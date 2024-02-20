Almanya'nın bilişim devi Türk şirketini satın alıyor

Almanya, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkelerden biri. 2002'den bu yana Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar içinde Alman şirketler 20 yılda 11,5 milyar doların üzerinde işleme imza attı.

2022'de ise bu rakam 697 milyon dolar oldu. 20 yılda yapılan yabancı yatırımlar içinde Almanların payı yüzde 6,4. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin sayısı da 8 binden fazla.

Lojistikten ağır sanayine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Alman şirketler hemen hemen her alanda Türk şirketleriyle ortak oluyor ve ya satın alıyor. Ocak ayında çelik şirketi Opta’nın Türk metal firması Metser Demir-Çelik’i almasının ardından bu kez, Alman teknoloji devi Adesso, Türk şirketi Arteno Bilgi Teknolojileri’nin tamamını satın almaya hazırlanıyor.

Hindistan’dan İspanya’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar 15 ülkede varlığı bulunan Adesso, bu satın almayla Türkiye’deki varlığını da güçlendirmiş olacak. 1997 yılında kurulan Adesso, 1 milyar euroluk ciroya sahip Yaklaşık 10 bin çalışanı olan Adesso’nın hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem görüyor.

Dortmund merkezli bilişim teknolojileri şirketi Adesso, Almanya'nın önde gelen 25 BT danışmanlık ve sistem entegrasyon şirketi arasında 6’ncı sırada yer alıyor. 2006 yılında GADIV GmbH, 2012 yılında Arithnea GmbH şirketlerini satın alan Adesso, Akbank, Allianz, Borusan, Bosch, Commerzbank, DeFacto, Garanti BBVA, Koç Holding, ING, Kuveyt Türk, Mercedes-Benz, TRT, İş Bankası, VakıfBank gibi şirketlerle çalışıyor. 2022 yılını Türkiye’de 18.4 milyon euro ile kapatan şirket, yüzde 40’lık büyüme gösterdi. Adesso’nun satın almaya hazırlandığı Türk şirketi Arteno ise 2014 yılında kuruldu.

Geçen yıldan bu yana Alman ilgisi var

2023’te hatırı sayılır sayıda ve miktarda Alman yatırımı Türkiye’ye geldi. En önemli satın almayı ise temmuz ayında dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden DHL Group yaptı. Dünya çapında 590 bin çalışanı, 82 milyar euro cirosu bulunan DHL Group, Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo’nun yüzde 100’ünü satın aldı.

Böylece MNG Kargo’nun, 27 aktarma merkezi, 800’ün üzerinde şubesi ve yaklaşık 10 bin çalışanı DHL bünyesine geçti. DÜNYA Gazetesi’nden de duyurduğumuz bu yatırımlar arasında bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE ve sanayi devi Sartorius dikkat çekiyor. Münih merkezli Nagarro, mart ayının ilk haftasında Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarı oldu. Mart sonunda da Alman devi Sartorius, Türk şirketi Sartonet’i satın aldı. Bir başka Alman şirketi BASF, yeni yatırım kararıyla Kocaeli Dilovası’ndaki üretimini ikiye katlayacağını açıkladı. Mayıs ayında da Alman ZF Group, Türkiye’ye 40 milyon euroluk yatırım yaptı. Alman ZF, ticari araç fren körükleri için Sakarya’da fabrika kurdu.