Apartman, site, işyeri ve AVM’lerin yönetim, denetim ve aidat sorunu
Apartman, site, işyeri ve AVM’lerin yönetimi, 1966 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu kanun zaman içinde bazı değişikliklere uğramış olsa da, günümüzün koşullarına uygun şekilde güncellenemediği için özellikle yönetim ve aidat sistemleri konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Eskiden yalnızca apartman ve işyerleri yaygınken, günümüzde apartmanların yerini siteler, işyerlerinin yerini ise AVM’ler almış durumdadır. Bu tür yerleşim alanlarında hem malikler hem de sakinler açısından önemli yönetim ve aidat sorunları ortaya çıkmaktadır. Malik, mülkün sahibi; sakin ise ilgili mülklerde kiracı konumundaki kişidir. Mevcut yasaya göre yönetimle ilgili karar alıcılar kat malikleridir; bu nedenle kiracılar sıklıkla çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.
Kat mülkiyeti kanununa göre ana gayrimenkulün yönetimi
Ana gayrimenkul, kat malikleri kurulu tarafından yönetilir. Yönetim şekli, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kurul tarafından belirlenir. Yönetim planı, yönetim tarzını, kullanım amacını ve şeklini; yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenler. Bu plan, tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim planında hüküm bulunmayan durumlarda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, ilgili kanun ve genel hükümlere göre çözülür.
Kat malikleri kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere yönetim planında belirtilen zamanlarda toplanır. Eğer plan bu konuda bir tarih içermiyorsa, toplantı her takvim yılının ilk ayında yapılır. Toplu yapılarda ise toplantı en geç iki yılda bir kez olmak üzere yönetim planına göre gerçekleştirilir.
Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin talebi üzerine kurul, toplantı yapılacak tarihten en az on beş gün önce tüm kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı ya da taahhütlü mektupla toplanabilir. Bu ilk çağrıda, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının yeri ve tarihi de belirtilir. İlk ve ikinci toplantı arasında en az yedi gün olmalıdır.
Kat malikleri kurulu, sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğun katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. İlk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı en geç on beş gün sonra yapılır ve burada salt çoğunluk yeterlidir.
Her kat maliki, arsa payına bakılmaksızın bir oy hakkına sahiptir. Birden fazla bağımsız bölümü olan malik, her bölüm için ayrı oy hakkına sahip olmakla birlikte, sahip olduğu oy sayısı toplamın üçte birinden fazla olamaz. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, bunlar kurulu bir kişi aracılığıyla temsil eder.
Kat malikleri kurulu tarafından alınan kararlar, noter tasdikli bir karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy kullananlar gerekçelerini belirterek imza atar. Daha sonra yaşanabilecek anlaşmazlıklarda, bu deftere daha önce alınmış bir karar varsa, çözüm ona göre yapılır.
Kat malikleri, yönetimi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kişiye (yönetici) ya da üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) verebilirler. Sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olan gayrimenkullerde yönetici atanması zorunludur. Tüm bölümler tek bir kişiye aitse, malik otomatik olarak yönetici sayılır. Yönetici, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğunun oyuyla atanır ve her yıl yeniden seçilir. Yönetici atanamazsa, sulh hukuk mahkemesi yönetici atar.
Yönetici, alınan kararları, yapılan ihtarları, giderleri ve tebligatları tarih sırasıyla deftere yazmak ve belgeleri saklamakla yükümlüdür. Bu defter her yıl sonu itibarıyla noter tarafından kapattırılmalıdır. Yönetim planında işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeden bir proje hazırlar. Bu projede; yıllık tahmini gelir-giderler, kat maliklerine düşecek gider miktarı ve gerekli avans tutarları yer alır. Proje, maliklere imza karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Yedi gün içinde itiraz edilirse, konu kurulda görüşülerek karar alınır.
Yönetimin denetlenmesi
Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevlerini sürekli olarak denetleme yetkisine sahiptir ve haklı bir gerekçe oluştuğunda yöneticiyi her zaman değiştirebilir. Hesapların denetimi, yönetim planında aksi belirtilmedikçe üç ayda bir yapılır. Ancak önemli bir sebep oluşursa bu denetim her zaman gerçekleştirilebilir.
Kat malikleri kurulu, denetim görevini sayı ve arsa payı çoğunluğu ile kendi içinden seçeceği bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir. Denetçi veya denetim kurulu, yönetim planında aksi belirtilmedikçe, her takvim yılının ilk ayında kurulun bilgisine sunmak üzere bir rapor hazırlar. Bu raporda denetim sonuçları ve gayrimenkulün yönetim tarzına ilişkin görüşler yer alır. Raporlar çoğaltılarak taahhütlü mektupla tüm kat maliklerine gönderilir. Ayrıca bu raporlar ve diğer kararlar, noter onaylı karar defterine tarih sırasıyla yazılarak imzalanır.
Mevcut sorunlar ve öneriler
Zamanında apartman ve dükkân olarak kullanılan gayrimenkuller, günümüzde site ve AVM’ler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentleşmenin artmasıyla birlikte şehirler büyük ölçüde metropol hâline gelmiştir. Bu değişim, toplu yaşam alanlarında gerek mesken gerek işyerlerinde her geçen gün yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ise bu yeni ihtiyaçlara cevap veremez hâle gelmiştir. Bu nedenle, söz konusu yasanın günümüz koşullarına uygun şekilde güncellenmesi zorunlu hâle gelmiştir.
Başlıca sorunlar ve çözüm önerileri şunlardır:
-Birçok apartman veya işyerinde, ilgili kanun kapsamında hâlâ bir yönetim sistemi kurulmamıştır. Özellikle kat mülkiyetine geçmemiş, sadece kat irtifakı olan yerlerde tapuda “yönetim planı” bulunmadığından yönetim sistemleri ya kurulamamakta ya da mevzuata uygun yürütülememektedir.
-Yönetim sistemi bulunan yerlerde ise yanlış yönetim ve haksız aidat uygulamaları ciddi anlaşmazlıklara yol açmakta, bu ihtilaflar çoğunlukla yargıya taşınmaktadır.
-Mesken ve işyerlerinde keyfi olarak belirlenen aidatlar mevzuata uygun şekilde hesaplanmamakta, birçok durumda neredeyse kira tutarına yaklaşmaktadır.
-Özellikle AVM’lerde uygulanan, ciro üzerinden aidat tahsilatı yöntemi, çeşitli anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu ihtilaflar yargı organlarında çözüm beklemektedir.
-Birçok yerde yönetim kurulu bulunmasına rağmen, etkili bir denetim mekanizması mevcut değildir. Denetim kurullarının işlevselliği artırılmalıdır.
-Özellikle AVM’ler ve büyük siteler için mevzuat değişikliğine gidilerek, günümüz koşullarına uygun yönetim ve denetim yönetmelikleri oluşturulmalı, belirli büyüklüğe sahip yapılar her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmelidir.