Avrupalı şirketler Türkiye'ye yatırımda elini çabuk tuttu

Körfez'e çıkılan ziyaretin haftasında Avrupa'dan yatırım atağı geldi. Fransız Total, Alman DHL’in Türkiye’de son bir haftada yaptığı satın alma ve ortaklıklara bir yenisi daha eklendi. 9 bine yakın çalışanıyla ortopedi ve protezde dünyanın en büyüklerinden biri olan Alman sağlık devi Otto Bock, iki Türk şirketinden hisse aldı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği aralarında iş insanlarının da olduğu 3 ülkeyi kapsayan Körfez Turu, Türkiye ile bölge arasında ekonomiye yönelik anlaşmaların da imzalanmasına neden oldu.

Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kapsayan ziyaretler, bölgeden Türkiye’ye yönelik yatırımların da sinyalini verdi. 3 günlük Körfez Turu sona ererken asıl yatırım ise Avrupa’dan geldi. Fransa’nın enerji devi Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Enerji’nin yüzde 50 hissesi Fransız devi TotalEnergies tarafından satın alındı. Yeni yapılanmayla 6 hidroelektrik santralı (HES) projesiyle 166 MW’lık kurulu güce sahip Rönesans’ın yüzde 50’si TotalEnergies’in kontrolüne geçti.

Önceki gün de Avrupa’nın en büyük taşımacılık şirketlerinden olan Alman DHL Group, Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını satın aldı. Anlaşmanın ilginç detayı ise 27 aktarma merkezi, 800'ün üzerinde şubesi ve yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan MNG Kargo’yu alan DHL Group’un CEO’su Tobias Meyer’in açıklamalarıydı.

Meyer, MNG Kargo ile planlarının e-ticaret ile bağlantılı olarak devam edeceğini dile getirmişti. Her iki dev anlaşmanın imzası kurumadan, Almanya’dan iki yatırım haberi daha geldi. Bu kez sağlık sektöründen. Almanya’nın asırlık şirketlerinden biri olan, ortopedi teknolojisi ve protezde dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Otto Bock, iki Türk şirketinden önemli bir alım gerçekleştirdi.

9 bine yakın çalışanı var

1 milyar euronun üzerinde ciro elde eden Alman devi, önce Bilimop Ortopedi’nin yüzde 70’ini, ardından da Proklinik Sağlık Hizmetleri Sanayi şirketinin yüzde 51’ini satın alma kararı aldı. Ankara Üniversitesi Protez-Ortez bölümü mezunları olan Birsen Söyler ve Osman Söyler tarafından Temmuz 1998 de Ankara’da kurulan Bilimop Ortopedi, 30’dan fazla çalışana sahip.

İstanbul merkezli Proklinik ise tıpkı Ankaralı Bilimop gibi ortopedi alanında faaliyet gösteriyor. Her iki Türk şirketinde kontrol hisseyi satın alan Otto Bock, 1919 yılında kuruldu. Dünya genelinde 9 bine yakın çalışanı olan Alman şirketin tesisleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet güçleri tarafından ele geçirilmiş, ardından üretimi batı Almanya’ya kaydırmıştı. Ottobock, 2005'ten beri Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) resmi uluslararası ortağı olarak biliniyor.

Hem Fransız hem de Alman şirketlerinin Türkiye’de son birkaç gün içinde yaptığı peşpeşe alımlar, ortaklıklar yeni ekonomi yönetimine olan güveni de gösteriyor. Bir de buna İngiltere’nin Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirleriyle bağlayacak yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaatı için 680 milyon sterlin (yaklaşık 878 milyon dolar) tutarında finansman sağlamasını eklersek Batı’nın artık yatırım ve işbirlikleri için Türkiye’ye güven duymaya başladığını görmemiz mümkün.