Bankacılık lobisi güç mü kazandı yoksa
Önce başlığı tamamlayalım; “… yoksa, büyük dönüşüm öncesi kurulan hassas bir denge mi?” Dijital para, kripto para, nasıl kolayınıza geliyorsa öyle tanımlayın çünkü konu başka; kanun koyucular şunu fark etti: “Bu yeni sistem bankalara çok benzemeye başladı ama aynı kurallara tabi değil.” İşte tam bu noktada CLARITY Act devreye giriyor. Amaç çok basit: Bu yeni dijital para sistemine “sen ne yapabilirsin, ne yapamazsın” diye net kurallar koymak. Yani kriptoyu yasaklamak değil, onu daha anlaşılır ve kontrollü hale getirmek, bankacılık gibi alıştığımız regülasyonları buraya da yansıtabilmek.
ABD’de CLARITY Act kapsamında stablecoin getirileri üzerine sağlanan uzlaşma ilk bakışta bankacılık lobisinin açık bir zaferi gibi yorumlanabilir; zira faiz benzeri getiri mekanizmalarının sınırlandırılması, mevduat tabanının korunması açısından bankaların temel beklentileriyle örtüşmektedir. Ancak daha yakından bakıldığında ortaya çıkan tablo tek taraflı bir kazanımdan ziyade, “kontrollü denge” ve hatta “temkinli izleme modu” olarak görünmektedir. Düzenleyiciler, kriptoyu sistem dışına itmek yerine onu tanımlı sınırlar içinde sistemin bir parçası haline getirmeyi tercih ederken, kripto ekosistemine de tamamen özgür, başı boş bir alan bırakmamaktadır. Bu nedenle bu gelişme, bir tarafın kazandığı bir mücadeleden çok, tarafların birbirinin alanına kontrollü şekilde girdiği yeni bir finansal mimarinin başlangıcı olarak okunmalıdır.
CLARITY Act uzlaşmasının stratejik anlamı ve kripto ekosistemine etkileri
ABD’de gündemde olan CLARITY Act kapsamında stablecoin getirileri üzerine sağlanan uzlaşma, teknik olarak yasanın henüz kabul edildiği anlamına gelmese de, sürecin önündeki en büyük engellerden birinin aşılmış olması nedeniyle fiilen “yön belirleyici” bir eşik olarak değerlendirilebilir. Özellikle stablecoin’lerin banka mevduatına benzer faiz mekanizmaları sunmasının sınırlandırılması, düzenleyici otoritelerin temel yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır: kripto varlıklar finansal sistemin bir parçası olabilir, ancak geleneksel bankacılık fonksiyonlarının birebir alternatifi haline gelmemelidir.
Sağlanan uzlaşmanın en kritik sonucu, stablecoin’lerin “getiri aracı” olmaktan çıkarılıp daha çok “ödeme ve transfer aracı” olarak konumlandırılmasıdır. Yeni yaklaşımda, ekonomik veya işlevsel olarak banka mevduat faizine eşdeğer kabul edilen tüm ödül mekanizmalarının yasaklanması planlanırken, buna karşılık kullanıcı davranışına dayalı, sınırlı ve kontrollü teşvik mekanizmalarına belirli şartlar altında izin verilmesi öngörülmektedir. Bu durum, bir yandan finansal sistemde mevduat kaçışını ve bankacılık sisteminin zayıflamasını önlemeyi amaçlarken, diğer yandan kripto şirketlerinin tamamen inovasyon dışı bırakılmaması yönünde dengeli bir yaklaşımı temsil etmektedir. Ortaya çıkan bu model, aslında net bir ayrımı kurumsallaştırmaktadır: Bankalar getiri üretir, stablecoin’ler ise likidite ve transfer altyapısı sağlar. Kripto’da “faiz temelli rekabet” yerine “altyapı ve hizmet temelli rekabet” dönemine girilmiştir.
Ama insanın aklına şu soru takılıyor: Bankalar bugün e-para şirketlerinde gördüğümüz gibi kendi yapılarını kurmaya başladıysa, yarın kendi stablecoin’lerini çıkarıp kripto borsalarını da devreye aldıklarında, rekabet gerçekten ne kadar mümkün olacak? Belki de bankalar bu nedenle tamamen karşı çıkmak yerine kendilerinin de rol alacağı dengeli bir ilerlemeyi düşündüler ve bu yasayı tümüyle engellemediler, hatta yol verdiler.
Bir köşede yılların tecrübesiyle ringe çıkan Apollo, diğer köşede genç, güçlü ve geleceğe oynayan Rocky… Bu hikaye kimin daha güçlü olduğundan çok, eskiyle yeninin nasıl aynı ringde ayakta kalacağıyla ilgili.
