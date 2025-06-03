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Bu yönetim kurulları bizi geleceğe taşır mı?

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

Size iyi bir haber vererek yazıma baş­lamak istiyorum. Yeni kitabım “İşim­den Gelenler” yayımlandı ve okuyucusu ile buluştu. Yönetim ve strateji üzerine pratik reçeteler içeriyor. Yazılarımı fay­dalı bulanlara tavsiye ederim.

Şimdi yazımıza geçelim.

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramları, günümüz iş dünyasında or­ganizasyonların stratejilerini ve operas­yonel yapılarını radikal biçimde yeniden şekillendiriyor. Bu süreç öyle güçlü bir değişim dinamiği yaratıyor ki, gelecek on yıl içinde şirketlerin iş yapış şekillerinde, sektörlerin yapısında ve hatta ekonomi­nin genel dokusunda dramatik dönüşüm­lere tanık olacağız.

Şirketler sadece dijitalleşmekle kalma­yacak; bazı sektörler tamamen ortadan kalkarken, bugün var olmayan yeni sek­törler doğacak. Değişime ayak uydura­mayanlar ise rekabet sahnesinden çekil­mek zorunda kalacak.

Yönetim kurulları bu değişimi yakalayamadı!

Günümüzde birçok şirket bu radikal dönüşümün boyutlarını henüz tam anla­mıyla kavrayabilmiş değil. Özellikle üst yönetim kademelerinde ve yönetim ku­rullarında bu değişimin hızına ve boyutu­na paralel bir dönüşümün gerçekleşme­diğini gözlemliyoruz.

Yönetim kurullarının üye yapıları, ça­lışma biçimleri ve toplantı gündemleri incelendiğinde, hala “old school” denebi­lecek geleneksel bir çalışma tarzının ha­kim olduğunu görüyoruz. Halbuki bugü­nün koşulları ve gelecek on yılın trendleri göz önüne alındığında, yönetim kurulla­rının stratejik yönlendirme, risk yöne­timi, dijitalleşme, ESG ve inovasyon ko­nusunda çok daha aktif ve ileri görüşlü bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği gö­rülüyor.

Stratejik yönetişim şart

Benim “stratejik yönetişim” olarak ad­landırdığım kavram tam da bu noktada devreye giriyor. Stratejik yönetişim, yö­netim kurullarının sadece şirket perfor­mansını izleyen değil, aynı zamanda ge­lecek vizyonunu şekillendiren, değer ya­ratan, inovasyonu, dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği merkezine alan bir yak­laşımdır. Yönetim kurullarında görev ya­pacak üyelerin seçiminde ise bu yeni ger­çekliklerin dikkate alınması gerekiyor.

Geleneksel olarak yönetim kurullarına üye seçilirken adayların sektörel dene­yimleri ve güçlü finansal bilgi birikimleri ön plana çıkar. Elbette bunlar hala önemli kriterlerdir, ancak geleceğin şirketlerini inşa etmek istiyorsak, bu kriterleri geniş­letmemiz gerekiyor.

Bu noktada, yönetim kurulu üyelerini belirleme sürecinde rol alan headhunter­lara büyük sorumluluk düşüyor. Headhun­terların, dijital dönüşümün, sürdürülebi­lirlik konularının, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel) uygulamalarının, inovas­yon ve risk yönetimi gibi kritik alanların önemini kavrayarak, bu konularda yetkin kişileri tespit etmeleri ve şirketlere sun­maları gerekiyor. Gelecek on yıl içinde yö­netim kurullarında, bu alanlarda özel uz­manlıkları olan, dünyadaki trendleri takip eden ve değişime liderlik eden üyelerin yer alması kritik önem taşıyor.

Profil ihtiyaca cevap vermeli

Ayrıca şirketlerin, yönetim kurulu ya­pılarında çeşitliliğe de ciddi anlamda önem vermesi gerekiyor. Dijital dönü­şüm ve sürdürülebilirlik gibi çok boyut­lu konuların ele alınmasında, farklı bakış açıları ve yenilikçi düşünme tarzları bü­yük avantaj sağlar. Yönetim kurullarında genç, dijital dünyaya hakim, sürdürüle­bilirlik konusunda bilinçli ve sosyal ko­nulara duyarlı üyelerin varlığı, şirketle­rin dönüşümünü hızlandırır ve bu süreç­te ortaya çıkabilecek zorlukları aşmada destek sağlar.

Özetle, dijital dönüşüm ve sürdürülebi­lirliğin getirdiği radikal değişimler karşı­sında şirketlerin yönetim kurulu üyeleri seçiminde stratejik bir dönüşüme gitme­si kaçınılmazdır. Bu süreçte headhunter­ların şirketlerle güçlü bir iş birliği yapa­rak, ihtiyacı net olarak karşılamaları ha­yati önem taşıyor.

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