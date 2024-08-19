Sosyal İnovasyon Ajansı, Konya’nın toplumsal sorun ve ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunuyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı bir açıklamada 2030 Konya Akıllı Şehir vizyonunu; “İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu Konya” olarak hep birlikte belirlediklerini vurgulamıştı.
Konya’nın akıllı şehir vizyonu için büyük kazanç olduğunu düşündüğüm Sosyal İnovasyon Ajansı’nın Konya’nın toplumsal sorun ve ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunma konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip etmek gerektiğini belirtmeliyim.
Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulmuş sosyal fayda için çalışan bir inovasyon ajansı.
Bu konuda dünyada rol model bir ajans niteliğinde ve Konya için önemli verilerin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Belediye ve üniversite işbirliği ile konu başlıklarını belirleyerek ilgili konularda toplumsal sorunların çözümüne odaklanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışıyor. Yerelden hareketle karşılaşılan toplumsal sorun ve ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmek için çalışmalarını 2020 yılından bu yana gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerle sürdürüyor.
Üstelik SİA’da gerçekleştirilen her etkinlik Konya’da yaşayan ya da öğrenim gören gençler için fırsatlar sunuyor. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, ortak çözümler oluşturulması ve bu çözümleri hayata geçirecek mercilere yapılan çalışmaları sunuyor olabilmek gerçekten çok önemli.
Sosyal İnovasyon Ajansı her şeyin farklılaştığı dijitalleşen dünyada ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm çalışmalarına katkı sağlamak isteyen gençlerle sosyal girişimcilik, sosyal fayda ve sosyal etki gibi kavramlara yönelik farkındalık düzeyini artıracak çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca şehir ve planlama, kültür endüstrisi, bölgesel kalkınma, yayıncılık endüstrisi gibi pek çok konuda farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
SİA, Çekim Alanı: Konya Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezi, İletişim Stratejileri Okulu, Kültür Endüstrileri, Gençler için iklim okuryazarlığı- afet İletişimi, Sosyal Kalkınma Forumu, Turizm Hareketlilik Programı gibi farklı konularda gerçekleştirdikleri etkinliklerle şehre katkı sunmaya devam ediyor.
Konya için nitelikli araştırmaların, atölyelerin, seminer, söyleşi ve teknik araştırmaların gerçekleştirilmesine ve gençlerin bu etkinliklere dahil edilmesine zemin hazırlayan bir yapıya sahip olması Sosyal İnovasyon Ajansı’nın Konya’ya sunduğu önemli katkılarından. Kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilen etkinlikler ile gençlerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri için özel bir buluşma ortamı sağlanmış oluyor.
Geleceğin kavramlarının ve gündemlerinin konuşulduğu farklı farklı atölyelerde; gençlerin geleceğe önceden hazırlanmalarına yardımcı olmak amacında olan Sosyal İnovasyon Ajansı, Konya’da yaşayan ve okuyan gençlerin sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sosyal etki ve sosyal fayda gibi kavramların ne olduğunu, hayata nasıl bir katkı sağlayacağı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladığı için ayrıca önemli diye düşünüyorum. Toplumsal meselelere çözüm bulmak, yeni girişimlerin içinde bulunmak, görüş alış verişinde bulunmak ve üniversite belediye işbirliğinin güzel örneklerinden birisi içerisinde yer almak adına yürütülen çalışmaların takip edilmesi gerektiğine inanıyorum.