüğü için fi­yat daha çok artar.

● Vergi ve harç çelişkisi: Dev­let bir yandan fahiş fiyatla müca­dele ederken, diğer yandan akar­yakıta ve enerjiye (üretim girdisi) zam yaptığında, ahlaki üstünlüğü­nü kaybeder. "Ben yapınca zam, sen yapınca fırsatçılık" algısı, piyasa­daki etik bariyerleri yıkar.

Radikal şeffaflık: Bu düğümü çözmek için "polis" yerine "yazı­lım" ve "örgütlü toplum" gerekiyor.

1-Blokzincir tabanlı takip: Tarladan çıkan ürünün her duraktaki fiyatı, değiştirilemez bir dijital deftere (Blockchain) kayde­dilmeli. Tüketici etikete baktığın­da aradaki 35 TL'nin hangi komis­yoncuya, hangi nakliyeciye ve hangi markete gittiğini kuruşu kuruşuna görmeli. Teşhir, en büyük cezadır

2- Ulusal lojistik: Gıda nakliyesi, özel sektörün keyfi fiyat­lamasından çıkarılıp "stratejik alt­yapı" olarak görülmelidir. Mazot zammından etkilenmeyen, devlet destekli bir "Gıda Lojistik Ağı" ku­rularak aracının "mazot arttı" ba­hanesi elinden alınmalıdır.

3-Fiyat değerlendirme kurulu: Bu kurul tamamen aka­demik ve profesyonel bir yapıda ol­malı. “Maliyet analizi" yapabilen yapay zekâ sistemleri, haksız zam­mı anında tespit edip otomatik ida­ri yaptırım uygulamalı.