Bankacılık lobisi güç mü kazandı yoksa

Önce başlığı tamamlayalım; “… yoksa, büyük dönüşüm öncesi kurulan hassas bir denge mi?” Dijital para, kripto para, nasıl kolayınıza geliyorsa öy­le tanımlayın çünkü konu baş­ka; kanun koyucular şunu fark etti: “Bu yeni sistem bankalara çok benzemeye başladı ama ay­nı kurallara tabi değil.” İşte tam bu noktada CLARITY Act dev­reye giriyor. Amaç çok basit: Bu yeni dijital para sistemine “sen ne yapabilirsin, ne yapamaz­sın” diye net kurallar koymak. Yani kriptoyu yasaklamak de­ğil, onu daha anlaşılır ve kont­rollü hale getirmek, bankacılık gibi alıştığımız regülasyonları buraya da yansıtabilmek.

ABD’de CLARITY Act kapsa­mında stablecoin getirileri üze­rine sağlanan uzlaşma ilk ba­kışta bankacılık lobisinin açık bir zaferi gibi yorumlanabilir; zira faiz benzeri getiri meka­nizmalarının sınırlandırılması, mevduat tabanının korunma­sı açısından bankaların temel beklentileriyle örtüşmekte­dir. Ancak daha yakından ba­kıldığında ortaya çıkan tablo tek taraflı bir kazanımdan zi­yade, “kontrollü denge” ve hat­ta “temkinli izleme modu” ola­rak görünmektedir. Düzenle­yiciler, kriptoyu sistem dışına itmek yerine onu tanımlı sınır­lar içinde sistemin bir parça­sı haline getirmeyi tercih eder­ken, kripto ekosistemine de ta­mamen özgür, başı boş bir alan bırakmamaktadır. Bu nedenle bu gelişme, bir tarafın kazandı­ğı bir mücadeleden çok, tarafla­rın birbirinin alanına kontrol­lü şekilde girdiği yeni bir finan­sal mimarinin başlangıcı olarak okunmalıdır.

CLARITY Act uzlaşmasının stratejik anlamı ve kripto ekosistemine etkileri

ABD’de gündemde olan CLA­RITY Act kapsamında stable­coin getirileri üzerine sağlanan uzlaşma, teknik olarak yasanın henüz kabul edil­diği anlamına gel­mese de, sürecin önündeki en bü­yük engellerden birinin aşılmış olması nedeniy­le fiilen “yön be­lirleyici” bir eşik olarak değerlendi­rilebilir. Özellikle stablecoin’lerin banka mevdu­atına benzer faiz mekanizmala­rı sunmasının sınırlandırılma­sı, düzenleyici otoritelerin te­mel yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır: kripto varlıklar finansal sistemin bir parça­sı olabilir, ancak geleneksel bankacılık fonksiyonlarının birebir alternatifi haline gel­memelidir.

Sağlanan uzlaşmanın en kri­tik sonucu, stablecoin’lerin “getiri aracı” olmaktan çıkarı­lıp daha çok “ödeme ve trans­fer aracı” olarak konumlan­dırılmasıdır. Yeni yaklaşımda, ekonomik veya işlevsel olarak banka mevduat faizine eşdeğer kabul edilen tüm ödül mekaniz­malarının yasaklanması plan­lanırken, buna karşılık kullanı­cı davranışına dayalı, sınırlı ve kontrollü teşvik mekanizmala­rına belirli şartlar altında izin verilmesi öngörülmektedir. Bu durum, bir yandan finansal sis­temde mevduat kaçışını ve ban­kacılık sisteminin zayıflaması­nı önlemeyi amaçlarken, diğer yandan kripto şirketlerinin ta­mamen inovasyon dışı bırakıl­maması yönünde dengeli bir yaklaşımı temsil etmektedir. Ortaya çıkan bu model, aslın­da net bir ayrımı kurumsallaş­tırmaktadır: Bankalar getiri üretir, stablecoin’ler ise li­kidite ve transfer altyapısı sağlar. Kripto’da “faiz temelli rekabet” yerine “altyapı ve hiz­met temelli rekabet” dönemine girilmiştir.

Ama insanın aklına şu soru takılıyor: Bankalar bugün e-pa­ra şirketlerinde gördüğümüz gibi kendi yapılarını kurmaya başladıysa, yarın kendi stable­coin’lerini çıkarıp kripto bor­salarını da devreye aldıkların­da, rekabet gerçekten ne kadar mümkün olacak? Belki de ban­kalar bu nedenle tamamen kar­şı çıkmak yerine kendilerinin de rol alacağı dengeli bir ilerle­meyi düşündüler ve bu yasayı tümüyle engellemediler, hatta yol verdiler.

Bir köşede yılların tecrübe­siyle ringe çıkan Apollo, diğer köşede genç, güçlü ve gelece­ğe oynayan Rocky… Bu hikaye kimin daha güçlü olduğundan çok, eskiyle yeninin nasıl aynı ringde ayakta kalacağıyla ilgili.