Çocuklara ölüm aylığı: Kız ve erkek çocuklar için farklı kurallar
Ölüm aylığı konusunda en fazla tereddüt yaşanan konuların başında, hak sahibi çocuklara ilişkin hükümler geliyor.
Özellikle “Kız çocuklarında yaş sınırı var mı?”, “Üniversiteyi bitiren erkek çocuğun aylığı ne zaman kesilir?”, “Çalışmaya başlayan çocuk ölüm aylığı almaya devam edebilir mi?” gibi sorular, Sosyal Güvenlik Kurumu’na en sık yöneltilen sorular arasında yer alıyor. Oysa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, kız ve erkek çocukları için farklı hak sahipliği koşulları öngörüyor. Bu nedenle her çocuğun durumu kendi şartları içinde değerlendirilmek zorunda.
Aynı ailede farklı uygulamalar mümkün
Uygulamada dikkat çeken noktalardan biri de aynı ailede bulunan çocuklar arasında farklı sonuçların ortaya çıkabilmesi.
Örneğin üniversite öğrenimine devam eden erkek çocuk ölüm aylığı almaya devam ederken, aynı ailede çalışan kız çocuğunun aylığı kesilebiliyor. Ya da evlenen kız çocuğunun aylığı sona ererken, öğrenimini sürdüren erkek kardeşi aylık almaya devam edebiliyor.
Bu nedenle “Kardeşim alıyor, ben neden alamıyorum?” sorusunun tek bir cevabı bulunmuyor.
Erkek çocuklarında yaş ve eğitim belirleyici
5510 sayılı Kanun’a göre erkek çocukların ölüm aylığından yararlanabilmesi belirli yaş sınırlarına bağlı.
Buna göre;
-Öğrenim görmeyen erkek çocuklar için 18 yaş,
-Ortaöğrenime devam edenler için 20 yaş,
-Yükseköğrenim görenler için ise 25 yaş üst sınır olarak uygulanıyor.
Ancak yalnızca yaş şartını taşımak yeterli değil. Erkek çocuğun Kanunda belirtilen istisnalar dışında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması da gerekiyor.
Dolayısıyla hem yaş hem de sosyal güvenlik durumu birlikte değerlendiriliyor.
2018 düzenlemesi önemli bir değişiklik getirdi
27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme, özellikle öğrenci olan erkek çocuklar açısından önemli bir değişiklik yaptı.
Buna göre, belirlenen yaş ve öğrenim şartlarını taşıyan ve 4/1-(a) kapsamında çalışan hak sahibi çocukların aylıkları, yalnızca çalışmaya başladıkları gerekçesiyle kesilmiyor.
Bu düzenleme, eğitimini sürdürürken çalışan gençlerin ölüm aylığı haklarının korunmasını amaçlıyor.
Ancak bu uygulamanın bütün çocuklar için geçerli olduğu veya her çalışma halinde aylığın devam edeceği şeklinde yorumlanması doğru değil. Her olayın kendi şartları ayrıca değerlendiriliyor.
Kız çocuklarında yaş sınırı bulunmuyor
Toplumda en çok yanlış bilinen konulardan biri de kız çocuklarının belirli bir yaşa geldiklerinde ölüm aylığını kaybedeceği yönündeki düşünce.
Oysa 5510 sayılı Kanun’da kız çocukları için yaş veya öğrenim şartı bulunmuyor.
Ancak bunun yerine farklı koşullar aranıyor.
Kız çocuklarının;
-Evli olmaması,
-Kanunda belirtilen istisnalar dışında çalışmaması,
-Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması gerekiyor.
Bu şartlar devam ettiği sürece yaş kaç olursa olsun ölüm aylığından yararlanılması mümkün olabiliyor.
Evlenme aylığın sona ermesine neden oluyor
Kız çocukları bakımından en önemli değişikliklerden biri evlenme.
Evlenilmesi halinde ölüm aylığı kesiliyor.
Ancak evliliğin daha sonra boşanma veya eşin vefatı nedeniyle sona ermesi halinde, diğer hak sahipliği şartları da devam ediyorsa yeniden ölüm aylığı bağlanması mümkün olabiliyor.
Bu nedenle medeni durumdaki değişikliklerin SGK’ya zamanında bildirilmesi büyük önem taşıyor.
Malul çocuklar için farklı hükümler uygulanıyor
Çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen malul çocuklar için ise farklı hükümler uygulanıyor.
Bu kişilerde yaş, cinsiyet veya öğrenim şartı aranmıyor.
Ancak;
-Çalışmaya başlanması,
-Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanması,
-Yapılan kontrol muayenesinde maluliyet şartlarının ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde ölüm aylığı sona erebiliyor.
En çok yapılan hatalar
Uygulamada çocukların hak sahipliği konusunda en sık karşılaşılan yanlışlar şunlar:
-Kız çocuklarının belirli bir yaşta mutlaka aylıklarının kesileceğini düşünmek.
-Üniversite öğrencisi erkek çocukların her durumda ölüm aylığı almaya devam edeceğini sanmak.
-Çalışmaya başlanmasının hiçbir etkisinin olmayacağını veya tam tersine her durumda aylığın kesileceğini zannetmek.
* Öğrenim durumundaki değişiklikleri SGK’ya bildirmemek.
lEvlenme veya boşanma gibi medeni durum değişikliklerini Kuruma bildirmemek.
Bu hatalar, hem hak kayıplarına hem de yersiz ödeme nedeniyle geri ödeme yükümlülüğüne yol açabiliyor.
Sonuç:
Çocuklara bağlanan ölüm aylığında tek tip uygulama bulunmuyor. Kız çocukları ile erkek çocukları için farklı hak sahipliği şartları uygulanırken, yaş, öğrenim, çalışma hayatı, medeni durum ve maluliyet gibi birçok unsur birlikte değerlendiriliyor.
Bu nedenle ölüm aylığı konusunda doğru bilgiye ulaşmak ve hak kaybı yaşamamak için her olayın kendi hukuki koşulları içinde değerlendirilmesi gerekiyor.
Gelecek yazımızda, ölüm aylığında anne ve babanın hangi şartlarda aylık alabileceğini, “artan hisse” uygulamasını ve uygulamada en çok karşılaşılan sorunları ele alacağız.
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