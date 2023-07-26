Azerbaycan’ın dijital altyapısı da Türkler’e emanet

Azerbaycan’ın yol, tünel gibi altyapı projelerine imza atan Türk şirketleri, şimdi de dijital alanda yatırımlara yöneldi. Siber güvenlik konusunda yapılan anlaşma ile DNS Sense, Azerbaycan devlet kuruluşu AzInTelecom LLC ile anlaşma imzaladı. Türk şirket, kimlik avı, sahtekarlık gibi alanlara yönelik siber savunma projeleri gerçekleştirecek.

Azerbaycan’ın Karabağ’ı 30 yıllık işgalden sonra tekrar kazanmak için verdiği mücadele, Ankara ile Bakü arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine neden oldu.

Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında tek yürek olarak verdiği savaşın ardından Karabağ, yeniden imar edilmeye yaşlandı. Bu süreç, iki ülke arasında var olan kardeşlik ilişkisini karşılıklı destekle güçlendirdi. Türk şirketleri Karabağ dahil, ülkenin birçok yerinde madencilikten ulaşıma kadar birçok alanda proje üstlendi, altyapısını modern hale getirmek için çaba sarf etmeye başladı. Bu süreçlerden biri de Azerbaycan’ın hızla modernize ettiği dijital altyapı oldu.

Azerbaycan Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin e-altyapısı için önemli bir anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen anlaşma ile bakanlığa bağlı AzIn Telecom LLC, siber güvenlik konusunda Türk bir firmayla işbirliği kararı aldı. AzInTelecom LLC, siber güvenlik alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan, Türk Hava Yolları, Burgan Bank, Delivery Hero, Emirates NBD gibi sektörünün öncü markalarıyla çalışan DNS Sense Türkiye adlı firmasıyla bilgi güvenliği hizmetlerinin kapsamını genişletmek için işbirliğine başladı.

Ülkedeki siber güvenliğe katkı sağlayacak

İş birliği çerçevesinde AzInTelecom LLC'nin Azerbaycan'da sistem operasyonlarının yönetiminde kullanılan ve DNS Sense'e ait dijital ürünlerin satışını ve kullanımını teşvik edici tedbirlerin uygulanması planlanıyor. Anlaşmayla; aktif güvenlik sağlayan bulut tabanlı DNS katmanı koruması, kimlik avına, DNS sahtekarlığı, DNS tünellemesi, DNS tabanlı bot etkinlikleri gibi olumsuz süreçler Türk şirketi ile yapılan anlaşmayla engellenecek.

Verilecek hizmet, kurumun toplam ağ trafiğini tek bir ekrandan izlemesini, yönetmesini ve raporlamasını sağlayacak, virüs bulaşmış bir cihazı tespit etmek için gelişmiş DNS analizi gerçekleştirecek. 2016’te Azerbaycan Ulusal Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan AzInTelecom LLC (Azerbaijan International Telecom), bulut çözümleri, Azerbaycan ve diğer ülkeler arasında aktarılan uluslararası ses trafiği, iş çözümleri, bilgi güvenliği hizmetleri, SİMA dijital çözümler platformu ve Merkezi Bilgi Sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri, Azerbaycan’ın altyapısına, yoluna, tüneline imza artıyor. Dijital altyapının da Türkler tarafından yapılması iki ülke arasında önemli bir köprü kuracak gibi görünüyor.