Konya, savunma sanayiinde öne çıkmaya devam ediyor

Geniş bir sektörel çeşitliliğe sahip olan Konya, son yıllarda savunma ve havacılık sanayiinde gerçekleştirilen yatırımlarla adından sıkça söz ettirirken kentin ihracatında savunma sanayinin aldığı pay hızla üst sıralara çıkıyor. Av ve spor amaçlı tüfek üretiminde Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir’in Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde 1914 yıllarında başlayan Konya’nın silah sanayi alt yapısı ateşli, uzun namlulu hafif silah kategorisinde dünya çapında tanınan markalara sahiptir. Konya’nın 3,2 milyar dolarlık ihracat rakamına baktığımızda makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler, iklimlendirme sanayi ve savunma ve havacılık sanayinin en yoğun 10 sektör arasında yer aldığını görmek mümkün. Konya 2022 yılında savunma ve havacılık sanayinde 135.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir ve bu rakamı 500 milyon dolara çıkarmak hedefiyle çalışmalarına ağırlık vermektedir. 2022 yılında savunma sanayinde Türkiye’de en fazla ihracat yapan iller arasında 4. sırada bulunan Konya’da hedef 3. sıraya yükselmek.

Konya’da otomotiv yan sanayi, makine imalat, döküm, kimya, silah ve silah parçaları yapımı ve demir-alüminyum doğrama gibi sektörlerin gelişmiş olması savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu yedek parçaları üretebilecek ciddi bir potansiyel ve avantaj oluşturmakta, şehrin mühendislik ve tasarım kabiliyetinin artırmasına olanak sağlamaktadır.

Konya’da güçlü bir savunma sanayi ekosistemi kurmak için çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri yaptıkları çalışmalarla uzun vadede kaliteli, katma değeri yüksek, yerli ve milli üretime katkı sağlayacak ürünlerin geliştirilmesine yönelerek, dışa bağımlılığı azaltmaya odaklanmış durumdalar. Aselsan ile Konyalı girişimcilerin hayata geçirdiği Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının 2020 yılında üretime başlamış olması Konya’nın savunma sanayinde sahip olduğu potansiyelin önemini gösteren bir yatırım olmuştur. Aselsan yatırımının olduğu bölgenin Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmiş olması Konya’nın bu alandaki potansiyelini üst sıralara taşımasında itici bir güç oluşturmaktadır. Konya’nın savunma sanayiinde güçlenmesine destek veren en önemli kurumlar arasında Mevlana Kalkınma Ajansı(MEVKA) bulunuyor. MEVKA 2016 yılından bu yana, Bölgede Savunma Sanayinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı yürütüyor. MEVKA’nın, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.) ile bölgenin yeteneklerini ortaya çıkarmak için toplam 40 firmada savunma sektörü kabiliyet atlası çalışması yürüttüğü biliniyor. Konya’nın Savunma ve Havacılık alanındaki çalışmalarını araştırmak isteyenler için mutlaka tanışılması ve sohbet edilmesi gereken bir isim olan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Kalkınma Uzmanı Osman Fatih Yalçın’ın sektörle ilgili oluşturduğu kapsayıcı dokümanlar hem sektörde yer alan firmalar için hem de sektöre yatırım yapmayı düşünen girişimciler için önemli bir kaynaktır ve mutlaka incelenmesi gerekmektedir.