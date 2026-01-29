Bayram ikramiyesi en az 17.510 TL, normalde 20.000 TL olmalı!
Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, Türkiye’nin sosyal politika gündemine ilk kez “ek bir destek” başlığıyla girmiş gibi görünse de, gerçekte çok daha derin bir ihtiyacın sonucuydu: Emekli aylıkları düşük kaldığı için “köklü çözüm” üretilememiş, kayıplar ikramiye ile telafi edilmeye çalışılmıştı.
Bu nedenle bayram ikramiyesi yalnızca bir ödeme kalemi değildir. Aynı zamanda emekli gelirinin zaman içinde nasıl eridiğini, ücretlerin ve aylıkların alım gücünü nasıl kaybettiğini ortaya koyan güçlü bir göstergedir.
Bugün ikramiye tutarı yeniden tartışılırken, meseleyi doğru anlamanın yolu şudur:
Nominal artışlara değil, oranlara ve karşılaştırmalara bakmak gerekir.
Bu yazıda iki temel kıyas üzerinden ilerleyeceğim:
1- Bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı,
2-Bayram ikramiyesinin en düşük tamamlanan emekli aylığına göre seviyesi.
2018: İkramiye bir “telafi aracı” olarak doğdu!
2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er TL bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırıldı ve bu uygulama yasal düzenlemeyle hayata geçirildi.
Bu düzenlemenin kritik yönü şuydu:
Bayram ikramiyesi, emeklilerin yaşadığı gelir kaybına karşı bir “refah artışı” değil; geçici bir telafi mekanizması olarak tasarlanmıştı.
2018’de net asgari ücret 1.603 TL idi.
Bayram ikramiyesi ise 1.000 TL olarak belirlendi.
Bu durumda bayram ikramiyesi, 2018 yılındaki asgari ücretin:
1.000 / 1.603 = %62,36’sına denk geliyordu.
Bu oran çok önemlidir. Çünkü ikramiye başlangıçta “küçük bir harçlık” değil, asgari ücretle kıyaslandığında ciddi bir seviyeyi temsil ediyordu.
2019: En düşük tamamlanan aylık 1.000 TL’ye geldi – ikramiyenin anlamı büyüdü
Bayram ikramiyesinin gerçek işlevini anlamak için 2019’a da bakmak gerekiyor.
Emekli aylıkları o kadar düşük bir düzeyde kalmıştı ki, kısa süre sonra “en düşük emekli aylığı” için bir taban tamamlama yaklaşımı benimsendi.
Bu çerçevede 2019 yılında en düşük emekli aylığı 1.000 TL olarak uygulandı.
Bu veri bize şunu söylüyor:
-2018’de bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak belirlendi.
-2019’da en düşük tamamlanan emekli aylığı da 1.000 TL düzeyine taşındı.
Yani bayram ikramiyesi başlangıçta yalnızca “bayram desteği” olmakla kalmadı; sistemin geldiği noktada en düşük emekli gelirinin tabanı ile aynı seviyeye oturdu.
Başka bir ifadeyle:
Bayram ikramiyesi bir ek ödeme değil, emeklilik gelirinin yetersizliğini gösteren bir ölçüye dönüştü.
2020: En düşük tamamlanan aylık 1.500 TL’ye çıktı – ikramiye aynı çizgide gitmedi
Bu taban uygulaması bir süre sonra güncellendi.
En düşük emekli aylığı 2020 yılında 1.500 TL’ye yükseltildi ve bu değişiklik 2020 Nisan döneminden itibaren uygulandı.
Kritik sorun tam burada başladı:
Emeklilikte taban aylık yükseltilirken, bayram ikramiyesi aynı hızla, aynı mantıkla ve aynı ölçekte güncellenmedi.
Dolayısıyla ikramiye, kuruluş gerekçesindeki “telafi edici” rolünü zaman içinde kaybetmeye başladı.
Bugün: Asgari ücret arttı, ikramiye oran olarak çöktü
Bugün için konuşulan senaryolarda bayram ikramiyesinin yüzde 25 artışla 5.000 TL olabileceği ifade ediliyor.
Ancak burada sorulması gereken soru şudur:
Bayram ikramiyesi, 2018’deki “asgari ücrete oranını” koruyabiliyor mu?
2018’de ikramiye, asgari ücretin %62,36’sıydı. Bu oran bugün korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesi: 28.075 TL x %62,36 = 17.510 TL olmalıydı.
Yani bugün bayram ikramiyesi tartışması “5.000 TL mi olsun?” eksenine sıkışmamalı; gerçekçi ölçü şudur:
-Bayram ikramiyesi en az 17.500 TL olmalıdır. Çünkü 2018’deki oran budur.
İkramiye 5.000 TL olursa: Asgari ücret karşısında %17,8’e düşüyor
Bir de “5.000 TL olursa ne olur?” sorusunu oranla görelim: 5.000 / 28.075 = %17,8
Yani ikramiye, asgari ücretin:
-2018’de %62,36’sıyken
-bugün %17,8’ine düşmüş olacak.
Bu tablo bir “iyileşme” değil, reel bir gerilemedir.
Nominal artış var gibi görünse de ikramiye, asgari ücret karşısında üçte birine yakın bir düzeye gerilemiş durumdadır. Tüm sabit ücretler ve emekli aylıkları da aynı mantıkla artarken azalıyor…
En düşük tamamlanan aylık kıyası: İkramiye 20.000 TL çizgisinin de altında kalmamalı
İkinci ve en kritik kıyas da şudur: Bayram ikramiyesi, daha ilk yıllarında (2019 itibarıyla) en düşük tamamlanan emekli aylığı ile aynı seviyede konuşulmaya başlanmıştı.
Bu durum, ikramiyenin yalnızca “bayram masrafı desteği” değil; emekli aylıklarındaki yetersizliğin telafi aracı olduğunu teyit eder.
Bugün “tamamlanan en düşük aylık” uygulaması 20.000 TL düzeyindeyse, ikramiye sadece asgari ücret oranından değil, aynı zamanda bu tamamlanan gelir mantığından da değerlendirilmelidir.
Bu çerçeveden bakıldığında:
-17.500 TL (asgari ücret oranı açısından) artık bir “alt sınırdır”.
-20.000 TL ve üzeri ise (tamamlanan aylık seviyesi açısından) ikramiyenin sistem içindeki eski rolünü koruması için gerekli ölçektir.
Çünkü başlangıçta ikramiye, fiilen “en düşük emekli aylığının üzerinde” bir değerdeydi.
2025’te 4.000 TL’ye çıktı ama ikramiye “ikramiye” olmaktan uzaklaştı
Bayram ikramiyesi 2025 yılında 4.000 TL olarak uygulandı.
Bu artışlar, emekli açısından elbette önemlidir; fakat asıl mesele şu: İkramiye artık enflasyon ve yaşam maliyeti karşısında “bayram harçlığı” seviyesine çekilmiş durumda.
Nitekim ikramiyenin enflasyon karşısındaki erimesine dair çalışmalar da, ikramiyenin gerçek alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü ortaya koyuyor.
Sonuç: 5.000 TL “artış” değil, düşüşün yeni adı olur!
Bayram ikramiyesinin bugün 5.000 TL’ye çıkacağı beklentisi, ilk bakışta artış gibi görünebilir.
Ama gerçek tablo şudur:
-İkramiye 2018’de asgari ücretin %62,36’sıydı.
-Bugün aynı oran korunsa ikramiye 17.510 TL olmalıydı.
-5.000 TL olursa ikramiye asgari ücretin %17,8’ine düşecek.
Üstelik ikramiye, 2019’da en düşük tamamlanan aylıkla aynı seviyeye gelmiş bir telafi aracıydı.
Bugün tamamlanan aylık 20.000 TL düzeyindeyse, ikramiye 5.000 TL ile bu mantığın çok gerisine düşmektedir.
Bu nedenle bayram ikramiyesi tartışmasında doğru adres şudur:
-Bayram ikramiyesi en az 17.500 TL olmalıdır.
-Emekli gelirinin taban seviyesi açısından ise 20.000 TL ve üzeri tartışılmalıdır.
Aksi halde 5.000 TL, emeklinin kaybını telafi etmek yerine yalnızca “rakam yükseldi” görüntüsü vererek, alım gücü kaybını perdeleyen bir nominal artış olarak kalacaktır.
