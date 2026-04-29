CEO’ların görünmeyen krizi: Karar yorgunluğu

Günümüz iş dünyasında CEO’ların en büyük sorunu zaman değil. Bilgi de değil. Hatta çoğu zaman rekabet bile değil. Asıl sorun, görünmeyen ama derin etkiler yaratan bir kriz: karar yorgunluğu. Eskiden yöneticilerin problemi yeterince veri ol­mamasıydı.

Bugün ise tam tersi. Aşırı veri, sürekli akan raporlar, bitmeyen toplantı­lar ve her biri “acil” olarak etiketlenmiş ka­rarlar… CEO’lar artık karar vermek zorun­da oldukları şeylerin sayısı altında eziliyor. Bu durum, fark edilmeden yönetim kalite­sini aşındırıyor.

Karar sayısı arttıkça kalite düşer

İnsan zihni sınırsız karar verme kapa­sitesine sahip değil. Gün içinde alınan her karar, bir sonrakinin kalitesini düşürüyor. Buna literatürde “decision fatigue” deni­yor. CEO seviyesinde ise bu durum çok da­ha kritik.

Çünkü CEO’nun verdiği kararlar sadece operasyonel değil; stratejik, finansal ve or­ganizasyonel sonuçlar doğurur. Ancak gü­nün büyük bölümü mikro kararlarla doldu­ğunda, kritik kararlar ya ertelenir ya da ye­terince derin düşünülmeden alınır.

Sonuç?

Şirketler yanlış kararlar yüzünden değil, doğru kararları zamanında ve net şekilde alamadıkları için geride kalabiliyorlar.

Veri var, içgörü yok

Birçok şirkette dashboard’lar, KPI set­leri ve raporlama sistemleri ciddi yatı­rım alanları haline geldi. Ancak bura­da temel bir sorun var: veri artıyor, ama içgörü artmıyor. CEO’ların önüne ge­len bilgiler çoğu zaman filtrelenmemiş, önceliklendirilmemiş ve bağlamsız. Bu da karar vermeyi kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyor. Bir CFO’nun 30 sayfalık ra­poru ile bir COO’nun operasyonel gün­cellemesi arasında kaybolan CEO, aslın­da en kritik soruyu soramıyor: “Bu bilgi ile ne yapmalıyım?” Karar yorgunluğu tam da burada başlıyor.

Operasyon, stratejiyi boğuyor

CEO’ların zaman kullanımına bakıldı­ğında çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Gü­nün büyük bölümü operasyonel konularla geçiyor: toplantılar, onaylar, krizler, gün­lük problemler… Strateji veya yapay zeka eksenli dijital dönüşüm gibi konular ise “zaman kalırsa” ele alınan bir konuya dö­nüşüyor. Oysa strateji, CEO’nun asli işi. Ancak karar yorgunluğu, CEO’yu reaktif bir yöneticiye dönüştürüyor. Gün içinde gelen taleplere cevap veren, yangın söndü­ren, ama yön tayin edemeyen bir liderlik modeli ortaya çıkıyor. Bu noktada kritik bir ayrım var: Başarılı CEO’lar daha fazla ope­rasyonel karar verenler değil, doğru strate­jik kararları seçenlerdir.

Çözüm: Daha fazla bilgi değil, daha iyi sistem

Bu sorunun çözümü daha fazla rapor, da­ha fazla toplantı veya daha fazla analiz de­ğil. Tam tersine, karar sistemlerinin yeni­den tasarlanması.

Üç temel yaklaşım öne çıkıyor:

-Karar mimarisi kurmak: Hangi ka­rarın kim tarafından, hangi veri setiyle ve hangi frekansta alınacağı net olmalı

-Filtreleme ve sadeleştirme: CEO’ya gelen bilgi %80 oranında azaltılmalı, sade­ce kritik sinyaller bırakılmalı

-AI destekli karar sistemleri: Yapay zekâ, veri sunan değil, seçenekleri anlam­landıran bir yardımcıya dönüşmeli

Özellikle yapay zekânın doğru kullanı­mı, karar yorgunluğunu azaltmada önemli bir kaldıraç olabilir. Ancak burada da kritik nokta teknoloji değil, tasarım. Kötü bir ka­rar sistemine entegre edilen AI, problemi çözmez; büyütür.

CEO gerçekten karar veriyor mu?

Belki de sorulması gereken en kritik so­ru şu: CEO’lar gerçekten karar veriyor mu, yoksa sadece gelen akışa tepki mi veriyor? Karar yorgunluğu, liderliği sessizce aşındı­rır. Şirketler bunu finansal tablolarda he­men görmez. Ama zaman içinde stratejik tutarsızlık, yön kaybı ve performans düşü­şü olarak ortaya çıkar. Bugünün rekabetin­de kazananlar, en hızlı karar verenler değil; en doğru karar ortamını kurabilenler ola­cak. Şirketler açısından CEO’ların karar kalitesi bir rekabet avantajı haline geliyor.