BMC, Katarlı ortakla Körfezde tesisler kuracak

Dünya savunma harcamalarının en yoğun olduğu coğrafyalardan biri Körfez Bölgesi. Hal böyle olunca, bölgedeki ülkelerde yapılan savunma fuarları da birbirinden güçlü etkinliklere sahne oluyor.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen DIMDEX 2024 fuarı da küresel güçlerin boy gösterdiği bir yer oldu. Son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı açılımlarla dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye’den bu fuara katılım da oldukça yoğundu. Aralarında Aselsan, Baykar Makine, Dearsan, Havelsan, Roketsan, MKE gibi Türk savunma şirketi ve kuruluşu Doha’daki fuarda yer aldı.

Türk şirketleri, fuarda kara, hava ve deniz savunma sanayisinde birbirinden önemli anlaşmalara imza attı. Fuara katılanlar arasında Türkiye’nin en önemli zırhlı kara araçları üreticilerinden olan BMC’nin Katarlı ortağı Barzan Holding yöneticilerinin yaptığı açıklamalar oldukça dikkatimi çekti. Bildiğiniz üzere 10 yıl önce Katar Ordusu, BMC’ye ortak olmuştu. 2016 yılında yeniden yapılanma süreci yaşandı ve o yıl kurulan Katar devletine bağlı savunma şirketi Barzan Holding, BMC ile ortaklığı sürdürdü.

Barzan Holding’in CEO Yardımcısı Mohammad Al Marri’nin uluslararası medyaya verdiği röportajda, yüksek teknolojiye yönelik çalışmalara odaklandıklarını, ABD merkezli uzay kuruluşu SpinLaunch'a yaptığı "ortak yatırım" içinde olduklarından bahsediyordu. Ancak beni asıl ilgilendiren ortak oldukları BMC ile ilgili Katar Yönetimi’nin planlarıydı. Al Marri, BMC'nin üretimi olan yeni 8×8'in en son versiyon olduğunu dile getirerek, ”Suudi Arabistan, BAE, Katar gibi komşu ülkelerden ve Türk ordusundan büyük ilgi var" dedi.

CEO yardımcısı açıkladı

Al Marri, “BMC'nin Suudi Arabistan'daki üretimi yerelleştirmek için Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzaladı. Katar’da da bir montaj tesisi açmayı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. Geçmiş yıllarda siyasi sorunlar ve dolayısıyla ekonomik sıkıntılar yaşadığımız Suudi Arabistan ile normalleşme süreci, savunma sanayisini de olumlu etkiliyor. Suudi Arabistan’da kurulacak olan bir tesis oldukça önemli. Katar’da açılacak bir montaj tesisi de hem BMC hem de diğer savunma şirketleri açısından bir ilk olacak.

Türkiye’den 39 şirket katıldı

Doha’daki fuara katılan 39 Türk şirket arasında Abramak Bilgi Teknolojileri, Altınay Savunma, Anadolu Shipyard, Ares Tersanecilik, ASELSAN, ASFAT, BAYKAR Makina, Bites Savunma, BMC, CTECH Bilişim Teknolojileri, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat, Ekovar, HAVELSAN, HTR, İşbir, Karel Elektronik, Karmetal Savunma, Kayacı Savunma, Koluman Otomotiv, KZ Mekatronik, Meteksan Savunma, Milsoft Yazılım, MKE, MS Spektral, Nesa Havacılık, Nurol Makina, Repkon Makina ve Kalıp, Robit, Roboteye Yapay Zeka, ROKETSAN, RST Uzaktan Algılama, Savronik, Simsoft, TAIS Savunma, Titra Teknoloji, Turmaks İnşaat, Yıltex Teknik, Yonca Shipyard yer aldı.