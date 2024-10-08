CEO içeriden mi dışarıdan mı atanmalı?
CEO veya Genel Müdür atamaları, her şirkette büyük bir stratejik karardır. Bu kritik karar, organizasyonun geleceğini belirler ve doğru adım atmak, şirketin uzun vadeli başarısı için hayati önem taşır. Peki, bir şirkette CEO veya Genel Müdür (bundan böyle her ikisi için de CEO ünvanını kullanacağız) içeriden mi atamalıdır, yoksa dışarıdan bir profesyonel mi getirilmelidir?
Her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları var. Bu konuda biraz sohbet edelim istiyorum. Neden derseniz, ülkemizde KOBİ statüsünden çıkan ve büyük ölçeğe ulaşan çoğu şirkette er geç bu karar verilmek durumunda. Ancak patronların bu kadar önemli bir konu söz konusu olunca haklı olarak dair çekinceleri oluyor.
Araştırmalar ne diyor?
Konuya dair yönetim alanında öncü olduğunu düşündüğüm Stanford ve Harvard Üniversiteleri kaynaklı bazı akademik çalışmalar ile McKinsey, PWC ve EY gibi uluslararası danışmanlık şirketlerinin konuyla ilişkili araştırmalarını taradım. Birbirleri ile örtüşen tespitleri var.
Bu çalışmaların tümü, CEO atamalarının şirketin ihtiyaçlarına ve stratejik hedeflerine göre şekillenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İçeriden gelen CEO’lar, şirket kültürüne ve iç dinamiklere hâkimiyet açısından avantajlı olsalar da radikal yenilikler konusunda çekimser olabiliyorlar. Öte yandan, dışarıdan atanan CEO’lar, taze bir bakış açısı ve stratejik cesaret getirebiliyor, ancak kültürel uyum sağlama süreçleri bazen zorlu olabiliyor.
Özetle, içeriden CEO atamaları, şirketin mevcut kültürünü ve işleyişini korumak isteyen şirketler için daha uygun gözüküyor. Dışarıdan CEO atamaları, özellikle kriz anlarında veya stratejik dönüşüm süreçlerinde daha etkili olabilir diyorlar. Ortak bir görüş olarak, dışarıdan gelen CEO’ların, kısa vadede radikal değişiklikler yapma ve finansal performansı artırma eğiliminde olduklarını, içeriden gelen CEO’ların ise uzun vadeli sürdürülebilir başarı için daha istikrarlı bir liderlik sağlama odaklı olduğunu ileri sürüyorlar. Buna ben de katılıyorum.
Karar verirken nelere dikkat edilmeli?
CEO atamalarında hangi yolun daha iyi olduğu, şirketin içinde bulunduğu duruma ve ihtiyaçlarına bağlı gözüküyor. Eğer şirket, mevcut stratejilerle başarı elde ediyorsa ve istikrarını korumak istiyorsa içeriden bir atama daha avantajlı olabilir. İçeriden gelen bir CEO, şirketin kültürüne uygun hareket ederek istikrarı ve sürekliliği sağlayabilir.
Öte yandan, şirket büyük bir dönüşüme veya kriz yönetimine ihtiyaç duyuyorsa, dışarıdan bir CEO atamak daha mantıklı olabilir. Dışarıdan bir lider, farklı bakış açısı ve tecrübeleriyle şirkete yeni bir soluk getirebilir.
Liderlik becerisi, yönetim sistemiyle desteklenmeli!
İçeriden de olsa, dışarıdan da olsa dikkat edilmesi gereken ilk önemli konu, atanacak kişinin stratejik düşünce, liderlik ve iletişim becerileri olmalı. İkincisi ise, bir yönetim sistemi oluşturmuş olmanız. İçeriden de olsa, dışarıdan da olsa, şirketinizin yönetim ve organizasyon anlamında sistematiği olmalı. Kişiye dayalı çalışılan, belirli bir yönetim ve karar alma sistemi olmayan, iç kontrol ve iç denetim mekanizmaları bulunmayan, stratejik yönetilmeyen her şirket, liderin vizyonu ve uygulamaları ile sınırlanır.
Eğer böyle bir şirket değilseniz, bir kere kesinlikle dışarıdan bir CEO getirmeyin. At sahibine göre kişner doğrudur ancak at sağlıklı, güçlü ve antrenmanlı ise sahibine göre kişner. Şirketinizin vizyonu ve stratejik niyeti net, operasyonel rol ve sorumlulukları tanımlı, süreçleri, iç kontrolü, politika ve prosedürleri mevcut ve güncel ise, bence liderden daha fazla fayda sağlanabilir. Lider, operasyonel sorunlardan ziyade stratejik konulara daha çok vakti ayırabilir ve doğrusu da budur.