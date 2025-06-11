Büyük bir aile olan mali müşavirlerin sorunları daha büyük

36 yıl önce, 13 Haziran 1989 ta­rihinde, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile meslek yasasına kavuşan ruh­satlı mali müşavirlerin sayısı gü­nümüzde 134 bin 676’ya ulaşmış­tır.

Bu sayının 5 bin 564’ü Serbest Muhasebeci (SM), 124 bin 24’ü Serbest Muhasebeci Mali Müşa­vir (SMMM) ve 5 bin 88’i Yemin­li Mali Müşavir (YMM) olarak ka­yıtlara geçmiştir. Türkiye gene­linde Avukatlardan sonra gelen en büyük meslek örgütü olan Ma­li Müşavirlerin sorunları ise daha büyük.

Serbest muhasebeciler (SM)

Türkiye genelinde toplam­da 5 bin 564 olan SM’lerin 2 bin 128’i serbest çalışmakta olup, ka­lan kısmı bağımlı çalışmakta ve­ya mesleğini icra etmemekte­dir. SM mesleğinin konusu; ger­çek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul gör­müş muhasebe prensipleri ve il­gili mevzuat hükümleri gereğin­ce, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyanname­leri ile diğer belgelerini düzenle­mek ve benzeri işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapmaktır. Ka­nunun ilk dönemlerinde, geçici hükümlerle SM unvanını alanla­rın dışında, dört yıllık fakülte me­zunu olanlar kanundaki şartları taşımaları halinde SMMM unva­nıyla mesleğe dahil edilmişlerdir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM)

Türkiye genelinde toplamda 124 bin 24 olan SMMM’lerin 57 bin 58’i serbest çalışmakta olup, kalan kısmı bağımlı çalışmakta veya mesleğini icra etmemekte­dir. SMMM mesleğinin konusu; gerçek ve tüzel kişilere ait teşeb­büs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muha­sebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belge­lerini düzenlemek ve benzeri iş­leri,

b) Muhasebe sistemlerini kur­mak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgi­li işlerini düzenlemek veya bu ko­nularda müşavirlik,

c) Yukarıdaki bentte yazılı ko­nularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgi­li konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenle­mek, tahkim, bilirkişilik ve ben­zeri işleri,

bir işyerine bağlı olmaksızın yapmaktır.

Serbest muhasebeci mali müşa­vir olabilmek için:

a) Hukuk, iktisat, ma­liye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yöne­timi ve siyasal bilimler dallarında eğitim ve­ren fakülte ve yükseko­kullardan veya denkli­ği Yükseköğretim Ku­rumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az li­sans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumların­dan lisans seviyesinde mezun ol­makla beraber bu fıkrada belirti­len bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

b) En az üç yıl staj yapmış ol­mak,

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış ol­mak,

d) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak,

şartları aranır.

Yeminli mali müşavirler (YMM)

Türkiye genelinde toplam­da 5 bin 88 olan YMM’lerin 3 bin 40’ı serbest çalışmakta olup, ka­lan kısmı bağımlı çalışmakta ve­ya mesleğini icra etmemektedir. YMM mesleğinin konusu; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve iş­letmelerin;

a) Muhasebe sistemlerini kur­mak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgi­li işlerini düzenlemek veya bu ko­nularda müşavirlik,

b) Yukarıdaki bentte yazılı ko­nularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgi­li konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenle­mek, tahkim, bilirkişilik ve ben­zeri işleri,

bir işyerine bağlı olmaksızın yapmaktır. Yeminli mali müşavir­ler muhasebe ile ilgili defter tu­tamazlar, muhasebe bürosu aça­mazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

Yeminli mali müşavir olabil­mek için:

a) En az 10 yıl serbest muhase­beci mali müşavirlik yapmış ol­mak,

b) Yeminli mali müşavirlik sı­navını vermiş olmak,

c) Yeminli mali müşavir ruhsa­tını almış olmak,

şartları aranır. Kanunları uya­rınca vergi inceleme yetkisini al­mış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavı­nı kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların ye­minli mali müşavir ruhsatını ala­bilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamala­rı şarttır. Yeminli mali müşavir­lik mesleğine kabul edilenler, gö­revlerine fiilen başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesinde ye­min ederler.

Meslek mensuplarının sorunları

Mesleğe giriş şartlarının çok zor olduğu, Gelir İdaresi Başkan­lığı’na ve vergi mükelleflerine karşı önemli görev ve sorumluluk­ları olan meslek mensuplarının çok sayıda sorunları bulunmakta olup, sorunlar ve beklentiler özet­le aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Ağır iş yükleri ve sorumlu­luklarına karşılık haklarının ye­tersizliği,

b) Vergi mevzuatının hızlı deği­şimi, karışıklığı, dağınıklığı, çok sayıda vergi türü ve beyanname­lerin hızına yetişilememesi,c) Haksız rekabet ve ücret soru­nuna çözüm bulunması,

d) Belli kıdemi olanların yeşil pasaport talebi,

e) Mali tatil uygulamasının uy­gulanabilir olması,

f) Meslek yasasının günün ko­şullarına göre güncellenmesi.

Sonuç olarak; meslek mensup­ları, Türkiye genelinde 77 SMMM Odası ve 8 YMM Odası olmak üze­re Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜR­MOB) çatısı altında örgütlenmiş­lerdir.

Mali müşavir meslek mensup­ları, 2025 yılında bir yandan mes­leklerine kavuşmanın 36. yılını kutlarken, öte yandan üç yılda bir yapılan ve bu yıl Mayıs ve Hazi­ran aylarında odalarının seçimli genel kurullarını yapmaktadırlar. Üst birlik olan TÜRMOB’un se­çimli genel kurulu ise Ekim ayın­da yapılması beklenmektedir.

Görüldüğü üzere, 36 yılı geri­de bırakmış ve büyük bir aile olan bu meslek mensuplarının çözüm bekleyen ciddi sorunları bulun­maktadır. SMMM ve YMM mes­lek mensupları kamu görevlisi değillerdir; ancak, çok önemli bir kamu hizmeti vermektedirler. Bir yandan vergi mükelleflerine ver­dikleri hizmet, öte yandan ver­gi gelirlerinden dolayı hazine­ye (Gelir İdaresi Başkanlığı) olan katkılarına rağmen sorunlarına çözüm beklentileri devam etmek­tedir.