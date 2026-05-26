Bu önerileri hayata geçiren kazanacak

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’nin ön­de gelen şirketlerinden birisinin kıy­metli Genel Müdüründen bir e-posta al­dım. Kendisi ailenin ikinci kuşağı ve yöne­timi üstlenmiş. Birinci kuşak işi tamamen bırakmamış, yani yatırım ve strateji tara­fında halen aktif, ancak operasyonel yöne­tim tamamen ona bırakılmış.

Yazılarımı okuduğunu, sıkı bir takipçi olduğunu söylemiş. Akabinde bana bir so­ru soruyor. Bu soru çok kıymetli ve bence sizinle paylaşılmalı, çünkü benzer durum­daki pek çok insanın kafasında bu soru­ya cevap aradığını düşünüyorum. İzniyle paylaşıyorum.

Kritik bir soru

“Hocam, sizce gelecek dönemde başa­rılı olmak için biz ne yapmalıyız? Bir ta­rafta yapay zeka nedeniyle değişen den­geler, bir tarafta bozuk makro ortam, bir tarafta jeopolitik belirsizlikler, bir taraf­ta sürdürülebilirlik düzenlemeleri, bir tarafta ihtiyaç duyulan yetenekleri bula­mama ve bir tarafta da nakit yönetimin­de zorlanma. Biz ne yapmalıyız ki, bu zor dönemi aşalım?”

Muhtemelen şirketlerimizin %90’ı da bu sorulara yanıt arıyor.

Bence bu dönem şanssız bir dönem. Kö­tü haber şu ki, bu durum en az beş sene böyle. Sonrasını da göremiyoruz. Bugü­ne kadar şirketler hep yapageldikleri şeyi yapmaya devam ettiler. Bildikleri buydu. Oysa bugün yeni şeyler yapmak gerektiği­ni fark ediyorlar. Çünkü bu kadar baskıyı, mevcut şirket yapıları ve yönetim anlayış­ları ile kaldıramazlar.

Bu sorunun maalesef kısa ve özet bir ce­vabı yok. Her şirkette de durum aynı değil. Ama öncelikli yapılabilecek işler var. Bun­ları aşağıda sıralıyorum.

Şirketler ne yapmalı?

Birinci sırada stratejik rezonans var. Şir­ketinizin strateji, iş modeli, kabiliyetleri, operasyonu ve performans sistemi uyum içinde çalışmalı. Buna rezonans diyoruz. Bu rezonans yoksa, gerçekten yapılacak bir şey de yok. Diğer maddelere geçmeye de gerek yok. Rezonansın olup olmadığını nasıl anlarız? Yaşıma başıma bakmadan, gittim yapay zeka ile kodlama öğrendim ve bu rezonansı ölçen bir araç geliştirdim. Bu bir anket. Anketi yönetim kurulu veya üst yönetim olarak birlikte doldurmanız en iyisi. Bu anketi tamamlayıp, puanınızı öğ­renip, bana gönderin. Size muhakkak yo­rumlarımla ve önerilerle dönerim. Anketi şu adreste bulabilirsiniz: www.stratejikre­zonans.com

İkinci sırada, operasyon-finans sağlığı var. Bir önceki yazımda üç temel gösterge­den bahsetmiştim. Nakit dönüşüm süre­si, finansman dayanıklılığı ve operasyonel kaldıraç dediğimiz üç konunun sizdeki du­rumuna bakın. Bu göstergelerin her biri, eğer sorunluysa, aksiyon alınması lazım. Şirket süreçlerinde iyileşme sağlamak la­zım. Bu konuda gerekirse durumunuzu ve tespitlerinizi bana yazın, görüşlerimi ve önerilerimi iletirim.

Son olarak, inovasyon ve farklılaşma. Dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürüle­bilirlik, bir süreliğine bunları konuşma­yı bir tarafa bırakın. Eve ekmeği getiren; inovasyon ile ortaya koyulan ve sizi fark­lılaştıran stratejiler, ürünler, hizmetler­dir. Bu en önemli konu ama artık hiç ko­nuşulmuyor. İnovasyonu üründe, süreç­te, iş modelinde, pazarlamada, pazarda yapabilirsiniz. Rakiplerden farklı ve ayırt edilebilir olmalısınız ki para kazanın. Ak­si halde fiyat rekabeti içinde kar marjları­nız eriyecek. Bu konuda ne çalışmalar ya­pıyorsunuz? ARGE demeyin, ARGE ino­vasyon demek değil. Sadece inovasyon sürecinin bir aşaması olabilir. İnovasyon konusunda da yol haritası isteyen, şirket ve ürünleri ile ilgili bana mail atsın. Ne yapabiliriz bakalım.

Benimle iletişim kurarsanız mutlu olurum

Köşe yazarlığı da aslında evrim geçiri­yor ve geçirmeli. Daha etkileşimli, daha insani bir çizgiye oturmalı. Yapay zekanın veri ve bilgiyi çok düşük maliyetler size verdiği yerde size sağlanabilecek en büyük fayda tecrübe aktarımı ve çift taraflı ileti­şimdir diye düşünüyorum.