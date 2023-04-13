Armatür sektörü Mısır’a gidecek yatırımı ve ticareti görüşecek

Türkiye ile Mısır arasında iyileşen diplomatik ilişkilere ekonomi destek oluyor. Arçelik, kasım ayında Mısır'da temelini attığı fabrikanın ardından yeni yatırımlar için harekete geçti. Önümüzdeki hafta armatür sektöründen önemli bir firma, Mısır’da üretim için imza atacak. Öte yandan Armatür Derneği, ilk yurtdışı ticari heyetini de Mısır’a düzenleyecek.

Türkiye, son 4 yıldır MENA adı verilen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde yeni bir siyasi yapılanma sürecine girdi.

Arap Baharı, Katar Ablukası ve Suriye İç Savaşı ile birlikte Türkiye’nin Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, BAE gibi bölge ülkeleriyle diplomatik ilişkileri, ekonomiye de yansıdı ve Ankara ile bu ülkeler arasında boykot başta olmak üzere sorunlar yaşanmıştı. Türkiye’nin bu ülkeler ile ilgili diplomatik ilişkiyi düzeltmek adına attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Suudi Arabistan, BAE ile ilişkiler olumlu anlamda gelişmelere sahne olurken, Mısır ile kopan bağlar yeniden onarılıyor.

Bakanlık seviyesinde önce Kahire’de başlayan görüşmelerin son gelişmesi ise bugün Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin Ankara ziyaretiyle devam ediyor. Türkiye’nin Mısır ile yakın döneme kadar atılan köprüler tekrar kurulurken, politik adımları ekonomi takip ediyor. Koç Holding’in iştiraki Arçelik’in 2 bin kişiye istihdam yaratacak Mısırda'ki tesisi için gerçekleşen temel atma süreci ticari köprünün en önemli ayağı oldu.

DÜNYA Gazetesi’nde geçen yıl kasım ayında yazdığımız haberde Arçelik’in yapacağı 100 milyon dolarlık yatırımın ardından Türk firmalarının Koç Holding’i takip edeceğini, yeni yatırımların da masada olduğunu sizlere paylaşmıştık. İşte o süreç yakın dönemde hayata geçecek ve imzalar atılacak. Edindiğim bilgilere göre armatür sektörünün öncü markalarından bir Türk şirketi, Mısır’da üretim yapmak için önümüzdeki günlerde yerel bir ortakla anlaşma imzalayacak.

10 yılın ardından ilk temas kuruldu

Ankara ile Kahire arasındaki diplomatik görüşmelerden bahsetmişken, iş dünyasının da mekik diplomasisi içinde olduğunu vurgulamakta fayda var. Geçtiğimiz yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyeti Ankara’da kabul etmesi bu sürecin miadı oldu.

Son adımı da hatırlayacağınız üzere DÜNYA Gazetesi’nde sizlerle paylaşmıştık. 17 Şubat’ta “Mısır Başbakanı, Türk iş insanlarıyla 10 yılın ardından görüştü, yatırım desteği verdi” başlığıyla yazdığımız haberde 2013 yılından bu yana özel sektörle ilk resmi temas gerçekleşmiş oldu. Bu bilgileri vermemin nedeni sektörel açıdan da iş dünyası köprüler kurmak için yoğun bir çalışma içinde.

Bunlara 17 Haziran’da düzenlenecek bir etkinliği de eklemek gerekiyor. Armatür Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği iş birliği ile sektörlerinin ilk ticari heyetini Mısır’a düzenleyecek.

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “Sektör olarak düzenleyeceğimiz ilk ticari heyet ülkesi olarak Mısır’ın seçilmesi, iki ülke arasında normalleşme sürecinin hızlanması, ikili ticaretin ve yatırımların yeniden artması için önemli bir adım atmamıza vesile olacaktır.

Türkiye-Mısır arasında sorunlar yaşansa da ekonomik ilişkiler açısından ülkemiz için oldukça önemli ticaret partnerlerinden biri” dedi. Türk şirketlerinin Mısır'daki doğrudan yabancı yatırımları 2 milyar doları buluyor. Türk heyetinin şubat ayında dile getirdiği bu yıl yatırımı 500 milyon dolar daha artırmayı umduğunu açıklaması yeni tesis ve iş birlikleri için de bir hedef. Armatür sektörünün yapacağı görüşmeler, bu hedefin tutmasında önemli bir adım olacak.