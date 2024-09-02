Beyşehir, Huğlu ile Üzümlü bölgesi yerli ve milli savunma sanayi için önemli bir ekosistem

Beyşehir, Huğlu ile Üzümlü’deki tüfek üre­timi yapan firmaların zaman içinde sa­vunma sanayiine üretim yapar hale gelmele­rinin Yerel Kalkınma Hamlesine güzel örnek­lerden birisi olduğunu düşünüyorum.

Kırsal kalkınma projelerine en önemli ör­neklerden olan bölgemizdeki üretim hikâyesi, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunda silah tamir ve bakımıyla ilgili görev yapan Huğlulu Mustafa Çavuş’un silahlara duyduğu ilginin bütün köye yayılmasıyla başlıyor. Huğlu hal­kının zanaatkâr yönü ve kaliteye odaklanma­sı ile silah tamirinden silah imalatına uzanan yolculuk başlamış oluyor.

Yivsiz av tüfeği ima­latı ile başlayan üretim yolculuğu 1962 yılında bölgedeki üreticileri kooperatifleşmeye yön­lendirmiş ve 1990’lı yıllardan sonra da üreti­len ürünlerin ihraç edilmeye başlanması ile ürünlerdeki el işçiliği ve kalite başta ABD ol­mak üzere tüm dünyanın ilgisini çekmeye baş­lıyor. Bu ilgiyle birlikte bölge üretimi gelenek­sellikten endüstriyel üretime doğru evirilme­ye başlıyor.

MEVKA öncülüğünde yerel kalkınma harekete geçti

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2015 yılında, yereldeki potansiyeli harekete geçir­me ve bölgeyi savunma sanayine entegre ça­lışmalarını başlatıyor. Yürütülen çalışmalarla yereldeki yetenek ve potansiyelin hareketlen­mesiyle fiziki, teknik, eğitim altyapısı ve ihra­cat rakamlarıyla ve en önemlisi ekosistem ya­pısıyla bölge örnek bir kalkınma modeli haline gelmiş durumda.

Firmalar kurumsal bir dö­nüşüm içerisindeler. Av tüfeği üretimi ile bili­nen bir bölge, gelinen noktada milli piyade tü­feği, keskin nişancı tüfeği, tabanca, makinalı tabanca, bomba atar ve mühimmat üretiminin yapıldığı savunma sanayi için önemli bir mer­kez konumuna geliyor. Özellikle Millî Savun­ma Bakanlığı tarafından desteklenen projeler­le yerli savunma sistemleri ve silahlar üretil­meye başlanması ile bölgedeki firmalar ciddi bir dönüşüm sürecine girmişlerdir.

Gelinen noktada Beyşehir, Huğlu ile Üzüm­lü Bölgesi’ndeki savunma sanayi şirketleri yaklaşık 550 firma ile yıllık 850 bin adet tüfek üretimiyle 141 milyon dolarlık ihracata imza atıyor ve bölge ülkemiz için birçok fırsat ba­rındırıyor. Üretilen ürünler ağırlıklı olarak Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkeye gidiyor.

Güney Amerika, Avrupa, Uzak Doğu coğrafyaları başta olmak üzere dünyanın bir­çok ülkesine silah ihracatı gerçekleştiriliyor. Bu bölgede ciddi ve örnek bir kalkınma modeli var. Bölge; irili ufaklı üreticileri, sektörde ön­cü kuruluşları, kooperatifleri, meslek lisesi ve meslek yüksekokuluyla Türkiye’de savunma sanayinin öncülüğünü üstlenen bir ekosiste­me sahip.

Savunma sanayiinin millileştirilmesi için daha fazla destek gerek

ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin devam eden üretimleri bölge ekosistemi ile tedarik ilişkilerinin geliştirilmesi faaliyetle­ri, firmaların kurumsal, nitelikli işgücü, tek­nolojik ve kalite-sertifikasyon anlamında dönüşümlerinin hızlandırılmasına sağladığı katkıları görmek bölgemiz açısından çok de­ğerli. Tüm bu gelişmeler sektörün geleceği için büyük önem taşıyor ve yerli ve milli sa­vunma sanayi için ciddi fırsatlar barındırıyor. Savunma sanayii ürünlerinin yerlileştirilme­si ve millileştirilmesi için bölge firmalarımı­zın teşvik edilerek desteklenmeleri gerektiği­ne inanıyorum.