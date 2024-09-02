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  4. Beyşehir, Huğlu ile Üzümlü bölgesi yerli ve milli savunma sanayi için önemli bir ekosistem

Beyşehir, Huğlu ile Üzümlü bölgesi yerli ve milli savunma sanayi için önemli bir ekosistem

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ KONYA'dan [email protected]

Beyşehir, Huğlu ile Üzümlü’deki tüfek üre­timi yapan firmaların zaman içinde sa­vunma sanayiine üretim yapar hale gelmele­rinin Yerel Kalkınma Hamlesine güzel örnek­lerden birisi olduğunu düşünüyorum.

Kırsal kalkınma projelerine en önemli ör­neklerden olan bölgemizdeki üretim hikâyesi, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunda silah tamir ve bakımıyla ilgili görev yapan Huğlulu Mustafa Çavuş’un silahlara duyduğu ilginin bütün köye yayılmasıyla başlıyor. Huğlu hal­kının zanaatkâr yönü ve kaliteye odaklanma­sı ile silah tamirinden silah imalatına uzanan yolculuk başlamış oluyor.

Yivsiz av tüfeği ima­latı ile başlayan üretim yolculuğu 1962 yılında bölgedeki üreticileri kooperatifleşmeye yön­lendirmiş ve 1990’lı yıllardan sonra da üreti­len ürünlerin ihraç edilmeye başlanması ile ürünlerdeki el işçiliği ve kalite başta ABD ol­mak üzere tüm dünyanın ilgisini çekmeye baş­lıyor. Bu ilgiyle birlikte bölge üretimi gelenek­sellikten endüstriyel üretime doğru evirilme­ye başlıyor.

MEVKA öncülüğünde yerel kalkınma harekete geçti

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2015 yılında, yereldeki potansiyeli harekete geçir­me ve bölgeyi savunma sanayine entegre ça­lışmalarını başlatıyor. Yürütülen çalışmalarla yereldeki yetenek ve potansiyelin hareketlen­mesiyle fiziki, teknik, eğitim altyapısı ve ihra­cat rakamlarıyla ve en önemlisi ekosistem ya­pısıyla bölge örnek bir kalkınma modeli haline gelmiş durumda.

Firmalar kurumsal bir dö­nüşüm içerisindeler. Av tüfeği üretimi ile bili­nen bir bölge, gelinen noktada milli piyade tü­feği, keskin nişancı tüfeği, tabanca, makinalı tabanca, bomba atar ve mühimmat üretiminin yapıldığı savunma sanayi için önemli bir mer­kez konumuna geliyor. Özellikle Millî Savun­ma Bakanlığı tarafından desteklenen projeler­le yerli savunma sistemleri ve silahlar üretil­meye başlanması ile bölgedeki firmalar ciddi bir dönüşüm sürecine girmişlerdir.

Gelinen noktada Beyşehir, Huğlu ile Üzüm­lü Bölgesi’ndeki savunma sanayi şirketleri yaklaşık 550 firma ile yıllık 850 bin adet tüfek üretimiyle 141 milyon dolarlık ihracata imza atıyor ve bölge ülkemiz için birçok fırsat ba­rındırıyor. Üretilen ürünler ağırlıklı olarak Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkeye gidiyor.

Güney Amerika, Avrupa, Uzak Doğu coğrafyaları başta olmak üzere dünyanın bir­çok ülkesine silah ihracatı gerçekleştiriliyor. Bu bölgede ciddi ve örnek bir kalkınma modeli var. Bölge; irili ufaklı üreticileri, sektörde ön­cü kuruluşları, kooperatifleri, meslek lisesi ve meslek yüksekokuluyla Türkiye’de savunma sanayinin öncülüğünü üstlenen bir ekosiste­me sahip.

Savunma sanayiinin millileştirilmesi için daha fazla destek gerek

ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin devam eden üretimleri bölge ekosistemi ile tedarik ilişkilerinin geliştirilmesi faaliyetle­ri, firmaların kurumsal, nitelikli işgücü, tek­nolojik ve kalite-sertifikasyon anlamında dönüşümlerinin hızlandırılmasına sağladığı katkıları görmek bölgemiz açısından çok de­ğerli. Tüm bu gelişmeler sektörün geleceği için büyük önem taşıyor ve yerli ve milli sa­vunma sanayi için ciddi fırsatlar barındırıyor. Savunma sanayii ürünlerinin yerlileştirilme­si ve millileştirilmesi için bölge firmalarımı­zın teşvik edilerek desteklenmeleri gerektiği­ne inanıyorum.

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