CEO’ların görünmeyen krizi: Karar yorgunluğu
Günümüz iş dünyasında CEO’ların en büyük sorunu zaman değil. Bilgi de değil. Hatta çoğu zaman rekabet bile değil. Asıl sorun, görünmeyen ama derin etkiler yaratan bir kriz: karar yorgunluğu. Eskiden yöneticilerin problemi yeterince veri olmamasıydı.
Bugün ise tam tersi. Aşırı veri, sürekli akan raporlar, bitmeyen toplantılar ve her biri “acil” olarak etiketlenmiş kararlar… CEO’lar artık karar vermek zorunda oldukları şeylerin sayısı altında eziliyor. Bu durum, fark edilmeden yönetim kalitesini aşındırıyor.
Karar sayısı arttıkça kalite düşer
İnsan zihni sınırsız karar verme kapasitesine sahip değil. Gün içinde alınan her karar, bir sonrakinin kalitesini düşürüyor. Buna literatürde “decision fatigue” deniyor. CEO seviyesinde ise bu durum çok daha kritik.
Çünkü CEO’nun verdiği kararlar sadece operasyonel değil; stratejik, finansal ve organizasyonel sonuçlar doğurur. Ancak günün büyük bölümü mikro kararlarla dolduğunda, kritik kararlar ya ertelenir ya da yeterince derin düşünülmeden alınır.
Sonuç?
Şirketler yanlış kararlar yüzünden değil, doğru kararları zamanında ve net şekilde alamadıkları için geride kalabiliyorlar.
Veri var, içgörü yok
Birçok şirkette dashboard’lar, KPI setleri ve raporlama sistemleri ciddi yatırım alanları haline geldi. Ancak burada temel bir sorun var: veri artıyor, ama içgörü artmıyor. CEO’ların önüne gelen bilgiler çoğu zaman filtrelenmemiş, önceliklendirilmemiş ve bağlamsız. Bu da karar vermeyi kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyor. Bir CFO’nun 30 sayfalık raporu ile bir COO’nun operasyonel güncellemesi arasında kaybolan CEO, aslında en kritik soruyu soramıyor: “Bu bilgi ile ne yapmalıyım?” Karar yorgunluğu tam da burada başlıyor.
Operasyon, stratejiyi boğuyor
CEO’ların zaman kullanımına bakıldığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Günün büyük bölümü operasyonel konularla geçiyor: toplantılar, onaylar, krizler, günlük problemler… Strateji veya yapay zeka eksenli dijital dönüşüm gibi konular ise “zaman kalırsa” ele alınan bir konuya dönüşüyor. Oysa strateji, CEO’nun asli işi. Ancak karar yorgunluğu, CEO’yu reaktif bir yöneticiye dönüştürüyor. Gün içinde gelen taleplere cevap veren, yangın söndüren, ama yön tayin edemeyen bir liderlik modeli ortaya çıkıyor. Bu noktada kritik bir ayrım var: Başarılı CEO’lar daha fazla operasyonel karar verenler değil, doğru stratejik kararları seçenlerdir.
Çözüm: Daha fazla bilgi değil, daha iyi sistem
Bu sorunun çözümü daha fazla rapor, daha fazla toplantı veya daha fazla analiz değil. Tam tersine, karar sistemlerinin yeniden tasarlanması.
Üç temel yaklaşım öne çıkıyor:
-Karar mimarisi kurmak: Hangi kararın kim tarafından, hangi veri setiyle ve hangi frekansta alınacağı net olmalı
-Filtreleme ve sadeleştirme: CEO’ya gelen bilgi %80 oranında azaltılmalı, sadece kritik sinyaller bırakılmalı
-AI destekli karar sistemleri: Yapay zekâ, veri sunan değil, seçenekleri anlamlandıran bir yardımcıya dönüşmeli
Özellikle yapay zekânın doğru kullanımı, karar yorgunluğunu azaltmada önemli bir kaldıraç olabilir. Ancak burada da kritik nokta teknoloji değil, tasarım. Kötü bir karar sistemine entegre edilen AI, problemi çözmez; büyütür.
CEO gerçekten karar veriyor mu?
Belki de sorulması gereken en kritik soru şu: CEO’lar gerçekten karar veriyor mu, yoksa sadece gelen akışa tepki mi veriyor? Karar yorgunluğu, liderliği sessizce aşındırır. Şirketler bunu finansal tablolarda hemen görmez. Ama zaman içinde stratejik tutarsızlık, yön kaybı ve performans düşüşü olarak ortaya çıkar. Bugünün rekabetinde kazananlar, en hızlı karar verenler değil; en doğru karar ortamını kurabilenler olacak. Şirketler açısından CEO’ların karar kalitesi bir rekabet avantajı haline geliyor.
