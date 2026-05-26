Bu önerileri hayata geçiren kazanacak
Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birisinin kıymetli Genel Müdüründen bir e-posta aldım. Kendisi ailenin ikinci kuşağı ve yönetimi üstlenmiş. Birinci kuşak işi tamamen bırakmamış, yani yatırım ve strateji tarafında halen aktif, ancak operasyonel yönetim tamamen ona bırakılmış.
Yazılarımı okuduğunu, sıkı bir takipçi olduğunu söylemiş. Akabinde bana bir soru soruyor. Bu soru çok kıymetli ve bence sizinle paylaşılmalı, çünkü benzer durumdaki pek çok insanın kafasında bu soruya cevap aradığını düşünüyorum. İzniyle paylaşıyorum.
Kritik bir soru
“Hocam, sizce gelecek dönemde başarılı olmak için biz ne yapmalıyız? Bir tarafta yapay zeka nedeniyle değişen dengeler, bir tarafta bozuk makro ortam, bir tarafta jeopolitik belirsizlikler, bir tarafta sürdürülebilirlik düzenlemeleri, bir tarafta ihtiyaç duyulan yetenekleri bulamama ve bir tarafta da nakit yönetiminde zorlanma. Biz ne yapmalıyız ki, bu zor dönemi aşalım?”
Muhtemelen şirketlerimizin %90’ı da bu sorulara yanıt arıyor.
Bence bu dönem şanssız bir dönem. Kötü haber şu ki, bu durum en az beş sene böyle. Sonrasını da göremiyoruz. Bugüne kadar şirketler hep yapageldikleri şeyi yapmaya devam ettiler. Bildikleri buydu. Oysa bugün yeni şeyler yapmak gerektiğini fark ediyorlar. Çünkü bu kadar baskıyı, mevcut şirket yapıları ve yönetim anlayışları ile kaldıramazlar.
Bu sorunun maalesef kısa ve özet bir cevabı yok. Her şirkette de durum aynı değil. Ama öncelikli yapılabilecek işler var. Bunları aşağıda sıralıyorum.
Şirketler ne yapmalı?
Birinci sırada stratejik rezonans var. Şirketinizin strateji, iş modeli, kabiliyetleri, operasyonu ve performans sistemi uyum içinde çalışmalı. Buna rezonans diyoruz. Bu rezonans yoksa, gerçekten yapılacak bir şey de yok. Diğer maddelere geçmeye de gerek yok. Rezonansın olup olmadığını nasıl anlarız? Yaşıma başıma bakmadan, gittim yapay zeka ile kodlama öğrendim ve bu rezonansı ölçen bir araç geliştirdim. Bu bir anket. Anketi yönetim kurulu veya üst yönetim olarak birlikte doldurmanız en iyisi. Bu anketi tamamlayıp, puanınızı öğrenip, bana gönderin. Size muhakkak yorumlarımla ve önerilerle dönerim. Anketi şu adreste bulabilirsiniz: www.stratejikrezonans.com
İkinci sırada, operasyon-finans sağlığı var. Bir önceki yazımda üç temel göstergeden bahsetmiştim. Nakit dönüşüm süresi, finansman dayanıklılığı ve operasyonel kaldıraç dediğimiz üç konunun sizdeki durumuna bakın. Bu göstergelerin her biri, eğer sorunluysa, aksiyon alınması lazım. Şirket süreçlerinde iyileşme sağlamak lazım. Bu konuda gerekirse durumunuzu ve tespitlerinizi bana yazın, görüşlerimi ve önerilerimi iletirim.
Son olarak, inovasyon ve farklılaşma. Dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilirlik, bir süreliğine bunları konuşmayı bir tarafa bırakın. Eve ekmeği getiren; inovasyon ile ortaya koyulan ve sizi farklılaştıran stratejiler, ürünler, hizmetlerdir. Bu en önemli konu ama artık hiç konuşulmuyor. İnovasyonu üründe, süreçte, iş modelinde, pazarlamada, pazarda yapabilirsiniz. Rakiplerden farklı ve ayırt edilebilir olmalısınız ki para kazanın. Aksi halde fiyat rekabeti içinde kar marjlarınız eriyecek. Bu konuda ne çalışmalar yapıyorsunuz? ARGE demeyin, ARGE inovasyon demek değil. Sadece inovasyon sürecinin bir aşaması olabilir. İnovasyon konusunda da yol haritası isteyen, şirket ve ürünleri ile ilgili bana mail atsın. Ne yapabiliriz bakalım.
Benimle iletişim kurarsanız mutlu olurum
Köşe yazarlığı da aslında evrim geçiriyor ve geçirmeli. Daha etkileşimli, daha insani bir çizgiye oturmalı. Yapay zekanın veri ve bilgiyi çok düşük maliyetler size verdiği yerde size sağlanabilecek en büyük fayda tecrübe aktarımı ve çift taraflı iletişimdir diye düşünüyorum.
