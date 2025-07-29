Bazen vazgeçmek en doğru stratejidir
İş dünyasında hepimize ezberletilen bazı klişeler var: “Pes etme”, “diren kazanırsın”, “yatırım uzun vadede meyvesini verir” gibi…Evet, bu sözlerin bazen karşılığı olabilir. Ama bazen doğru zamanda geri çekilmemek, size kaybettirir.
Türkiye’de pek çok şirket, büyük umutlarla bir işe girer; fabrika kurar, bayilik açar, kendi yetkinliklerinin dışında farklı yeni bir sektöre yönelir. Ancak işler beklendiği gibi gitmeyince, gerçeklerle yüzleşmek yerine beklemeyi seçer. Çünkü “bir şekilde düzelir”, “ya çevremize rezil olursak”, “yatırımdan dönmek olmaz” gibi iç sesler galip gelir. Hatalar kabul edilmek istenmez. Oysa asıl risk, zararı büyütmektir.
Seth Godin’in çok kıymetli bir kitabı var: The Dip. Godin, her yolculukta bir “çukur” olduğunu anlatır. Bazı çukurlar geçicidir, sabredilir. Ama bazıları çıkmazdır; ne kadar kazarsan kaz, daha da batarsın. Mesele, hangi çukurda olduğunu anlayabilmekte ve buna göre aksiyon alabilmekte.
Hangi işten çıkman gerektiğini bilmek de stratejidir!
Bizde bu ayrımı zamanında yapabilen şirket sayısı çok fazla değil ama yapanlar kazançlı çıkabiliyor. Bunun hem dünya genelinde, hem de Türkiye’de çok fazla örneği var. GE’nin efsane lideri Jack Welch, şirkette CEO olarak işe başladığında, GE grup şirketleri olarak herhangi bir pazarda 1. veya 2. pozisyonda olunmayan tüm işlerden çıkılmasını sağlamıştı.
Benzer şekilde Procter & Gamble (P&G), 2000’li yılların başında Pringles markasıyla cips pazarına ciddi bir yatırım yaptı. Ancak bu alan, P&G’nin deterjan, kişisel bakım ve sağlık ürünleri gibi ürünlerden oluşan çekirdek yetkinliğinden oldukça farklıydı. Şirket, yıllar süren düşük performansın ardından Pringles’ı 2012’de Kellogg’s a sattı. Bu satış sayesinde hem nakit elde etti hem de odağını kendi güçlü olduğu alanlara yönlendirdi. Buna Google’ın verim alamadığı Google Glass projesinden zor da olsa vazgeçmesini de ekleyebiliriz.
Türkiye’de de iyi doğru zamanda vazgeçme örnekleri var. Bir gıda firması 2000’lerin başında meyve suyu işine girdi. Çekirdek yetkinlikleri bu işe uygun değildi, rekabet doğru tahmin edilememişti ve fizibilite hatalıydı. İşten vakit ve daha fazla para kaybetmeden çıktılar. Bir büyük grup, cep telefonu üretme işine girdi. Apple ve Samsung rekabetini doğru zamanda görüp, belirli bir zararı göze alıp o işten çıktı. Beyaz eşya sektöründe bir firmamız, bazı ülkelerde çok büyük yatırımlar yaptığı iş modellerinin kendisine kaybettirdiğini fark etti ve doğrudan satış modeli yerine, distribütörlüğe geçerek, zararlara dur dedi. Örnek çok.
Doğru zamanda vazgeçmeniz lazım
Bugün dünyada ve Türkiye’de hatalı yatırım yapmayan büyük grup yok. Mesele bunu erken fark edip, stratejik aksiyonları almak. Bu konuda ülkemizde, özellikle de aile şirketlerinde bir kültür bariyeri var. Liderler hata yaptığını kabul etmezken, aile de para kaybettiğini kabullenmiyor. Oysa o hatalı yatırımdan çıkmak, o yatırımı doğru şekilde satmak ya da o işi büyütebilecek yetkinlikte doğru ortaklıklar yapmak uzun vadede kazandıracak.
Bu tür hatalı yatırımlardan özellikle satış yoluyla çıkarak elde edilecek gelirler, yatırım ile kıyaslandığında düşük gözükse de sizi kendi çekirdek yetkinlikleriniz veya komşu sektörlerdeki mavi okyanuslara yatırım yapmaya götürebilir, bu yeni alanlardan gelecekte oluşacak karlar, önceki yatırımdan gelen zararı karşılayabilir. Ancak hızlı ve kararlı olmak gereklidir.
İş hayatında duygusallık olmaz. Hata kabullenilir ve yola devam edilir. İş yaşamı rasyoneldir. Zor kararları alan başarılı olur, alamayan büyüyen zararlar ile cebelleşir. Bu nedenle lütfen işlere girişmek kadar, doğru zamanda çıkmayı da öğrenelim. Bu konuda gerekirse, “çıkış” işinde uzman danışmanlardan destek alalım.