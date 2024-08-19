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Sosyal İnovasyon Ajansı, Konya’nın toplumsal sorun ve ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunuyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ KONYA'dan yildiz.dogruer@dunya.com

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı bir açıklamada 2030 Konya Akıllı Şehir vizyonunu; “İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel de­ğerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararla­nan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu Konya” olarak hep birlikte belirledik­lerini vurgulamıştı.

Konya’nın akıllı şehir vizyonu için büyük ka­zanç olduğunu düşündüğüm Sosyal İnovasyon Ajansı’nın Konya’nın toplumsal sorun ve ihti­yaçlarına yenilikçi çözümler sunma konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip et­mek gerektiğini belirtmeliyim.

Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Konya Bü­yükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulmuş sosyal fay­da için çalışan bir inovasyon ajansı.

Bu konu­da dünyada rol model bir ajans niteliğinde ve Konya için önemli verilerin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Belediye ve üniversite işbirliği ile konu başlıklarını belirleyerek ilgili konu­larda toplumsal sorunların çözümüne odak­lanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm­ler üretmek için çalışıyor. Yerelden hareket­le karşılaşılan toplumsal sorun ve ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmek için çalışmaları­nı 2020 yılından bu yana gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerle sürdürüyor.

Üstelik SİA’da gerçekleştirilen her etkinlik Konya’da yaşayan ya da öğrenim gören genç­ler için fırsatlar sunuyor. Toplumun farklı ke­simlerini bir araya getirerek, ortak çözümler oluşturulması ve bu çözümleri hayata geçire­cek mercilere yapılan çalışmaları sunuyor ola­bilmek gerçekten çok önemli.

Sosyal İnovasyon Ajansı her şeyin farklılaştığı dijitalleşen dünya­da ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm çalış­malarına katkı sağlamak isteyen gençlerle sos­yal girişimcilik, sosyal fayda ve sosyal etki gibi kavramlara yönelik farkındalık düzeyini artıra­cak çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca şehir ve planlama, kültür endüstrisi, bölgesel kalkınma, yayıncılık endüstrisi gibi pek çok konuda farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

SİA, Çekim Alanı: Konya Kültür Endüst­rileri Kuluçka Merkezi, İletişim Stratejileri Okulu, Kültür Endüstrileri, Gençler için ik­lim okuryazarlığı- afet İletişimi, Sosyal Kal­kınma Forumu, Turizm Hareketlilik Progra­mı gibi farklı konularda gerçekleştirdikleri et­kinliklerle şehre katkı sunmaya devam ediyor.

Konya için nitelikli araştırmaların, atölyele­rin, seminer, söyleşi ve teknik araştırmaların gerçekleştirilmesine ve gençlerin bu etkinlik­lere dahil edilmesine zemin hazırlayan bir ya­pıya sahip olması Sosyal İnovasyon Ajansı’nın Konya’ya sunduğu önemli katkılarından. Ka­mu, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluş­ları ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleşti­rilen etkinlikler ile gençlerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri için özel bir buluş­ma ortamı sağlanmış oluyor.

Geleceğin kavramlarının ve gündemleri­nin konuşulduğu farklı farklı atölyelerde; gençlerin geleceğe önceden hazırlanma­larına yardımcı olmak amacında olan Sos­yal İnovasyon Ajansı, Konya’da yaşayan ve okuyan gençlerin sosyal inovasyon, sos­yal girişimcilik, sosyal etki ve sosyal fayda gibi kavramların ne olduğunu, hayata na­sıl bir katkı sağlayacağı hakkında bilgi sa­hibi olmalarını sağladığı için ayrıca önem­li diye düşünüyorum. Toplumsal meselele­re çözüm bulmak, yeni girişimlerin içinde bulunmak, görüş alış verişinde bulunmak ve üniversite belediye işbirliğinin güzel ör­neklerinden birisi içerisinde yer almak adı­na yürütülen çalışmaların takip edilmesi gerektiğine inanıyorum.

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