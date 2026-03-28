Ahlak enflasyonu
Ekonomist - Bankacı UĞUR GÜNDÜZ
Ahlak enflasyonu, "cezasızlık algısı" ve "belirsizlikten" beslenir. İnsanlar dürüst kaldıklarında kaybedeceklerine inanıyorlarsa, ahlaklı davranmalarını bekleyemeyiz. Çözüm dürüstlüğü kârlı, fırsatçılığı ise teknik olarak imkansız kılan şeffaf bir sistem kurmaktır.
İktisat literatüründe bazen "beklenti enflasyonu" bazen de "fırsatçılık marjı" olarak adlandırılsa da, toplumsal düzlemde tam karşılığı: Ahlak enflasyonu.
Ekonomik belirsizlik, bireyi "yarın bu fiyata alamam" korkusuyla savunmacı bir açgözlülüğe itiyor. Bu da maliyet artmasa bile "nasılsa artacak" diyerek fiyat yükseltme refleksini doğuruyor.
Bu sarmalı kırmak kolay değil. Devletin tutarlı olması ve denetim noktalarını iyi tespit etmesi, fiyatlama gücünü elinde bulunduranların sosyal sorumluluk hissetmesi gerekiyor.
1 Beklenti yönetimi ve devletin rolü
Enflasyon sadece rakamlarla değil, algıyla yönetilir. Eğer bir devlet, kendi sunduğu mal ve hizmetlere sürekli ve düzensiz zam yaparsa, vatandaşına şu mesajı verir: "Ben bile yarını göremiyorum, sen başının çaresine bak."
Öngörülebilirlik: Devletin fiyat ayarlamalarını (mümkünse) belirli periyotlara bağlaması ve "otomatik zam" mekanizmalarını şeffaflaştırması gerekir.
Psikolojik çapa: Merkez bankasının sadece rakamsal değil, toplumu ikna edici bir "çapa" oluşturması şarttır. Toplum, fiyatların duracağına inanmadığı sürece etik davranma motivasyonu hissetmez.
2 Şeffaflık ve dijital denetim
Ahlaki aşınmayı sadece "vicdan" ile çözemeyiz; sistemin buna izin vermemesi gerekir.
Tedarik zinciri takibi: Üreticiden rafa kadar olan kar marjlarının dijital olarak izlenmesi. Bir ürünün tarladaki fiyatı ile raftaki fiyatı arasındaki uçurum, lojistik maliyetlerle açıklanamıyorsa "teşhir ve yaptırım" mekanizması çalışmalı.
Fiyat karşılaştırma kültürü: Tüketicinin bilgiye erişimi artırılmalı. "Fahiş fiyat" tespiti sadece devletin değil, örgütlü tüketici derneklerinin de ana işi haline gelmeli.
3 Caydırıcılık ve hukuki altyapı
Serbest piyasa, "başıboş piyasa" demek değildir. Rekabet hukukunun en sert şekilde uygulanması gerekir.
Kartelleşme ile mücadele: Sektörlerin kendi aralarında "fiyat anlaşıp" toplu zam yapmaları ağır suç sayılmalı ve cezalar kârın büyük bir kısmını süpürecek kadar yüksek olmalıdır.
Geçici değil, kalıcı denetim: Market baskınları gibi geçici çözümler yerine, kâr marjlarını ve stok durumlarını kontrol eden sistematik bir yazılımsal denetim altyapısı kurulmalı.
4 Toplumsal sözleşmenin yenilenmesi (sosyal sermaye)
Enflasyon, insanlar arasındaki güveni (sosyal sermaye) yok eder. Herkes birbirini "kazıklamaya çalışan" biri olarak gördüğünde ahlak çöker.
Örgütlü tüketici: Türkiye'de eksik olan en büyük güç budur. Fiyatı haksız artan ürünü toplu halde boykot edebilen bir toplum, en büyük denetçidir.
Esnaf ve ticaret odalarının rolü: Meslek örgütleri, kendi içindeki "çürük elmaları" (etik dışı fiyatlama yapanları) dışlamalı ve kendi otokontrol mekanizmalarını kurmalıdır.
Ne yapmalı? nasıl yapmalı?
Ahlak enflasyonunu durdurmak için "Güven > Denetim > Yaptırım" zinciri kurulmalıdır.
Güven: Devlet önce kendi fiyatlama davranışını düzelterek örnek olmalı.
Denetim: Maliyet analizleri şeffaf ve dijital verilerle halka açık hale getirilmeli.
Yaptırım: Fırsatçılıktan elde edilen kazancın, ödenecek cezadan düşük kaldığı bir sistem inşa edilmeli.
Gıda sektörü, "ahlak enflasyonu"nun en çok hissedildiği ve toplumsal sinir uçlarına en doğrudan dokunan alan. Çünkü otomobil almayı erteleyebilirsiniz ancak beslenmeyi erteleyemezsiniz. Bu "zorunluluk", fırsatçılık için en elverişli zemini hazırlar.
Gıda sektörü özelinde bu döngüyü nasıl kırabileceğimizi üç ana başlıkta inceleyelim:
1"Tarladan rafa" şeffaflık endeksi
Şu anki en büyük sorun, aracıların maliyetlerini "akaryakıt ve işçilik artışı" gibi genel ifadelerin arkasına saklamasıdır.
Dijital ürün künyesi: Her ürünün üzerinde, üreticiden çıkış fiyatı ve lojistik maliyetinin görülebildiği bir QR kod sistemi (bazı adımlar atılsa da tam uygulanmıyor) zorunlu olmalı.
Maliyet-fiyat makası: Mazot yüzde 10 arttığında, nakliye maliyeti toplam maliyetin sadece küçük bir kısmıyken etikete yüzde 20 zam yapılması "matematiksel bir ahlaksızlık"tır. Kamuoyu, bu oransızlığı verilerle görmeli.
2 Market zincirlerinin "oyun teorisi"
Büyük perakendeciler arasında oluşan "zımni mutabakat" (birinin zam yapacağını duyup diğerlerinin de eş zamanlı etiket değiştirmesi) serbest piyasayı felç eder.
Algoritmik denetim: Marketlerin fiyat değiştirme yazılımları, Rekabet Kurumu tarafından izlenebilir. Eğer bir ürünün fiyatı maliyet artışı olmadan tüm zincirlerde aynı gün artıyorsa, bu "algoritmik kartelleşme" olarak cezalandırılmalıdır.
Yerel üretici kooperatifleri: Market zincirlerinin hegemonyasını kırmanın tek yolu, belediyeler veya kooperatifler aracılığıyla "üreticiden tüketiciye" doğrudan satış kanallarını (tanzim satışın modernize edilmiş ve sürdürülebilir hali) birer piyasa dengeleyicisi olarak sahada tutmaktır.
3 Stokçuluk ve ‘yarın daha pahalı olacak’ psikolojisi
Gıdada ahlak enflasyonunun en büyük tetikleyicisi stokçuluktur. Hem satıcının ürünü piyasadan çekmesi hem de tüketicinin "istifçilik" yapması fiyatları yukarı iter.
● Lisanslı depoculuk denetimi: Ürünlerin nerede, ne kadar süre bekletildiği anlık izlenmelidir. Arz güvenliğini tehlikeye atan stoklama faaliyetlerine "ticari sır" kapsamı dışında bakılmalıdır.
● Psikolojik eşikler: Devletin temel gıda ürünlerinde (un, yağ, şeker) "tavan fiyat" yerine, "maliyet bazlı referans fiyat" açıklaması yapması, tüketicinin ne kadar kazıklandığını anlamasını sağlar.
Bir örnek: "Psikolojik zam" senaryosu
Diyelim ki asgari ücret açıklandı veya akaryakıta küçük bir zam geldi. Henüz bu zamlar üretim maliyetine yansımadan, raftaki eski stoklu ürünün fiyatı aynı gece artırılıyor. İşte bu "maliyetten bağımsız fiyatlama" ahlakın bittiği yerdir.
Aynı şey akaryakıt zamlarında da yapılmakta, sanki stokta hiç yakıt yokmuş gibi davranılarak, belki hiç kullanılmayacak bir fiyat üzerinden hemen fiyatlar artırılmaktadır.
Çözüm: Zam kararı ile zammın rafa yansıma süresi arasında "stok eritme zorunluluğu" getiren yasal düzenlemeler (en azından temel gıda ve yakıt) tartışılmalıdır.
Gıda sektöründeki bu "ahlak enflasyonu" sarmalını derinleştirdiğimizde, karşımıza sadece bir "kar hırsı" değil, yapısal bir çürüme çıkıyor.
Bu meseleyi, gıda ekosistemindeki üç ana aktörün (aracılar, zincir marketler ve devlet) birbiriyle olan ilişkisi üzerinden inceleyelim.
1 Aracılık sistemi: ‘Gri alanın’ efendileri
Kabzımal/aracı meselesi, aslında gıdadaki ahlak enflasyonunun kuluçka merkezidir.
● Kayıt dışı kazanç kapısı: Tarlada 5 TL olan domatesin rafta 50TL olması sadece nakliye ile açıklanamaz. Burada "fiyat belirleme gücü" tekelleşmiştir. Aracı, hem üreticiyi "elinde kalır" diye baskılar hem de tüketiciyi "arz az" diye manipüle eder.
Fiyatın buharlaşması: Ürün el değiştirdikçe maliyet değil, "algı" eklenir. Her el değiştirmede eklenen yüzde 20-30’luk marjlar, hiçbir katma değer üretmeden fiyatı şişirir. Bu, sistemin içindeki en büyük ahlaki deliktir.
2 Zincir marketler: "Hizaya getirme" gücü
Zincir marketler artık sadece "satıcı" değil, piyasanın "kural koyucusu" haline geldiler.
● Raf bedeli ve insaf: Bir üreticinin ürünü rafa koymak için ödediği "raf bedelleri", "listeleme ücretleri" ve "vade farkları", aslında dolaylı bir enflasyon nedenidir. Üretici bu maliyeti mecburen etikete yansıtır.
● Fiyat önderliği: Beş-altı büyük oyuncunun piyasayı domine ettiği bir yapıda, "rekabet" fiyatı düşürmek yerine fiyatı yukarıda sabitlemek için kullanılır. Biri zam yaptığında diğeri "pazar payı kaybetmemek" için değil, "kâr marjını korumak" için hemen peşinden gider.
3 Denetim paradoksu: Sopayla mı, sistemle mi?
Devletin "market baskınları" yapması, ahlak enflasyonunu engellemez; sadece gizler.
● Etki-tepki enflasyonu: Devlet sert polisiye tedbirler aldığında, tüccar malını depoya çeker (stokçuluk). Bu sefer arz düştüğü için fiyat daha çok artar.
● Vergi ve harç çelişkisi: Devlet bir yandan fahiş fiyatla mücadele ederken, diğer yandan akaryakıta ve enerjiye (üretim girdisi) zam yaptığında, ahlaki üstünlüğünü kaybeder. "Ben yapınca zam, sen yapınca fırsatçılık" algısı, piyasadaki etik bariyerleri yıkar.
Radikal şeffaflık: Bu düğümü çözmek için "polis" yerine "yazılım" ve "örgütlü toplum" gerekiyor.
1-Blokzincir tabanlı takip: Tarladan çıkan ürünün her duraktaki fiyatı, değiştirilemez bir dijital deftere (Blockchain) kaydedilmeli. Tüketici etikete baktığında aradaki 35 TL'nin hangi komisyoncuya, hangi nakliyeciye ve hangi markete gittiğini kuruşu kuruşuna görmeli. Teşhir, en büyük cezadır
2- Ulusal lojistik: Gıda nakliyesi, özel sektörün keyfi fiyatlamasından çıkarılıp "stratejik altyapı" olarak görülmelidir. Mazot zammından etkilenmeyen, devlet destekli bir "Gıda Lojistik Ağı" kurularak aracının "mazot arttı" bahanesi elinden alınmalıdır.
3-Fiyat değerlendirme kurulu: Bu kurul tamamen akademik ve profesyonel bir yapıda olmalı. “Maliyet analizi" yapabilen yapay zekâ sistemleri, haksız zammı anında tespit edip otomatik idari yaptırım uygulamalı.
