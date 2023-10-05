Azerbaycan’ın ‘Gedik’lisi oldu Azersun’dan kaynak şirketini aldı

Azerbaycan’ın Karabağ’ı 30 yıllık işgalden sonra tekrar kazanmak için verdiği mücadele, Ankara ile Bakü arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine neden oldu. Türk şirketleri, kardeş ülke Azerbaycan’da yeni yatırımlar yaptı, özellikle Karabağ’ın dönüşüm sürecine önemli katkılar sağladı.

Gedik Holding’in Azerbaycan yatırımı ise Karabağ’ın tekrar özgürlüğüne kavuşmasının öncesinde başladı. 2019 yılında üretime başlayan Gedik Holding’in Azerbaycan tesisinin açılışına katılma fırsatını yakalamıştım. O üretim tesisinin özelliği, ülkede açılan ilk Türk sanayi tesisiydi. Gedik Holding’in kurduğu kaynak ekipmanı tesisi, iki ülke arasında sanayi köprüsünün de kurulmasını sağladı aslında.

O dönem Azerbaycan’ın en dikkat çeken kaynak elektrotu tesislerinden biri olarak 45.7 milyon liralık yatırımla kurulan Gedik Çarçı adlı fabrikayı, Türk şirketin de yurtdışındaki ilk üretim tesisiydi aynı zamanda. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ile 4 yıl öncesinde yaptığımız görüşmede yatırımların ve üretim kapasitesinin artacağı yönündeydi. 4 yılın ardından Gedik, hem yatırımlarını artırdı hem de inorganik büyüme sağlayan adımlar attı.

Ülkedeki ikinci yatırımı

Geçtiğimiz haftalarda Gedik Holding, Azerbaycan’ın en önemli gruplarından biri olan Azersun ile masaya oturdu ve Azerbaycanlı şirketin kaynak şirketini bünyesine kattı.

Hülya Gedik ile bu yeni satın alma hakkında yaptığımız sohbette bu yıl 60’ıncı kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak söze başlıyor. Gedik, “Kaynak sarf malzemeleri, ekipmanları, aksesuarları ve ilgili tüm ürün ve hizmet yelpazesinin üretim ve satışını 100'e yakın ülkede gerçekleştiren Gedik Kaynak, küresel oyuncu olma vizyonu doğrultusunda stratejik bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

Tek ulus, iki devlet şiarının dünyadaki tek örneği olan Türk-Azerbaycan kardeşliğinin sürekli büyüyen, gelişen ve çeşitlenen iş birliği kapsamında, Gedik Kaynak Azerbaycan üretim tesisini devreye aldı. Aslında, 40 yıla yakın bir süredir Azerbaycan pazarında varlığını sürdüren Gedik Kaynak, Azerbaycan'ın ‘gediklisi’ oldu.

Bununla birlikte, Azerbaycan ve yakın coğrafyasının son yıllarda sergilediği büyüme ve hatırı sayılır potansiyel nedeniyle, Azerbaycan’da bir üretim altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi gereği Gedik Kaynak yönetiminin değerlendirdiği bir stratejiydi. Bu doğrultuda, Gedik Kaynak, Azerbaycan’da kendi üretim ekipmanlarına ek olarak, yaptığı bir satın alma yoluyla önemli bir teknolojik kabiliyete ve kapasiteye ulaştı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde üretim için düğmeye basıldı” dedi.

Hindistan, BAE ve Sırbistan’da şirket kurdu

Mevcut haliyle, Gedik Kaynak Azerbaycan tesisinin yılda 10 bin ton üretim hacmiyle, sadece Azerbaycan pazarına değil, Gürcistan, Hazar Denizi bölgesi, tüm Türki Cumhuriyetler, Rusya ve diğer pazarlara çok hızlı erişimi sağlayacağını belirten Hülya Gedik, “Bilindiği gibi, Azerbaycan, lojistik kolaylıkları başta olmak kaydıyla, tarihi, kültürel ve sosyolojik açıdan ortak birçok şeyi paylaştığımız coğrafyada inanılmaz avantajlar sağlıyor.

Biz de Azerbaycan’da büyümemizi sağlayacak satın almayı tamamladık” diye konuştu. Bildiğiniz gibi Gedik’in Sakarya’da tamamlanan yeni üretim tesisi, Avrupa’da tek bir çatı altındaki en büyük kaynak sarf malzemeleri üreticisi.

Bölgenin en büyük üreticilerinden biri olan Gedik, 60 yıllık de neyimini küresel alana yaymak istiyor. Son birkaç yıl içinde atılan bu adımlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Hindistan’da kurduğu şirketler önemli yer tutuyor. Gedik Holding, Körfez Bölgesi’nde önemli bir yerel ortaklığa da imza atmak üzere. Yakın dönemde bu konutla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım.

Hem üretiyor hem eğitim veriyor

Hülya Gedik ile sohbetimiz Gedik Holding’e ait eğitim kurumu Gedik Üniversitesi’ne geliyor. Teknik liseden başlayıp Meslek Yüksek Okulu ile devam eden ve Gedik Üniversitesi ile büyüyen eğitim hamlesi, Gedik markasını farklı bir alana taşıdı. Hülya Gedik, “Özellikle kaynak mühendisliği ile en genel anlamda kaynaklı imalata yönelik eğitim alanında Gedik Holding’in kurduğu yapı dünyada tek. Sonuçta, Gedik markası, sadece kaynakla ilgili ürün ve hizmet üreten ve satan bir şirket değil. Endüstrinin her segmentinde kaynak alanına dokunan tüm çalışanlar için aynı zamanda bir okul olma özelliğini de taşıyor” diyor.