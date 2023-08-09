Alman ortak çekildi, çelik işi Borusan’a kaldı

Borusan’ın en eski ortaklığı olan çelik işinden Alman devi çekildi. 6 milyar liralık ciro yapan Borusan Mannesmann’da yeni yatırım süreci yaşanıyordu. Ocak ayında Romanya’daki tesisin temeli atılmış, nisanda da ABD’den 162 milyon dolarlık çelik tesisi alınmıştı.

Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan Borusan, dünyaca ünlü sanayi şirketleriyle önemli ortaklıklara sahip. ArcelorMittal’den Eaton’a, EnBW’den Caterpillar’a, Atlas Copco’dan Metso’ya kadar alanında dünyanın en büyük firmalarıyla ortak üretim ve satış yapan Borusan için Alman Salzgitter Mannesmann ile olanı diğerlerinden farklıydı.

65 yıl önce Borusan Grubu’nun ilk sanayi yatırımı olan bu çelik üretimine Alman Salzgitter Mannesmann, 1998 yılında adım attı. Avrupa'nın en önemli çelik ve teknoloji kuruluşu Salzgitte Mannesmann GMBH ile yapılan ortaklık Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve ABD’de önemli yatırımlara sahne oldu. 2001 yılında ilk kez Avrupa’ya adım atan, çelik üretiminde ilk yurtdışı yatırımlardan biri olan Vobarno’yu satın alan ortaklar, buradaki tesisi Borusan Mannesmann Vobarno Tubi S.p.A. şirketiyle yönetti.

Nisanda 162 milyon dolara ABD’de fabrika almıştı

2014 yılında ABD’deki ilk çelik yatırımını yapan Türk şirketi unvanını alan Borusan Mannesmann, 9 yıl önce yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım kararı aldı. ABD’deki Houston Eyaleti’nde Baytown fabrika yatırımını da Borusan Mannesmann Pipe US Inc. şirketiyle yöneten şirket, bu yatırımla 2016, 2017 ve 2020 yıllarında ABD’nin en prestijli yayınlarından American Metal Market tarafından “En İyi Boru Üreticisi” ödülüne layık görüldü. Ortakların büyüme planı bununla da sınırlı kalmadı ve ABD’nin en yüksek kalite ve kapasitede üretim yapan şirketlerinden Berg Pipe’ı 162 milyon dolara bu yılın nisan ayında satın alarak devam etti.

Romanya, yıl sonunda üretime başlayacak

Borusan Mannesmann’ın Avrupa’daki büyüme planı ise hatırlayacağınız üzere DÜNYA Gazetesi’nde bu yılın ocak ayında ilk kez duyurduğumuz haberle sürmüştü. Ortaklık, Rumen yetkilileriyle yaptığı görüşme sonunda yatırım kararı almış ve 15 milyon euroluk bütçeyle otomotiv sektörüne hizmet verecek tesisi için temel atma çalışmasına başlamıştı. Bu tesisin mart ayında başlan fabrika inşa süreci önümüzdeki aylarda tamamlanacak ve yıl sonunda üretime hazır hale gelecek. Türkiye dahil 3 farklı kıtada 9 üretim tesisi olan, bu tesislerde 2 bin 800’den fazla kişiye istihdam sağlayan Borusan Mannesmann, bilindiği üzere Türkiye’nin 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk 50’nin değişmez şirketi olarak biliniyor.

6 milyar liralık ciroya sahip

2022 yılını 6 milyar TL’nin üzerinde ciro ile kapatan Borusan Mannesmann, çeyrek asırlık birlikteliğini sona erdiriyor. Geçen hafta her ne kadar KAP’A açıklama yapılsa da sona erdirilen iş birliği pek fazla öne çıkmadı. Yüzde 26.52’si halka açık olan, yüzde 73.48 hissesinin de Borusan Holding ve Salzgitter Mannesmann’e ait olan ortaklıkta değişime gidildi. Borusan Holding, Alman ortağının hisselerini 52 milyon euroya satın aldı.

Yüzde 23’lük hisse devriyle birlikte borsa dışı hisselerinin tamamı Borusan Holding’e geçerken, Alman Salzgitter Mannesmann, ortaklıktan çıktı. Bu yılın ocak ayında Romanya’da, nisan ayında da ABD’de toplamda 190 milyon dolarlık yatırımı devreye almaya hazırlanan Borusan ve Alman ortağı Salzgitter Mannesmann’ın ayrılması dikkat çekici. Zira bu kadar önemli yatırımın ortasında bir anda sona erdirilmesi pek yaşanan bir durum değil. Her iki şirkete de durumu sordum, ancak yanıt alamadım. Edindiğim bilgilere göre de hızlı yatırım sürecinin bu ortaklığın sona erdirilmesinde etkin olduğu.