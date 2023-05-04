Bitki korumada Niğde’ye yeni yatırım yapacak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünyada sadece enerji piyasasını değil gıda ve bitki koruma ürünleri fiyatlarını da etkiledi. Dünyanın en büyük bitki koruma üreticilerinden olan Rusya ve Belarus’un ambargoya dahil edilmesi, tarım ürünleri kadar bitki korumada da önemli bir sorun yarattı. Sadece Rusya’nın dünya bitki koruma ve gübre ticaretinin yüzde 15’inin pazar payına sahip olması yaşananların bir özeti aslında.

Hal böyleyken yatırımcıların da ilgisi bu alana yoğunlaştı. OYAK, bu şirketlerden biri. Hektaş ile gıda ve tarıma odaklanan OYAK Grubu; bitki besleme- koruma, tohum, hayvan sağlığı, akıllı tarım teknolojileri ve pet mama alanlarında faaliyetlerini güçlendirdi. OYAK, 2017’den itibaren yaptığı satın almalarla tarımın en kritik alanı olan tohum ve bitki koruma konusunda dikkat çeken alımlara imza attı.

Kapasite 6 yılda 12 kat artıyor

Tohum alanında Areo Tohumculuk’u, hayvan sağlığı alanında ise Arma İlaç’ı bünyesine katan OYAK’ın en dikkat çeken yatırımı ise Ferbis oldu. OYAK’a bağlı Hektaş’ın iştiraki Ferbis, Niğde’nin Bor ilçesinde 24 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor.

Bu tesisi alarak bitki koruma üretimini 6 kat artıran Hektaş, kapasiteyi de 18 bin 500 tona yükseltmişti. Edindiğim bilgilere göre OYAK, Ferbis’te yeni bir yatırımı devreye sokacak. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak yatırımla tesis, üretimini 39 bin tona yükseltecek. Bir anlamda Ferbis, 6 yılda kapasitesini 12 kat artırmış olacak.

Görüştüğüm OYAK yetkilileri, kurumun demir-çelik, otomotiv, çimento gibi stratejik yatırımlarında gıda ve enerjinin de önemli bir rol üsteleneceğini söylüyorlar. Gıdada Tamek ve Sagra Gıda’yı alarak adını duyuran OYAK, iç pazarın yanı sıra ihracata odaklı büyümeyi de bu markalara yansıtmayı planlıyor. Sagra Gıda’nın yeni pazarlar olarak belirledikleri coğrafya ise Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri. Tarım ve gıdada bilindiği üzere Hektaş’ın bir ilke imza attığını hatırlatmakta fayda var.

Türkiye’de ilk kez tarımda blockchain teknolojisini kullanarak ‘İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu’nu oluşturan Hektaş, 607 dönümlük alana yayılan Bursa’daki Orhangazi Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezi’nde; bir yandan Ar-Ge ve tohum ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor bir yandan da 320 çeşit bitkinin yer aldığı tarımsal üretim alanında yaptığı sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyor.

Çok yakında da 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi’ne ev sahipliği yapacak olup, Nobel ödüllü Craig Mello’yla beraber farklı ülkelerden 81 yabancı bilim insanını ağırlayacak. Bir de enerjide son yıllarda yaşanan şirket satışlarına da OYAK’ın damga vurduğu biliniyor. 2017’de Petrol Ofisi’nin Hollandalı Vitol’e satışıyla hızlanan süreçte, son olarak Aytemiz’in yarısı Ruslar tarafından satın alınmıştı.

OYAK ise 2020’de Total’i alarak bu sürece katılmıştı. Pazar paylarına göre bakıldığında Total’in satışı enerji piyasasındaki en verimli satışlardan biri. OYAK’ın otomotiv, çimento, demir-çelik ile odaklandığı stratejik yatırım süreçlerine son dönemde enerji, gıda ve tarım ile teknolojinin katılması bir kabuk değişimi gibi görünüyor.

Bir de Dünya Gazetesi’nden ilk kez duyurduğumuz İngiliz Invstr, Avustralyalı OCR Labs gibi önemli şirketlere yatırım yapması, yüksek teknolojiye odaklanan Koç Holding, Sabancı Grubu, Yıldız Holding, Eczacıbaşı Holding gibi Türk ekonomisinin öncü gruplarının arasına OYAK Grubu’nu da sokmuş oldu.

2022 için nema oranı yüzde 90,1 arttı

Son 7 yılda özkaynaklarını yüzde 768 artıran OYAK Grubu, geçtiğimiz hafta 2022 yılı kar payı oranlarını açıkladı. OYAK’ın 63'üncü olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için kar payı oranı yüzde 90,1 olarak belirlendi. 2022 yılı faaliyet raporuna göre OYAK'ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 62 artışla 480 milyar TL’ye, konsolide net varlığı da yüzde 84 artışla 195 milyar TL’ye ulaştı.

2022 faaliyet döneminde konsolide hasılat ise yüzde 138 artarak 331 milyar TL'ye yükseldi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 460 bin üyeye sundukları hizmetleri geliştirmek ve güçlendirmek için aralıksız çalıştıklarını ifade ederek, “Son 7 yılda ülke ve portföy çeşitliliğinde fırsat yaratan büyüme politikalarını başarıyla hayata geçirdik.

Salgının hemen ardından başlayan Rusya-Ukrayna gerilimi etkilerinin yaşandığı dünyada enflasyonist baskının ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde, OYAK'ın üyeleri için sağladığı enflasyonun üzerindeki kar payı oranı, altının, döviz kurlarının ve yatırım fonlarının yıllık artış oranının üzerinde gerçekleşti” dedi.